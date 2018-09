Do Česka dorazil indický prezident Rám Náth Kóvind. Jednat bude o obchodu, sejde se i se Zemanem

Na státní návštěvu ve čtvrtek do Česka přiletěl indický prezident Rám Náth Kóvind. V pátek se má setkat s českým prezidentem Milošem Zemanem. Projednají mimo jiné další možnosti vzájemného obchodu mezi zeměmi - v posledních letech totiž český export do Indie výrazně roste. Praha 11:13 6. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Indický prezident Rám Náth Kóvind. | Foto: Stoyan Nenov | Zdroj: Reuters

Indie patří k nejvýznamnějším obchodním partnerům Česka v Asii. Už za první republiky vstoupila na tamní trh třeba firma Baťa, které se podařilo v Indii vybudovat nejen továrnu, ale rovnou celé město.

Na tamní trh pronikla taky třeba kopřivnická automobilka Tatra, která dodává například nákladní vozy pro indickou armádu.

České továrny v Indii

Pro české firmy je Indie atraktivní například v pracovní síle, které je na tamním trhu dostatek. Třeba česká společnost LIKO-S před šesti lety začala do Indie dodávat svoje zboží. To jí ale nestačilo, a proto tam před rokem investovala do výstavby továrny.

V současnosti v Indii vyrábí například montované příčky, řekl Radiožurnálu předseda představenstva podniku Libor Musil.

„V Indii je proti České republice velká výhoda v tom, že je tam jednak dostupná pracovní síla, pokud potřebujete nabrat dělníky i na speciální profese a tak dále, další věc je, že i výrobní náklady jsou v Indii příhodné, České republice rostou dneska mzdy.“

Do budoucna ale firma nechce zůstat jen u indického trhu. Se zbožím chce expandovat dál do Asie.

Automobilky a strojírenství

Loni české firmy vyvezly do Indie zboží a služby za 15,5 miliardy korun. Jde hlavně o výrobky z automobilového průmyslu a strojírenství. Podíl Indie na celkovém českém exportu ale nedosahuje ani půl procenta.

Při příležitosti návštěvy indického prezidenta v Praze bude představen projekt průmyslového centra v Indii. Asociace malých a středních podniků se chystá za pomoci indického developera vybudovat moderní průmyslové centrum pro české podniky. A to přímo v indickém Bengalúru

„Bude tam zejména výrobní zázemí, bude tam velké skladové zázemí, pochopitelně skladové zázemí, bude tam možnost konzultovat právní a marketingové služby a tak dál. Bude to pro toho, kdo bude připraven si v Indii vytvořit částečně výrobní zázemí nebo montážní zázemí,“ dodává předseda Asociace Karel Havlíček.

Za státní podpory se chystá i speciální balíček, který by podpořil české investory v Indii - ať už jde o výhodnější nabídky financování nebo třeba pojištění.