Rakušan: Vyšetřovací komise ke střelbě na fakultě může mít smysl. Obávám se ale politikaření

Od střelby na filozofické fakultě uplynulo půl roku. Považujete případ za uzavřený?

Všechny orgány, které měly přijít se závěry, půlroční lhůtu dodržely. Pro rodiny obětí to byla nesmírně dlouhá doba, policie ale od začátku komunikovala velmi otevřeně a transparentně. Hned po střelbě to bylo až bezprecedentní. Ukazovaly se záběry z akce a souvislosti byly dávány veřejnosti k dispozici.

Od střelby na filozofické fakultě uplynulo půl roku. Považujete případ za uzavřený?

Všechny orgány, které měly přijít se závěry, půlroční lhůtu dodržely. Pro rodiny obětí to byla nesmírně dlouhá doba, policie ale od začátku komunikovala velmi otevřeně a transparentně. Hned po střelbě to bylo až bezprecedentní. Ukazovaly se záběry z akce a souvislosti byly dávány veřejnosti k dispozici.

Hned 7. ledna jsme přišli s prvními závěry Úřadu vnitřní kontroly, několik měsíců potřebovala ke své práci Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), státní zastupitelství pracovalo, pravomocně věc odložilo a teď přichází doba, kdy už by měl případ dospět do té fáze, kdy bude celospolečensky uzavřen, protože se informace zveřejňují.

Ve Sněmovně se ve středu koná mimořádná schůze (rozhovor byl předtočený dopoledne - pozn. red.). Hnutí ANO navrhuje vznik sněmovní vyšetřovací komise, což už podpořili Piráti. Jak se k tomu staví STAN?

Já ani hnutí STAN nejsme proti. Jediné, co nechci, je, aby se celá věc bulvarizovala a politizovala, aby se hledali viníci, aby se traumatizovali lidé, kteří udělali to nejlepší, aby zachránili lidské životy. O to mi vždycky šlo.

Ale pokud tento požadavek pomůže celospolečenské atmosféře tím, že se věcí budou ještě zabývat poslanci, komise bude zaměřena i na to, aby se navrhovala preventivní opatření, které my jako ministerstvo vnitra budeme představovat, ať tedy vznikne.

Osobně ale vznik komise nepovažuji za nutný, protože tu je bezpečnostní výbor, zcela otevřené sedmihodinové jednání za přítomnosti kamer, kdy padají otázky. Vždycky mám strach a obavu z politizace a budu dělat všechno pro to, aby k tomu nedošlo. Obavu samozřejmě máme i o sekundární traumata lidí, kterých se to dotklo úplně nejvíce, ale rozhodně tomu jako hnutí STAN nebudeme bránit.

Jak zajistit to, aby se z tragédie, která měla 14 obětí a 25 zraněných, nestalo politikaření?

Snažíme se o to maximálně. Reagujeme na to, co je úplně nejtěžší, na přímou konfrontaci s příbuznými. Snažíme se dávat na stůl fakta, snažíme se otevřeně komunikovat a ukázat, že policisté v počtu až 200 lidí se snažili pachatele vypátrat ve středu Prahy. Samozřejmě, že nad výsledkem, že 14 lidí přišlo o život, vždycky bude otazník, zda se dalo něco udělat lépe. Toto se intenzivně prošetřuje.

Na druhé straně GIBS jasně konstatoval, že tragédii jako takové se nedalo žádným změněným operativním postupem policie zabránit. Proto znovu děkuji všem, kteří mají zásluhu na tom, že tragédie neměla ještě mnohem větší a horší rozsah.

Jak by měla práce komise vypadat?

Komise se určitě vrátí k zásahu jako takovému. Bude se ale zabývat i věcmi, které už policie za půl roku udělala, a bude se určitě zabývat i metodickými doporučeními, co je do budoucna možno udělat lépe, kolik to třeba případně bude stát, pro což bychom měli najít politickou shodu ve Sněmovně, a nehrát na tom politickou partii. Dopředu ale říkám, že ne všechny informace budou moci být sdělovány zcela veřejně. Komise určitě bude jednat i v uzavřeném režimu.

„Srab bych byl, kdybych se za policii nepostavil“ Vít Rakušan k nařčení europoslankyně Kateřiny Konečné

Kateřina Konečná, europoslankyně a předsedkyně KSČM, vás vyzvala k rezignaci, stejně tak činí někteří pozůstalí. Uvažujete o tom?

Kdybych cítil, že jsem udělal něco špatně, že jsem mohl udělat něco lépe nebo že jsem snad někoho kryl, tak bych to dávno udělal. Neumím si představit hrůzu pozůstalých. Možná bych jako otec tří dětí reagoval stejně. Možná bych chtěl ve chvíli, kdy je jediný skutečný viník mrtev, najít viníky další. Pozůstalým to nevyčítám, jejich motivy a reakce mnohokrát i chápu, byť ne nikdy zcela.

Ale to, jak někteří politici věc zneužívají, i třeba práci s pozůstalými, je něco, co jsem nečekal a s čím jsem se nikdy nesetkal. Kateřina Konečná řekla, že jsem srab, že neodstoupím. Já si myslím, že bych byl srab, kdybych odstoupil, kdybych se za policii nepostavil, kdybych prostě neřekl, že udělala maximum možného, kdybych jako ministr začal couvat, relativizovat a svádět všechno na policii a odpovědnost nenesl. Moje odpovědnost je, aby se pokud možno co nejvíce věcí, které se v v prevenci udělat dají, opravdu udělaly.

Připouštíte ale určité chyby, pochybení, nebo nevidíte žádné nesrovnalosti?

Jako chybu vidím to, že nebyly pravidelně aktualizovány mapové podklady budovy, že policie nevěděla, komu na fakultě zavolat. Z fakulty nevěděl nikdo, kam zavolat na policii. S paní rektorkou Králíčkovu na tom teď pracujeme, vytváříme seznam pěti šesti kroků, aby se zlepšila komunikace mezi policií a měkkým cílem. Určitě tady tedy je prostor se z této hrůzy poučit, aby kdyby náhodou přišlo nějaké příště, abychom reagovali lépe.

Jak by měla být nastavena pravidla při získávání střelných zbraní?

Zastánců celkem liberálního pojetí držení střelných zbraní u nás je na našem politickém spektru většina. Já bych byl mnohem přísnější, zejména u dlouhých zbraní, které mají tlumič. Schválili jsme sice kompromisní novelu, právě proto jsem ale založil velkou skupinu ke zbraňové legislativě, kde jsou i lidé jako třeba paní doktorka Marvanová, kteří mají ke zbraním odtažitý vztah. Myslím si, že z této debaty by mohly vzejít i docela zajímavé konce...

Co se musí změnit, aby společnost uměla čelit takovým nebezpečím? Proč je pro pětikoalici důležitá korespondenční volba ze zahraničí? A projde zákon případným ústavním testem? Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu v audiu na začátku článku.