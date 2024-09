Rakušan: O odložení voleb požádal jen primátor Navrátil, ale až ve středu. Už to nebylo možné

Povodní postižené obce a města se chystají na nadcházející krajské a senátní volby. V souvislosti se vzniklými škodami zajistí ministerstvo vnitra v postižených obcích potřebné podmínky. Radiožurnálu a Českému rozhlasu Plus to řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „My uděláme úplně všechno. Doplníme členy komise, zorganizujeme, dodáme elektrocentrály, naše lidi, nějaké stany a podobně. Férové volby musí proběhnout,“ slíbil Rakušan. Rozhovor Praha 14:22 19. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Férové volby uspořádáme,“ slíbil Rakušan | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nemáte žádnou pochybnost, že se navzdory mimořádné povodňové situaci podaří uspořádat ve všech krajích férové volby?

Férové volby uspořádáme. Děláme pro to opravdu maximum a férové volby musí proběhnout. Teď skutečně jednu osobní věc. Já jsem byl starosta, poznal jsem také povodně mnohem menšího rozsahu než to, co teď zažívají starostové v postižených regionech. Vím, že to mají obzvlášť těžké. Vím, že mají myšlenky jinde.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN)

Nestáli jsme před jednoduchým rozhodnutím. Nicméně rozhodnutí uskutečnit volby s maximálním nasazením všech našich týmů a klíčových hráčů přímo v terénu považujeme za správné. Volby proběhnou a uděláme pro to maximum.

Slyšeli jsme argumenty opavského primátora Tomáše Navrátila (ANO), který vás jako vládu žádal, abyste vyhlásili nouzový stav a volby odložili. Proč jste nevyhověli?

Pan primátor o to oficiálně požádal včera (ve středu – pozn. red.) večer. To je termín, který se ani nedá stíhat a je tady i legislativní problém. My jsme to konzultovali nejenom s našimi legislativci, ale i s dalšími ústavními právníky, a skutečně vyhlášení nouzového stavu by v této chvíli mohlo být velmi problematické.

Mohlo by to být skutečně ústavně napadané a potom by mohla být napadána i legitimita odložených voleb jako takových. Stáli jsme před velmi těžkým problémem, byť rozumíme těm praktickým nesnázím, které všichni mají. Na druhou stranu máme seznam jednotlivých zasažených vesnic a obcí. Naši lidé tam fyzicky byli, objížděli to se zástupci krajských úřadů. Byli jsme v těch vesnicích.

My uděláme úplně všechno. Doplníme členy komise, zorganizujeme, dodáme elektrocentrály, naše lidi, nějaké stany a podobně, pokud tam mají proběhnout volby. Ale tohle není úplně případ Opavy ani Bohumína. Tam ve většině těch místností volby budou moci proběhnout. Tohle se spíš týká izolovaných obcí, kde je situace samozřejmě logicky nejkritičtější.

Opavský primátor žádá o nouzový stav. Připravit volby krátce po záplavách by podle něj bylo náročné Číst článek

A ještě jedna věc. Oficiálně i podle krizové legislativy má o vyhlášení nouzového stavu žádat kraj, tedy hejtman. Měli jsme jednání s Moravskoslezským krajem, osobně jsme se s nimi sešli. Byli jsme tam, seděli jsme proti sobě v místnosti na hodinu a půl trvajícím jednání a nikdo tuhle žádost nevyslovil.

To znamená, že nikdo jiný než opavský primátor Tomáš Navrátil se na vás oficiálně neobrátil s žádostí o vyhlášení nouzového stavu a odložení voleb?

Je to přesně tak. Žádná oficiální žádost třeba z pozice kraje k nám nepřišla. Máme dva postižené kraje a já nebudu srovnávat, který je víc a který je míň. Já jsem s oběma hejtmany hovořil, s hejtmanem Josefem Bělicou (ANO) na jednání v Moravskoslezském kraji a s Josefem Suchánkem (STAN) jsem v telefonickém spojení velmi často.

Žádná taková žádost od nich nepřišla. Já jim naopak děkuju za součinnost. To není tak, že by některý z krajů něco bojkotoval. Oni s námi spolupracují, protože součinnost krajů je tady absolutně stěžejní.

