Prezident podle Rakušana odsoudil zveřejnění adres poslanců, šibenice na protestech považuje za trestné

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se ve středu sešel s prezidentem Milošem Zemanem. Na schůzce probírali mimo jiné krok hnutí Chcípl PES, které zveřejnilo adresy 70 poslanců, kteří hlasovali pro přijetí novely pandemického zákona. „Prezident zveřejnění adres velmi silně odsoudil,“ řekl Rakušan. Podobné stanovisko podle ministra zaujala hlava státu i k šibenicím, které se objevily na demonstracích iniciativy. Ty považuje Zeman za trestný čin. Praha 18:04 16. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra Vít Rakušan po jednání na Hradě | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Policie dohlíží na bezpečnost rodin 70 poslanců, kteří ve sněmovně podpořili pandemický zákon, a to poté, co hnutí Chcípl PES na svém facebooku zveřejnilo jejich soukromé adresy.

Zástupci iniciativy zároveň vyzvali své podporovatele, aby šli před domovy zákonodárců protestovat. Adresy později smazali, ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ale krok hnutí odsoudil a dal policistům pokyn, aby zajistili, že rodiny poslanců budou v bezpečí.

Iniciativa Chcípl PES zveřejnila adresy 70 poslanců. Vyzvala k protestům před jejich domovy Číst článek

„Policie České republiky v této chvíli situaci velmi bedlivě monitoruje a dělá veškerá operativní opatření, která s tímto souvisí. Toto není útok na jednotlivé poslance a poslankyně. Tohle je útok na naše blízké a rodiny. Ti do politického boje nepatří,“ citovala Rakušana ČTK.

Ministr o zveřejnění adres hovořil i s prezidentem Milošem Zemanem, se kterým jednal ve středu odpoledne. Podle něj Zeman zveřejnění adres „velmi silně odsoudil“.

Obdobně se měl vyjádřit i k šibenicím, které se v minulosti objevily na demonstracích proti pandemickému zákonu. Ty podle Rakušana považuje prezident za trestný čin a chtěl by, aby takové skutky policie postihovala přísněji.

Rakušan rovněž novinářům po jednání řekl, že prezident obnoví jednání svého poradního týmu, který se pravidelně scházel v Lánech. V dubnu by se jeho členové měli zabývat bezpečností. „Prezident avizoval zájem setkávat se s různými ministry na pravidelné bázi, samozřejmě oblast bezpečnosti patří do toho, co pana prezidenta zajímá,“ dodal.

‚Není to nic tajného‘

S krokem hnutí Chcípl PES nesouhlasí ani premiér Petr Fiala (ODS). Ohrožuje to podle něj bezpečnost zákonodárců i jejich rodin. „Do demokratické společnosti to nepatří,“ řekl.

Vondrášek: Makety šibenic před sněmovnou jsou nevhodné, bez konkrétní hrozby ale zákon neporušují Číst článek

Iniciativa Chcípl PES pořádá ve středu na Malostranském náměstí demonstraci proti novele pandemického zákona. Příznivce, kteří se na protestní akci nemohli dostavit, vyzvala, aby šli demonstrovat před domovy poslanců.

„Udělejte si malá protestní shromáždění u trvalých bydlišť 70 poslanců, kteří hlasovali pro novelu pandemického zákona. Oni nám budou do chodu domácností a svobod zasahovat neustále,“ objevilo se kolem osmé ranní na facebookovém profilu Chcípl PES.

Místopředseda hnutí Jiří Janeček se brání, že údaje, které zveřejnili, jsou dostupné z veřejných zdrojů a z internetu. „Není to nic tajného. Kdo chce, tak si ty adresy stejně najde. Ani jsme tam nepřiřadili jména,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz.