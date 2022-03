Vláda schválila další pomoc Ukrajině. Armádě dodá vojenský materiál a uprchlíkům přispěje na bydlení

Ministr vnitra a vicepremiér Vít Rakušan (STAN) oznámil na tiskové konferenci, že vláda schválila další pomoc Ukrajině. Bude se jednat o další dodávky vojenského materiálu pro ukrajinskou armádu a příspěvek na ubytování pro ukrajinské uprchlíky v Česku. Praha 15:02 16. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra Rakušan oznamuje na tiskové konferenci po jednání vlády schválenou pomoc Ukrajině | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vláda schválila dodávku dalšího vojenského materiálu pro Ukrajinu, uvedl bez dalších podrobností po dnešním zasedání kabinetu vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v neděli v České televizi uvedla, že Česko poskytne Ukrajině další materiál za více než 700 milionů korun, v úterý novinářům řekla, že se chystá darování materiálu až za miliardu.

„Vláda bez bližší specifikace dnes schválila další pomoc v rámci poskytnutí vojenského materiálu ukrajinské straně,“ oznámil ve středu Rakušan.

Ministerstvo obrany již na Ukrajinu, která se brání ruské agresi, poslalo vojenskou pomoc za asi 750 milionů korun. Šlo o munici, samopaly, kulomety, odstřelovačské pušky nebo protiletecké střely S-2. Podobu částí daru úřad z bezpečnostních důvodů nespecifikoval.

Na Ukrajinu zároveň z Česka proudí zbraně díky darům na účet ukrajinské ambasády, na který lidé a firmy poslali podle náměstka ministryně obrany Tomáše Kopečného asi 700 milionů korun.

Pomoc uprchlíkům

Dále také vláda schválila příspěvek na dočasné nouzové přístřeší 200 korun za osobu a noc bez ohledu na to, zda se bude jednat o dospělého nebo dítě. V jiných ubytovacích zařízeních bude dotace státu činit 250 korun. Ministři počítají s tím, že částku ještě navýší kraje. Dvěma třetinami by se na příspěvku pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny podílel stát, třetinou kraje. Rakušan to dnes řekl na tiskové konferenci po jednání vlády.

Prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky Václav Stárek dnes zopakoval, že hoteliéři už poskytli tisíce lůžek pro uprchlíky zdarma, ale v případě většího počtu pokojů to již není možné a potřebují pokrýt alespoň náklady. Ty činí 500 korun za lůžko na noc. Upozornil, že vláda s oborovými organizacemi příspěvky nekonzultovala.