Když jste byl přímo v terénu v postižených obcích, setkal jste se tam s tím, že by si někdo z lidí, se kterými jste mluvil, stěžoval na to, že mají být volby?

Takhle přímo ne. Ale oni samozřejmě prvně řeší primární potřeby. Viděl jsem lidi, kteří řeší vytopené domy, čerpadla, vysoušeče, elektřinu, mobilní signál, pitnou vodu a podobně. Volby jako takové nebyly s běžnými lidmi, které jsme potkali téma. Ale ptali jsme se starostů.

Já jsem uváděl přiklad třeba silně postiženého Bohumína, kde je zkušený starosta Petr Vícha (SOCDEM), který je tam léta. Na můj dotaz: „Kolik máte volebních okrsků?“ odpověděl 19. A když jsem se ptal, v kolika proběhnou volby, řekl, že v 19. Je to samozřejmě organizačně těžká výzva, ale volby s naší veškerou pomocí prostě uskutečnit musíme.

Volby v povodněmi zasažených oblastech vzbuzují řadu otázek.



Přinášíme odpovědi na ty nejčastější z nich.



⬇️⬇️⬇️#spolecnetozvladneme pic.twitter.com/LqAEooz6J4 — Ministerstvo vnitra (@vnitro) September 19, 2024

Já chápu, že priority lidí jsou teď jinde. Celkově se ale jedná o pětatřicet silně postižených obcí a měst, to je 200 volebních okrsků. Pokud se dostaneme na podrobnější rozbor, tak je asi pět obcí, kde je to opravdu zásadně problematické, a tam děláme veškerou logistiku my, jako ministerstvo vnitra. Všechno jde za námi a nechceme tím starosty obtěžovat. Naše nasazení je opravdu maximální.

Říkal jste, že volby nebyly téma. Asi si všichni umíme představit, že lidé prostě mají jiné starosti. Bylo to vůbec nějaké téma? Setkal jste se s tím, že by se vás někdo na volby ptal?

Starostové se samozřejmě ptali a řešili to. S běžnými lidmi jsem opravdu vedl rozhovor jinak. Díval jsem se na jich poškozené majetky, říkal jsem jim, jakým způsobem vláda může pomoci a podobně. Opravdu jsme se bavili trochu o jiných věcech.

Na druhou stranu, když jsme dali možnost, aby si lidé kvůli volbám pořídili nový občanský průkaz, pokud o něj přišli, tak přišlo 105 žádostí. To indikuje, že lidé mají zájem využít naší nadstandardní nabídky pomoci a toho, že občanský průkaz ve zrychleném termínu uděláme a dovezeme na obec rozšířenou působností, kam patří. Tam oni si ho vyzvednou, aby mohli odvolit. Udělali jsme nadstandardní informování.

Domluvili jsme se s mobilními operátory, Český rozhlasem a Českou televizí, aby byly lidé informováni o tom, kde a jak mohou odvolit a dostat se ke svému ústavnímu právu. Já si naopak myslím, že kdybychom volby teď neuskutečnili nebo jsme se nějak vykašlali na pomoc v terénu, tak se dostáváme na hranu toho, že znemožňujeme lidem vykonat jejich zcela zásadní ústavní právo, které mají vykonat v jakékoliv době.

Lidé si mohou požádat o novou občanku zdarma. Žádost musí podat do středy do 18 hodin Číst článek

Nemáte obavu, že navzdory veškeré snaze se objeví někdo, kdo bude chtít zpětně zpochybnit výsledek voleb, a že přijdou nějaké stížnosti na jejich regulérnost?

Téměř jistě ano. Ono se to ale děje po každých volbách, ale důvody jsou jiné. To, že tohle může být napadáno nebo zneužíváno v politické diskusi, třeba stranami, které budou mít horší výsledek, než očekávali, se stane a my s tím počítáme.

Věříme ovšem, že díky našemu nasazení a instrumentům, které jsme jasně transparentně oznámili a aplikovali do praxe, tohle všechno ustojíme. Já bych se spíše obával, a naši velmi zkušení legislativci si to myslí také, že kdybychom volby odkládali, tak potom reálně nemusíme uspět s tím, že jsme tak učinili. Potom bychom byli v opravdu zásadním problému, kdyby volby byly uznány jako neplatné.