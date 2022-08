Rakušan: Policie nemůže zaklekávat čtrnáctiletého chlapce. To je neomluvitelné selhání

Žák z osmé třídy odnesl poslanci Babišovi v jihočeských Borovanech reproduktor, který za chvíli vrátil jeho týmu. Vzápětí ho zakleknou tři muži v kraťasech a v trikách. Poté si jeden z nich dává na triko označení policie. Policejní prezident Vondrášek uvedl, že zprávou o zákroku je „znechucen“. Premiér Fiala (ODS) požádal o prověření chování policistů ředitele GIBS Dragouna i ministra vnitra a ministr. Vít Rakušana (STAN) byl hostem Radiožurnálu. Rozhovor Praha 14:54 5. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra Vít Rakušan | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaké kroky jste už vy v celé věci jako ministr vnitra konkrétně učinil? Jaké by mohly následovat?

Ještě před výzvou pana premiéra Fialy jsem požádal pana policejního prezidenta Vodrážka, aby mi předložil toto pondělí na naší pravidelné schůzce, podrobnou zprávu o zásahu v jihočeských lokalitách.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hostem Radiožurnálu byl ministr vnitra Vít Rakušan

Já to ze svého pohledu opravdu považuji za neomluvitelné selhání policie. To, jakým způsobem tam zásah byl veden, absolutně neodpovídá ani tomu, jak jsou policisté instruování před takovýmito akcemi.

Je to samozřejmě něco, kde absolutně souhlasím s názorem premiéra, ale hlavně s názorem policejního prezidenta, který sám řekl, že je tím znechucen, a chce ty věci dopodrobna prošetřit. Já jako ministr vnitra nejsem ten, kdo by policii řídil nebo nějakým způsobem úkoloval.

Samozřejmě jsem ale ten, kdo zodpovídá za to, aby nedocházelo k takovým excesům, aby tyto akce, které mají nějaký politický podtext, ať už je pořádá kterákoliv strana, probíhaly bez takových situací.

Jaké informace jste už o tom incidentu dostal od policejního prezidenta? Jak chce celý případ řešit?

Policejní prezident se s tímto incidentem seznamuje. Předvolal si ředitele jihočeské policie, který s ním podle mých informací bude dnes jednat. Bude chtít být dopodrobna seznámen s tím, jak byla vedena.

2/2 "V reakci na aktuální dění se proto během zítřejšího dne sejdu s jihočeským krajským ředitelem, od kterého budu chtít vysvětlení. Nepřipustím, aby příslušníci @PolicieCZ nedodržovali zákony této země a nectili její demokratické principy." genmjr. Martin Vondrášek — Policie ČR (@PolicieCZ) August 4, 2022

To se týká celého zásahu, jakým způsobem celá akce byla dozorována, jakým způsobem policisté vystupovali, zda se byli schopni a ochotni v nějaké chvíli legitimovat, ukázat svoji příslušnost k policii.

To jsou všechno základní věci, které policie musí za každých okolností dodržovat. A pokud nebude, tak z toho musí být vyvozena odpovědnost. A ta odpovědnost může být v tomto případě i osobní, některých policistů.

Není úkolem ministra vnitra, aby soudil. Je však mým úkolem, aby skutečně GIBS a policejní prezident tu věc prošetřili do detailů.

Označení policie

Bylo vám vysvětleno, proč na akcích poslance působí i policie v civilu? Pokud má zajišťovat pořádek, nebylo by logické, aby tam byli pouze uniformovaní policisté?

Skutečně si myslím, že musíme dojít k tomu, aby policisté, byť by třeba na sobě měli v té chvíli civil, byli označeni nějakými páskami nebo nápisem policie, což ten policista, který se choval velmi problematicky, udělal až dodatečně.

To je právě součást naší pondělní schůzky, kde se chceme bavit o tom, aby tyto postupy byly standardizovány. Nepovažuji to za normální. Ta adekvátnost zásahu vůči chlapci v tomto věku, který provedl nějakou klukovinu, není na místě.

