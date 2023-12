Rakušan: Střelec je po smrti. Záchranný systém spolupracuje, policie byla na místě v řádu minut

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v rozhovoru pro Radiožurnál žádá veřejnost, aby nechodila do oblasti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde došlo ke střelbě. „Celý integrovaný záchranný systém spolupracuje v rámci velmi dobře nacvičené souhry velmi kompaktně a dobře. Chtěl bych také říci, že policie skutečně byla na místě v řádu minut od té hlášené události,“ vyzdvihl ministr. Rozhovor Praha 17:10 21. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jste u filozofické fakulty, kde se dnes střílelo. Můžete potvrdit informaci, že střelec je eliminovaný?

Ano, střelec je po smrti. Tuto informaci mohu potvrdit. Nepotvrdila se informace, že by snad měl mít nějakého spolupachatele. Tedy informace o další střelbě v budově filozofické fakulty potvrzena Policií České republiky není.

Dovolte mi prosím využít této příležitosti. Ve vysílání jste mluvili o komplikacích, které zásah policie samozřejmě působí. V této chvíli je perimetr uzavřen a já moc žádám občany, aby respektovali veškeré pokyny Policie České republiky, které dává, i ostatních složek integrovaného záchranného systému.

ONLINE: Střelec byl eliminován, sdělila policie. Útok ve škole si vyžádal 10 mrtvých a na 30 raněných Číst článek

Skutečně se do této oblasti občané nedostanou. Žádáme velmi výrazně, aby to ani nezkoušeli.

Policie celý objekt a celý areál a vůbec celé prostranství jednoduše hlídá. Ten zásah stále ještě (v 16.35) probíhá. Nejsme u konce. Ověřují se nejrůznější informace.

Bohužel informace, že jsou na místě mrtví a zranění, se zakládá na pravdě. Počty jako takové se také teprve budou potvrzovat.

Jsou tam zdravotníci, na místě jsou samozřejmě hasiči. Celý integrovaný záchranný systém spolupracuje v rámci velmi dobře nacvičené souhry velmi kompaktně a dobře.

Chtěl bych také říci, že policie skutečně byla na místě v řádu minut od té hlášené události.

Zásah jako takový já zatím hodnotím jako velmi profesionální, byť tedy s tragickým koncem.

Policejní zásah kolem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Můžete něco říct k osobě toho eliminovaného útočníka?

Zatím opravdu málo. Ty informace se prověřují, totožnost je prověřována i zpravodajskou činností, zjišťuje se celý kontext.

My můžeme za Policii České republiky a za ministerstvo vnitra slíbit následující: Komunikujeme aktivně informace na platformě X, jak jen můžeme. To znamená na policejní, na ministerské i na mé osobní stránce informace budou.

Je v zájmu všech, aby informace byly transparentní a mohli jsme v nějaké fázi zásahu říci, že je skutečně všechno zcela pod kontrolou.

Ale prosím o velkou trpělivost i informační. Zdrženlivost z mé strany je v této chvíli dána tím, že chceme do éteru pouštět skutečně ověřené informace. To je v krizových chvílích nutné a je to i podmínkou pro to, aby zásah probíhal v pořádku a řádně.

My se každopádně s policejním prezidentem k dané věci v průběhu času vyjádříme i tady na místě. Samozřejmě jsme ve spojení i s médii a s premiérem Petrem Fialou (ODS), který v tuto chvíli míří do Prahy.

Určitě ohlásíme speciální brífink a další kroky. Jestli se sejde bezpečnostní platforma, na které bychom tuto věc řešili, to všechno ukáže čas. Protože musíme mít relevantní informace, abychom byli schopni tu situaci také správně vyhodnotit.

Policejní zásah u Filozofické fakulty UK | Foto: Jakub Grim | Zdroj: iROZHLAS.cz

Policie ČR na stránkách pátrání po osobách dnes zveřejnila fotografii, jméno a další údaje osoby, po které pátrala, která měla být ozbrojena. Můžete potvrdit, že ten, kterého vidíme, je ten útočník?

Já zatím tyto informace, prosím, potvrzovat nebudu. Samozřejmě Policie ČR postupovala velmi profesionálně, postupovala tak, jak měla, a samozřejmě se snažila využít veškerých kanálů k dobré informovanosti.

Ale zatím skutečně jsme na místě. Situace je ještě vážná. Dochází v této chvíli k evakuaci osob z budov a podobně. Je to situace, která je skutečně velmi nepříjemná, intenzivní.