Vrátí se do Ralska armáda? Ministerstvo obrany má zájem o bývalou leteckou základnu, lidé jsou proti

Bývalý vojenský prostor v Ralsku by armáda chtěla využívat například pro výcvik. Ministerstvo obrany 12. dubna oznámilo, že začíná jednat s Libereckým krajem, který areál vlastní. Resort uvedl, že se armáda v Ralsku nechystá obnovovat letecký provoz na letišti Hradčany. Újezd by měl sloužit hlavně pro občasná několikadenní cvičení. Ralsko 17:41 12. dubna 2022

Ministerstvo obrany by chtělo opět využívat bývalý vojenský prostor v Ralsku na Českolipsku. Ten aktuálně patří Libereckému kraji, který se jednání nebrání.

Armáda tvrdí, že úplně tak to v plánu není. Mluvčí ministerstva obrany Zuzana Zechmeisterová uvedla, že by měli zájem pořádat na místě několikrát za rok výsadkářská cvičení, která by trvala vždy jen pár dní. Nějaká letadla a vrtulníky by tedy zřejmě nad oblastí občas byly slyšet, ale ve zbytku roku by prý činnost armády neměla běžný provoz a rekreační využití oblasti omezovat. Mluvčí dále zdůraznila, že ministerstvo rozhodně nechce obnovovat stálý letecký provoz a že jednání jsou teprve v počátcích.

Za 4 dny (údaj ke 12. 4. 2022 – pozn. red.) podepsalo internetovou petici proti záměru přes 800 lidí jak z Ralska, tak ze sousední Mimoně a dalších měst a obcí v okolí. Starosta Ralska Miloslav Tůma z hnutí ANO Českému rozhlasu řekl, že pracují také na rozmístění papírové verze petice. Podle něj by opětovná přítomnost armády zničila víc než čtvrtstoletí práce s proměnou vojenského újezdu v rekreační oblast.

Proklamacím ministerstva, že by šlo jen o nárazové akce, starosta příliš nevěří a poukazuje na velké ekologické škody a další negativní vlivy, které v oblasti dodnes zůstávají po pobytu sovětských vojsk, ta prostor opustila v květnu 1991.

Majitelem bývalé základny je Liberecký kraj. Hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj uvedl, že se jednání nebrání. Rada kraje by se na dané téma měla bavit na zasedání v druhé popovině dubna.

Areál základny získal kraj do správy před 15 lety. Letiště disponující dvou a půl kilometrovou runwayí v současnosti slouží hlavně in-line bruslařům a cyklistům. Dříve se tam často pořádaly velké koncerty, tuningové srazy a podobné akce, ale toho v posledních letech dost ubylo, a to už v době před epidemií covidu-19. Žádnou ucelenou strategii využití areálů kraj zatím nepředstavil, ale postupně se mu daří alespoň likvidovat často nebezpečné trosky různých opuštěných budov.