Na druhou stranu je to politické shromáždění, které je řádně nahlášeno a samozřejmě v této vypjaté společenské atmosféře má rizikový potenciál. To, že tam policie přítomna, je v pořádku. To, že tam policie ovšem přítomna v civilu a že se ti policisté kolikrát ani nebyli schopni předem legitimovat, než šli do konkrétního zásahu, to rozhodně v pořádku není.

Neuniformovaní policisté zaklekli na mítinku Babiše školáka. Policejní prezident to nechá prošetřit Číst článek

Tady budu chtít slyšet vysvětlení a, jak jsem již řekl, slyšet i to, jaké nápravné, případně kázeňské prostředky byly v této chvíli uplatněny.

Vy jste řekl, že policie nesmí budit dojem, že funguje jako ochranka jakéhokoli jednotlivce. Zdá se ale, že přesně tak to vypadalo. Navíc to nebyl jediný incident, kdy neoznačená policie zasáhla proti odpůrcům poslance Babiše z ANO na jeho mítincích. V Českém Krumlově odvedli ženu protestující proti Babišovi do neoznačeného auta, odvezli na služebnu. Je to podle vás selhání jednotlivců, anebo je tu něco možná i systémově špatně?

Nechci odsuzovat celou policii, nechci odsuzovat její práci a rozhodně nechci odsuzovat pana policejního prezidenta, který se k tomu staví od začátku velmi čelem a skutečně tu situaci od první minuty řeší.

Máme tady excesy, které jsou ovšem velmi nápadné, velmi výrazné a jsou neomluvitelné, takže je potřeba samozřejmě nastavit i přesný systém a přesný postup, se kterým se budou chtít seznámit, jak na jakémkoli politickém mítinku bude policie vystupovat.

Skutečně si myslím, že to označení a příslušnost k policii by na takových akcích mělo být jasné a viditelné. Nikoli, aby zasahovali policisté třeba jako vůči té dámě – podle mých informací bez toho, aby se předtím legitimovali.

To je prostě věc, která není na místě a vyžaduje řešení, vyžaduje případně i nějaké postihy, vyžaduje podrobné prošetření.

A já jsem v souznění s panem premiérem Fialou v tom, že nám pan policejní prezident musí předložit velmi podrobnou zprávu, která bude mapovat právě pochybení a která bude přesně říkat, jaké preventivní kroky policie udělá, aby se toto už nemohlo v České republice opakovat.

Reorganizace policie

Důvěra v policii může být teď, minimálně u části obyvatel Česka, velmi citelně otřesená. Je podle vás policie opravdu nezávislá, nebo potřebuje další změny? Zatím nastoupil jen nový ředitel.

Není to úplně pravda. Policie prochází reorganizací. Koneckonců policejní prezident, který nastoupil a postavil se k tomu velmi čelem, byl člověkem, který byl opozicí kritizován, že do té funkce nastoupil.

Rakušan na sněmu obhájil post předsedy hnutí STAN. V projevu podpořil euro a varoval před populismem Číst článek

Naše reformní kroky v rámci policie jsou kritizovány a určitě nekončí v této chvíli snaha vést policii k tomu, aby dostála svému základnímu heslu. To znamená pomáhat a chránit a nikoli chránit nějakou jednu konkrétní osobu nebo jednu politickou stranu – chránit lidi před tím, aby se nedostali do nějakého nebezpečí.

Jaké reformní kroky po vašem nástupu do funkce přišli kromě nového policejního prezidenta?

Vzniká specializované pracoviště policie, které se bude zabývat kyberkriminalitou. Bude se zabývat samozřejmě i terorismem. To je něco, co jsme avizovali dopředu. Je to něco, na co se tady čekalo několik dlouhých let.

