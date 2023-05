Nechtěli přispívat na školu ani hřbitov. Město Mimoň se zlobí na menší Ralsko, to se raději zařídí po svém

Mimoň a Ralsko na Českolipsku leží vedle sebe, teď spolu ale mají spory, které možná skončí až tím, že se Ralsko na větší Mimoni postupně osamostatní. Neshody začaly, když Mimoň začala požadovat po menším Ralsku příspěvek na opravu školních budov. Ralsko/Mimoň 9:46 13. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mimoň po Ralsku chtěla zvýšit finanční spoluúčast, Ralsko to odmítlo (ilustrační foto) | Foto: Jiří Jelínek | Zdroj: Český rozhlas

Město Ralsko, vzniklé po odchodu sovětské armády na místě bývalého vojenského úvozu, dosud využívá řadu služeb sousední Mimoně. Mimo jiné školu a hřbitov. Mimoň po Ralsku chtěla zvýšit finanční spoluúčast. A to Ralsko nechce.

„Oni, Ralsko, jsou město, ale nemají vlastní školu. V podstatě děláme 30 let za ně,“ stěžuje si starosta Mimoně Petr Král (ANO).

Děti z Ralska tvoří přibližně čtvrtinu všech žáků obou mimoňských škol.

„Budovy teď potřebují větší opravy, střechy a podobně. A po těch letech jsme po nich, Ralsku, chtěli spoluúčast. Ralsko to odmítlo s tím, že si postaví vlastní školu. My v to bránit nebudeme,“ říká starosta Mimoně Král.

Radnice města Ralsko totiž vzkázalo, že do majetku sousední Mimoně nebude investovat ani korunu. Starosta Ralska Miloslav Tůma (ANO) tvrdí, že si s nastalou situací dokážou poradit.

„Není to záležitost na pár týdnů a tuším, že lhůta tří let, kterou máme od Mimoně, asi bude limitní. Ale měli bychom to zvládnout,“ věří Tůma, že se do té doby podaří postavit v Ralsku novou školu.

Jednu už v Ralsku mají, a to v Kuřívodech. Chodit tam ale mohou jen děti od první do čtvrté třídy. Mohla by se ale rozšířit, plánuje starosta Tůma.

„Jde jenom o to, že budeme muset vytvořit podmínky, aby rozšíření bylo možné. Náročná bude příprava staveb. Ale dnes jsou moderní modulární stavby. V nejhorším případě je tu nejrychlejší způsob výstavby, a to moderní kontejnerové stavby, kde se rozbijí přepážky a vytvoří se velká učebna,“ popisuje starosta Ralska.

Vlastní hřbitov

Podobný scénář nejspíš nastane i v otázce pohřebnictví. Ralsko odmítlo investovat do rozšíření hřbitova v Mimoni a Mimoň tak nebude od příštího roku přijímat ralské zesnulé.

I tady má Ralsko vlastní řešení.

„Už delší dobu máme povolený hřbitov v Kuřívodech. Takže ho prostě postavíme – o něco dřív, než jsme počítali. První etapu bychom měli započítat tak, abychom od roku 2024 mohli přijímat první zesnulé,“ plánuje starosta Ralska Tůma.

Dohoda

Dohodu radnice Ralska a Mimoně uzavřely v oblasti sociálních služeb. I v tomto případě obyvatelé Ralska využívají služeb Mimoně.

„Čtyři roky nám neposlali pomalu ani korunu, jestli to bylo 20 tisíc? My v podstatě sponzorujeme jejich občany za ně. Protože Mimoň pro ně musí dotovat jídlo, částka je totiž daná zákonem. Zároveň jsme je dotovali tím, že jsme jim vozili jídlo do Ralska. To vychází asi na 100 tisíc korun ročně. Tady jsme ale byli nekompromisní – jestli to nebudou posílat, tak nebudeme poskytovat služby,“ zdůraznil starosta Mimoně Král.

Zastupitelé obou měst budou o postupném osamostatnění Ralska ještě jednat.