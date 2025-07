Rakušan: Hasiči a policisté zafungovali skvěle. Přenosová soustava je ale dlouhodobě podinvestovaná

V pondělí zasedala Bezpečnostní rada státu, aby v návaznosti na páteční výpadek elektřiny, který zasáhl milion odběrných míst, projednala zajišťování vnitřní i vnější bezpečnosti či schopnost reagovat na krize. Vyšetřování příčin blackoutu má trvat několik týdnů. „Operátoři by v takové chvíli měli být schopni zaručit delší provoz. Patří to k modernímu krizovému managementu,“ řekl Radiožurnálu ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Rozhovor Praha 22:19 7. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra v souvislosti s blackoutem vyzdvihl komunikaci svého rezortu, naopak odsoudil spekulace některých politiků (Archivní foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Slovy prezidenta Petra Pavla se ukázalo, že schopnost našeho integrovaného systému vypořádat se s krizemi je nastavena dobře, nicméně podle něj také každá krize ukáže, kde ještě máme slabiny. Když jste analyzovali páteční výpadek elektřiny a reakce na něj, kde vidíte slabiny v tom, jak se vše zvládlo?

Slabší místa určitě jsou. Nechávám si jak od hasičů, tak od policistů předkládat podrobnou analýzu, stejně jako od své bezpečnostní sekce.

Myslím si, že například přenos informací na krajskou samosprávu mohl být rychlejší, byť i tam nakonec informace ve kvalitě, kterou jsme chtěli, dotekly. Za mě je trochu zarážející - a to chci řešit přímo s ČTÚ - že mobilní sítě nemají tak dlouhou výdrž ve chvíli, kdy dojde k masivnímu výpadku elektrické energie, což v důsledku může způsobit velké problémy.

Tento výpadek finálně tak dlouhý nebyl, takže jsme v tomto ohledu žádné fatální důsledky neměli. Ale celkově musím říci - a tady se ztotožňuji s panem prezidentem - že náš postup, tedy všech aktérů v té věci, a celková reakce systému, kdy jsme jeli podle typového plánu a každý jsme se drželi své gescí přidělené úlohy, se ukázala jako kvalitní.

Co konkrétně budete chtít po ČTÚ v souvislosti s mobilními sítěmi? Co by se mělo změnit?

Chtěl bych s nimi vést hovor, nemyslím vytýkací, ale systémový o tom, že operátoři by v této chvíli měli být schopni zaručit delší provoz. Tedy mít záložní zdroje, které by udržely v chodu mobilní sítě bez datových vymožeností, ale pro základní volání a dovolání se po dobu nějakých 24 hodin.

Také během povodní v loňském roce se nám ukázalo, že by bylo na místě - a na tom už se pracuje a dohaduje se to - aby spolupráce mezi jednotlivými operátory byla taková, že se v krizové lokalitě kdokoliv na síť, která funguje, dovolá, ať má jakéhokoliv operátora. To jsou prostě věci, které k modernímu krizovému managementu patří.

Pracujeme na systému self broadcastu, který rychle, účelně a místně příslušně varuje lidi a posílá jim důležité informace.

Efektivní komunikace

Což se ale v pátek neodehrálo, je to tak?

V pátek zatím ne, ale ten systém byl připraven formou SMS ve chvíli, kdy by výpadek pokračoval až do večerních hodin. To už hasiči připravovali, aby se k občanům informace, dokud mobilní sítě ještě běžely, skutečně dostaly.

Co si myslím, že zafungovalo, byla komunikační skupina ministerstva vnitra, která včas vysílala informace, jakým způsobem se v této chvíli zachovat či jak nepanikařit.

A co si myslím, že obecně společensky nezafungovalo úplně dobře, je to, že se mnozí všeználci, bohužel i z politické sféry, začali pouštět do svých výkladů a hledání příčin ve chvíli, kdy samotný ČEPS ještě nevěděl, co se stalo. Věci, jako že za to všechno může nenáviděný Green Deal a podobně, byť se finálně ukázalo, že to byla technická závada. Myslím, že si to i politici mohli v této fázi odpustit. V té chvíli je naší povinností šířit klid a naopak zaručené informace, ne polopravdy a fámy.

