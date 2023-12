Rakušan: Chci poděkovat studentům a pedagogům, jak zvládli evakuaci. Jejich chování je hodné obdivu

Není pravda, že útočník byl ve spojení s mezinárodním terorismem. Nebyl ukrajinské národnosti, zdůraznil v ranním rozhovoru pro Radiožurnál ministr vnitra Vít Rakušan. „Preventivní opatření obsahují i zvýšený výskyt policistů i s lepší výzbrojí u potenciálních měkkých cílů a tato opatření budou v Česku platit minimálně do 1. ledna,“ uvedl. Rozhovor Praha 8:42 22. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Rakušan na tiskové konferenci po mimořádném jednání | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Policisté byli v budově filozofické fakulty celou noc. Na čem pracovali?

Tak především to byla ta asi nejobtížnější práce po všech stránkách, a to je identifikace obětí. V této chvíli po nočním štábním zasedání a po výměně ranních informací mohu veřejnosti říci, že 13 ze 14 celkových obětí toho šíleného masakru už je v tuto chvíli identifikováno.

Policie České republiky je samozřejmě v kontaktu s pozůstalými, a to vždy s nabídkou psychologické krizové intervence pro pozůstalé.

Další informace, kterou také mohou aktualizovat, je, že mezi zraněnými byli tři cizí státní příslušníci. Tady už jsme si včera (ve čtvrtek) ve večerních hodinách nastavili s ministrem zahraničních věcí Janem Lipavským (Piráti) systém oznamování této skutečnosti.

Ministerstvo zahraničních věcí je v rámci svých kompetencí v kontaktu s jednotlivými zastupitelskými úřady daných států.

Ještě možná jedna věc. Štábní zasedání jsme měli i v nočních hodinách a policejní prezident zadal jednotlivým krajským ředitelům, aby preventivně, zdůrazňuji preventivně, vytipovali ve svých krajích měkké cíle, aby byli v kontaktu s vedením jednotlivých škol, univerzit na svém teritoriu a aby zvážili ředitelé, děkani, rektoři, zda dnes (v pátek) konat výuku.

Preventivní opatření obsahují i zvýšený výskyt policistů i s, řekněme, lepší výzbrojí u potenciálních měkkých cílů. Tato opatření budou v Česku platit minimálně do 1. ledna. To jsou novinky z dnešní noci.

Vyšetřovací verze

Pane ministře, můžete aktualizovat informaci, o které mluvil ve čtvrtek policejní prezident: Má policie indicie, nebo usuzuje, že útočník z Filozofické fakulty taky před několika dny vraždil v Klánovickém lese? To se potvrzuje, nebo se to stále vyšetřuje?

Je to samozřejmě vyšetřovací verze, ale pořád je to v rámci vyšetřovací verze. Jak jsme ve čtvrtek slíbili a děláme to celou dobu, komunikujeme opravdu velmi otevřeně. Tato vyšetřovací verze je velmi pravděpodobná.

Je pravda, že zbraň, kterou ten člověk střílel, měl v držení legálně?

Ano, je to pravda. A také je pravda, že ten člověk, což je informace jak od Policie České republiky, tak od služeb, neměl absolutně žádný záznam. A to nejenom záznam v trestním rejstříku, neprocházel ani žádnými jinými registry, ať už je to registr dlužníků… Prostě registry, které by jakýmkoliv způsobem indikovaly rizikovost daného člověka.

Patřil dokonce k dobrým studentům a doposavad se nedostal za celý svůj život do hledáčku pro jakýkoliv trestný čin, nebo podezření z trestného činu. Z tohoto pohledu, z pohledu všech institucí byl nepopsaným listem, legálním držitelem zbraně.

Rychlý a efektivní zákrok

Policejní prezident novinářům řekl, že v budově fakulty byl obrovský arzenál zbraní a střeliva. Díky rychlému zásahu policie nebyla tragédie ještě větší. Má policie představu, jak je do budovy útočník pronesl?

Ano, nějaká vyšetřovací verze existuje, bylo tam zavazadlo a podobně. Ale tyto detaily bych, prosím, asi nechal spíše na vyjádření policie. V 11 hodin v Kongresové ulici bude policie hovořit o zásahu jako takovém. Představí i časovou osu zásahu. Jednotlivé okolnosti by policie v 11 hodin měla komentovat. A to jsou i zmíněné a dotazované souvislosti s událostí v Klánovicích.

Možná jenom jednu poznámku pro představu. Protože se občas stává, že se objevuje mnoho laických interpretací. Já opakovaně žádám, prosím: Nesdílejme laické interpretace, nestávejme se každý odborníkem na zásahy.

Včera jsem sledoval vyjádření Otakara Foltýna, potom bývalého příslušníka URNA týmu, kteří zásah naopak oceňovali.

Protože když si představíme, že ve 14.59 získává policie první informaci o střelbě a v 15.20 je pachatel mrtvý. Tak těch 20 minut je určitě nekonečných pro ty, kteří v budově byli, i pro lidi, kteří byli na ulici. A koneckonců je nekonečných i pro zasahující policisty. Ale v objektivním náhledu na situaci musíme říci, že ten zákrok byl rychlý a byl efektivní.

A dovolte mi, prosím ještě mého vstupu do vysílání využít, abych poděkoval veřejnosti. Já jsem od začátku vyzýval, aby lidé respektovali všechna nařízení, aby nenarušovali perimetr. A k tomu nedocházelo. Lidé byli v zácpách trpěliví. Zásah se obešel bez problémů pro policii a Integrovaný záchranný systém.

