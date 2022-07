Rakušan na sněmu obhájil post předsedy hnutí STAN. V projevu podpořil euro a varoval před populismem

Vít Rakušan na mimořádném sněmu hnutí Starostové a nezávislí obhájil post předsedy. Rakušan už dopředu avizoval, že je potřeba hnutí očistit. Ve svém projevu delegátům strany uvedl, že STAN je obětí své vlastní nezkušenosti a politické puberty. Zároveň se omluvil voličům i delegátům za skandály. Rakušan byl jediným kandidátem na předsedu, navíc měl i podporu všech krajských výborů. Aktualizujeme Hradec Králové 12:49 23. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan při kandidátském projevu na mimořádném sněmu hnutí | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Rakušan ve svém úvodním projevu zopakoval, že je hnutí v nejsložitější situaci za dobu existence, paradoxně po největších úspěších, tedy v době, kdy se dostalo do vlády. „Můžeme si za to sami,“ řekl s tím, že nelze být ublížený a přijímat to, že hnutí do nynější situace vmanévroval. V minulém vedení podle něj byli všichni přáteli, což vedlo k tomu, že si „možná odpouštěli, co si odpouštět neměli“.

Ve svém druhém, kandidátském, projevu v poledne uvedl, že evropské předsednictví by pro hnutí mělo být hlavním tématem. „STAN je pro euro,“ přihlásil se Rakušan jednoznačně k zavedení společné evropské měny v Česku. Zároveň prohlásil, že strana musí postavit hráz proti populismu a extremismu. „Populismus využívá válku na Ukrajině,“ uvedl.

„Dnes se to určitě nevyřeší, dnes se to nastartuje. Máme dva měsíce na to, abychom ukázali, že hnutí je zdravé,“ prohlásil s odkazem na komunální volby. Podle něj lze za dva měsíce, které zbývají do voleb, ukázat, že přišli noví lidé, kteří jsou poctiví a ukázat tak, že hnutí má budoucnost.

Fiala: Zvládá práci skvěle

Sněm hnutí STAN navštívil také premiér Petr Fiala z ODS, obě strany jsou součástí vládní koalice. Fiala sněm zahájil v 9.40 projevem, ve kterém pochválil práci ministrů z hnutí. Za reflexi poděkoval i bývalému ministru školství Petru Gazdíkovi, který z funkce odstoupil kvůli kontaktům s obviněným lobbistou Michalem Redlem.

Podle něj mají čas od času problémy všechny strany a podstatné je, jak se k tomu postaví. Ty demokratické se z nich dokážou poučit, uvedl. „Naše vláda funguje jako tým. Vít Rakušan jako ministr vnitra skvěle zvládá svou práci,“ řekl a jako příklad uvedl způsob, jakým Česká republika vyřešila uprchlickou vlnu z Ukrajiny.

Ostatní lídři vládní pětikoalice na sněm poslali video vzkazy, ve kterých okomentovali nejen aktuální krizi uvnitř hnutí, ale připomněli také stranickou spolupráci a úspěšný průběh volební kampaně před loňskými parlamentními volbami.

Změny v předsednictvu

Post místopředsedkyně bude obhajovat Věra Kovářová, která je zároveň místopředsedkyní Sněmovny. Na něm kandiduje také Jan Farský. Ten kvůli tomu přijel ze Spojených států, kde je na studijní stáži.

Farský je sice 1. místopředseda hnutí, teď už chce ale kandidovat jen na řadového místopředsedu. Prvním místopředsedou by se tak mohl stát poslanec a bývalý starosta Pacova Lukáš Vlček, kterého chce na tuto pozici předseda Vít Rakušan.

Setkání se účastní 350 delegátů hnutí. Dopoledne hlasovali o zprávě o činnosti a hospodaření předsednictva hnutí za rok 2021, zároveň byl také nabídnut prostor pro diskuzi všem účastníkům sněmu. V té velká část mluvčích zmiňovala spokojenost s fungováním hnutí, objevila se ale řada výtek ke špatné komunikaci v rámci hnutí mezi krajskými pobočkami a celostátní reprezentací.

„Nejsme hlava hydry. Omluva je na místě, ale pracujme a mysleme na budoucnost,“ řekl s tím, že by se hnutí nemělo zabývat samo sebou. Ke kritice, která volbě předcházela během stranické diskuze, uvedl, že je potřeba vnitřní komunikaci zlepšit a vrátit vládní úroveň k regionům.

Mimořádný sněm hnutí

Narychlo svolaným sněmem reaguje mimo jiné na korupční kauzu spojenou s pražským dopravním podnikem, v níž čelí stíhání bývalý primátorův náměstek za STAN Petr Hlubuček. V posledních měsících se potýkali také s kritikou stranického financování. Hnutí kvůli tomu v lednu oznámilo, že vrátí všechny dary od právnických osob od loňských voleb, i když neporušilo žádný zákon.

První místopředseda Jan Farský pak v posledních měsících tráví čas v USA na stipendiu, kvůli kterému v lednu po kritice opozice složil poslanecký mandát. V reakci na mediální informace o svém dřívějším podnikání na Kypru se pak loni v listopadu vzdal kandidatury na ministra průmyslu tehdejší místopředseda STAN Věslav Michalik, jenž v červnu zemřel.