Budete nějak upravovat nebo doplňovat manuály pro postup při blackoutu? Třeba právě i s ohledem na informování obyvatel, aby se rychleji a efektivněji šířily rady, co dělat nebo nedělat.

Určitě to chceme. Chci si ještě prověřit s hasiči, jakým způsobem efektivně k lidem dostávat informace.

Je na místě se zamyslet i nad tím, do jaké míry jsou v té chvíli provozuschopné obecní rozhlasy. Hasiči ale i pro tuto situaci mají své metody. Mají auta, která mohou v lokalitě skutečně jezdit a nahradit lokální rozhlas, hlásit důležité informace. I to už bylo dáváno do pohotovosti v návaznosti na páteční událost.

Ale ještě v průběhu ústředního krizového štábu, tedy někdy okolo páté hodiny, jsme dostali informaci, že jsou v podstatě všechna odběrná místa připojena. Takže to, o čem jsme se od šestnácti hodin na ústředním krizovém štábu bavili, nakonec nebylo nutné aktivovat. Ale stojím si za tím, že svolat ústřední krizový štáb bylo absolutně na místě.

Podfinancovaná síť

Řešili jste na pondělním jednání Bezpečnostní rady státu, jestli po páteční zkušenosti bude třeba urychlit investice do přenosové soustavy?

To je velký nárok pana ministra Vlčka, upozorňoval na to ještě před touto událostí. Vždycky se stává, že nikoliv cvičení, které je simulací nějaké události, ale skutečná událost přinese větší koncentraci na daný problém.

Takže doufám, že pan ministr Vlček má teď i při koncepci státního rozpočtu jistou konkurenční výhodu a že na to všichni vládní kolegové uslyší. Určitě si přenosová soustava, která je dvacet třicet let podinvestovaná, vyžaduje velké investice.

Nebudu předbíhat vyšetřování, ale ukazuje se, že to byla shoda náhod. Byla tam vážná technická závada, pád vodiče na zem a paralelní linka, která toto mohla suplovat, pravděpodobně zrovna v nějaké údržbě. A potom kaskádovitá reakce soustavy. Ale to už je v gesci pana ministra, který určitě bude chtít dopodrobna slyšet, jak mohlo k tak masivní kaskádovité reakci dojít a zda skutečně nebylo něco zanedbáno.

Kompenzace? Politická otázka

Máte v tuto chvíli nějaké odhady celkových škod, které páteční výpadek elektřiny způsobil?

Zatím ne. Slyšel jsem názory z podnikatelského prostředí, především z gastra. O tom určitě bude jednat pan ministr Vlček, jak mu přísluší podle zákona a odhad celkových škod určitě bude součástí jeho zprávy za ministerstvo průmyslu a obchodu.

Na ministerstvu vnitra se spíše orientujeme na to, jak terénně zafungovali hasiči a policisté. Tam to bylo skutečně skvělé a to není nadnesené slovo. Vyprošťování lidí, policisté okamžitě začali řídit dopravu... Ukázalo se, že nám fungují i záložní systémy.

Pokud někde vypadla linka 158, lidé to nepoznali, protože se to automaticky přepojilo do jiného kraje. Fungovaly záložní zdroje v nemocnicích, na vodohospodářské infrastruktuře, ve velkých dopravních stavbách. Ukázalo se, že nacvičování té situace v minulých letech nebylo marné a že v základu systém skutečně zafungoval.

Zmínil jste, že gastronomický sektor chce po ministru Vlčkovi nějaké kompenzace. Škody vyčíslil na desítky milionů korun. Do jisté míry je to asi i politické rozhodnutí. Byl byste pro vyplacení nějakých kompenzací?

Úplně neznám zákonný základ, který by tady k tomu byl. Chápu, že je to situace, která se nedala předvídat. ČEPS vyhlásil vlastní stav nouze v rámci jejich infrastruktury.

Na druhou stranu se situace v řádu hodin podařila poměrně rychle vyřešit. Skutečně to bude politické rozhodnutí a budu se pana ministra Vlčka ptát především na to, jaký zákonný základ pro takové rozhodnutí v této chvíli existuje. Protože celorepublikový stav nouze logicky ještě vyhlášen nebyl, na to to byla příliš krátká událost. Ústřední krizový štáb zasedal jednu hodinu a již během jeho zasedání se situace povedla vyřešit.