Chtěl bych poděkovat studentům a pedagogům. To, co zažili, je příšerné. To, jak se chovali, jak zvládli evakuaci, to, jakým způsobem se chovali koordinovaně, logicky a racionálně v té chvíli, je hodné obrovského, obrovského obdivu.

A stejně tak to, čeho jsem byl svědkem, tedy koordinace Integrovaného záchranného systému, všech složek, aplikace traumaplánu, kdy se zranění dostávali do nejlepších pražských nemocnic, byly vyklizeny operační sály v řádu opravdu minut…

Tady se ukázalo, že systémově i v té šílené situaci je Česká republika připravena a schopna reagovat.

Nesdílejme detaily

Pro všechny je to samozřejmě nová zkušenost. Pro policisty, záchranný systém, pro vás politiky, pro média. Vy, pane ministře, sám varujete i v tomto případě před dezinformacemi. Máte na mysli nějaké konkrétní?

Objevilo se jich mnoho. Já jsem zmiňoval jednu, která byla lidsky velmi nepříjemná, především pro rodiny policistů. Objevila se dezinformace, že někteří policisté přišli o život nebo byli vážně zraněni. To jsme od začátku popírali a nebyla to pravdivá informace.

Objevila se informace, že střelec byl ukrajinské národnosti, že byl zradikalizovaný přes tuto skupinu obyvatel. To absolutně není pravda, není k tomu žádná indicie. Střelec byl Čech.

Objevila se informace, že pachatel předem ohlásil útok na sociální sítě a policie nezasáhla. To je zcela vymyšlená a zcela smyšlená informace. Nic takového se nestalo.

Já jsem prosil i média o jednu věc a chtěl bych to zopakovat. My samozřejmě konzultujeme tu věc i se zahraničními odborníky, kde už bohužel k takovým situacím došlo. A detailní sdílení příběhu toho útočníka včetně různých detailů, takové trochu bulvární sbírání střípků a rychlé zveřejňování nevede opravdu k ničemu dobrém.

Naopak to může vést k tomu, že to může nějakým způsobem nadchnout někoho jiného a podobně.

Je to zkušenost nová pro nás pro všechny, pro média, a očekává se od nás ode všech nějaká míra profesionality – od nás politiků, od policie se čeká komunikační kvalita a já bych k tomu chtěl vyzvat i média.

Když vidíte, pane ministře, na některých serverech reálné video ze střelby na Filozofické fakultě, záběry vraždícího muže, co si o tom myslíte?

Tak za prvé. To je mimochodem další dezinformace – že to video, které se tam objevovalo jako policejní video a že člověk, který to komentuje, je policista.

Ne, ne, ne. Že to byl novinář, tuším.

Ano, tato informace se také někde objevila.

My tady máme od našich pracovníků z ministerstva vnitra souhrn obrovského množství různých dezinformačních narativů. A toto byl jeden z nich.

Samozřejmě je to věc, která se nám úplně nelíbí z odborného hlediska, že se takové video se objevuje. Ale na druhou stranu se tomu asi zabránit nedá. Pouze je potom riziko, řekněme, laické interpretace toho, jak policie zasahovala.

Není to mezinárodní terorismus

K té tragédii se vyjádřil mnozí včetně amerického prezidenta Joea Bidena. Ten řekl, že americké úřady jsou v kontaktu s českými bezpečnostními složkami a že jsou připraveny poskytnout další pomoc, pokud to bude potřeba. Myslíte, že to bude potřeba a jak by ta pomoc mohla vypadat?

Já si myslím, že tam bezprostřední pomoc na místě není. Spíš to může být expertní výměna zkušeností třeba ve vyšetřovacích postupech, v preventivních krocích a podobně. To určitě přijít může.

Soustrast přicházela nám všem politikům z celého světa. Tady bych chtěl poděkovat třeba velvyslancům snad všech zemí Evropské unie, mým kolegům ministrům a ministryním vnitra z celé Unie. Nemám snad jediného kolegu, který by mi včera v noci nebo přes den nenapsal. Byl jsem v kontaktu s paní eurokomisařkou Ylvou Johanssonovou. A nebyly to jenom formální hovory.

Je tady jeden důležitý vzkaz pro moje kolegy v zahraničí, pro paní eurokomisařku: skutečně neexistuje žádná indicie, že by to byla akce spojovaná s mezinárodním kontextem a mezinárodním terorismem.

Je to tedy informace do našich přátelských zemí z Evropské unie: Tato solitérní akce v České republice nijak bezprostředním způsobem nezvyšuje rizikovou situaci a nebezpečnost v jejich vlastních zemích.

Psychologická pomoc je

Zasahující policisté jsou na takové akce cvičení. Pak ale přijde ta skutečnost, vidí těla zabitých mladých lidí… Jak je o jejich psychiku postaráno?

I tady včera (ve čtvrtek) docházelo ke krizové intervenci. Policistům je samozřejmě tato možnost okamžitě po takovém zásahu poskytována.

Jestli v něčem udělal náš Integrovaný záchranný systém za poslední desetiletí obrovský pokrok, tak je to otázka psychologické intervence, ať už jak pro oběti, tak pro zasahující příslušníky. Takže snad mohu prozradit, že i někteří příslušníci toho využili, protože to, co viděli...

Já jsem viděl pana policejního prezidenta Martina Vondrášek po návratu z místa činu, je to zkušený policista, ale myslím si, že to otřese úplně každým.

Na zítřek vyhlásila vláda státní smutek. Jak to bude vypadat?

Vlajky na půl žerdi. A samozřejmě vzkazujeme lokálním autoritám, hejtmanům, starostům, aby zvážili konání akcí. Ve 12 hodin se rozezní zvony na území Česka a všichni si zastavením života v zemi připomeneme a uctíme památku obětí.