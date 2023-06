‚Ta varianta existuje.‘ Rakušan nevyloučil zavedení kontrol na hranicích, pokud nelegální migrace vzroste

V případě, že by čísla odhalených nelegálních migrantů v Česku výrazně vzrostla, úřady by mohly zavést kontroly na hranicích. V pořadu Otázky Václava Moravce to řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Uděláme všechno pro to, aby hranice zůstaly otevřené,“ uvedl. Dodal ale, že „tato varianta existuje“. Stínová ministryně vnitra hnutí ANO Jana Mračková Vildumetzová neřekla, zda by pro zavedení kontrol byla. Praha 13:22 25. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Rakušan | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: Český rozhlas

„My dennodenně vyhodnocuje čísla, dennodenně komunikuje se slovenskou vládou. vyhodnocujeme účinnost hlídek, které probíhají na slovenské straně,“ uvedl Rakušan s dovětkem, že Česká republika má situaci pod kontrolou.

Obavy z nelegální migrace. Německo posiluje policejní hlídky u hranic s Českem Číst článek

Jeho oponentka v debatě Vildumetzová jednoznačnou odpověď nedala. „Musí to samozřejmě vyhodnotit ministerstvo vnitra. Pokud ta čísla opět budou stoupat, tak je na řadě, aby se to se Slovenskem začalo řešit,“ řekla pouze. Současnou vládu kritizovala za to, že komunikace se slovenskou vládou byla v minulých měsících nedostatečná.

Cizinecká policie zadržela od počátku roku do dneška při takzvané tranzitní migraci 382 lidí. Byli to zejména Syřané a nejčastěji přicestovali do Česka právě přes slovenskou hranici. V prvním čtvrtletí se přes ČR pokusilo nezákonně dostat do některé další evropské země 207 uprchlíků, což bylo o necelých osm procent více než ve stejném období loni.

Za loňský rok policie například ve Zlínském kraji zaznamenala 6196 případů nelegálního překročení státní hranice se Slovenskem. O rok dříve byl záchyt migrantů v regionu nulový. Ve 37 případech se loni v regionu prokázalo spáchání trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, uvedla už dříve policie.

Stát dočasně obnovil kontroly na hranicích se Slovenskem loni 29. září. Od jejich zahájení do konce prosince zachytili policisté ve Zlínském kraji ve spolupráci s vojáky a celníky 3254 nelegálních migrantů převážně ze Sýrie a 34 převaděčů.

Kromě toho policisté 750 migrantům odepřeli vstup do ČR a 322 vrátili na Slovensko v rámci readmisní dohody. Dále zkontrolovali 590 855 lidí a 430 093 dopravních prostředků, vyplývá z policejních statistik. Stálé kontroly na česko-slovenských hranicích skončily začátkem letošního února.