Samozřejmě v této chvíli se musíme bavit i o tom, jak má vypadat činnost policie právě na takových akcích. A tady je potřeba udělat standardizované materiály a policie podle nich musí postupovat a nesmí se vychýlit z toho postupu, který bude jasně určen, což se v Jihočeském kraji stalo. To uznává i pan policejní prezident.

Z toho musí být vyvozeny důsledky. Naším úkolem je to, aby se toto neopakovalo. Já chápu, že tyto akce jsou velmi citlivé. Jakékoli politické akce jsou citlivé. Pro policisty to rozhodně není jednoduché. Nicméně nemohou rozhodně vystupovat tak, aby zaklekávali na nějakého čtrnáctiletého chlapce a jednali tímto způsobem. To je neomluvitelné selhání.

Vhodné postupy už existují

Jak si vysvětlujete, že u policie tyto standardizované postupy, tedy jak se chovat na politických mítincích, dosud nebyly nebo nejsou, nebo jim nejsou jasné? Volby tu máme v podstatě každý rok.

Samozřejmě, že akce jsou teď ještě vypjatější, než byly. Na druhou stranu ty postupy samozřejmě existují a policisté se jim zpronevěřili. Takto postupovat nikdo nemá.

Exces, že si jeden policista vezme na hlavu symbol, čepici, která označuje příslušnost k jedné konkrétní politické síle, to je prostě pro mě absolutně nepochopitelné a tady doufám, že bude vyvozena nějaká osobní zodpovědnost vůči danému policistovi.

Na druhou stranu, jak jsem řekl, je potřeba si teď v této chvíli na základě zkušeností projít veškeré taktiky zásahu na politických akcích. A znovu říkám, já budu trvat na tom, aby policisté byli označeni.

Důvod k zásahu policie je jeden jediný, a to je porušení zákona, říká expert Kazbunda Číst článek

V generální inspekci policejních sborů a její vedení máte důvěru?

V současné době já jako ministr vnitra nemám GIBS jako takový pod sebou. To je v podstatě něco, co spadá přímo pod premiéra vlády této země. Nemám tady ani žádnou personální kompetenci k vedení této služby.

Nicméně ve chvílích, kdy jsem se seznamoval se závěry GIBSu v některých případech, které už byly za mého vedení, jsem neměl důvod pochybovat o tom, že ty závěry jsou erudované a že se GIBS skutečně pochybeními policie zabývá. A samozřejmě jsem velmi zvědav, jak bude vypadat hodnocení této situace.

Kdy bychom se mohli dozvědět první závěry šetření? Mluvil jste o pondělku. Bude s nimi seznámena i veřejnost?

V pondělí budu mít nějaké první zprávy od pana policejního prezidenta. Určitě to nebude celý závěr. Pokud chceme opravdové vyšetřování, tak nějakou dobu zabere. Ale já si myslím, a jsem o tom přesvědčen, že v této chvíli má policie samozřejmě povinnost informovat o závěrech, protože toto vzbudilo zcela oprávněné společenské pohoršení, kterému já velmi rozumím.

Mělo by podle vás dojít k nějakým personálním změnám?

Personální změny jsou zcela v kompetenci policejního prezidenta. Personální důsledky za individuální pochybení v těchto akcích by určitě nastat měly, včetně kázeňských postihů vůči tajným policistům a samozřejmě i na místě, že tuto záležitost řeší přísně hned a okamžitě pan policejní prezident s šéfem jihočeské státní policie.

Na druhou stranu mi dovolte jednu poznámku. Já jsem vždycky říkal, že do práce policie nebudu zasahovat. Já jsem ministrem vnitra a vím, že teď by bylo asi celkem jednoduché si na tom budovat nějaké jednoduché politické body.

Ale já jsem pro to, aby mi tu zprávu předala policie a ne aby se ministr vnitra, případně GIBS, hrál na nějakého vyšetřovatele. Ale z toho, co vidíme, tak tam každopádně pochybení v akci policie došlo a ty závěry budu chtít předložit.