Ráno na operaci, večer nebo druhý den domů. Příbramská nemocnice otevřela jednodenní chirurgii
Přibývá nemocnic, které poskytují jednodenní chirurgii. Podle Ministerstva zdravotnictví jich v roce 2019 bylo 87 a vloni už o deset víc. Krátkodobá péče je ideální pro lidi, kteří nemají žádné další obtíže a stačí jim zůstat pod dohledem lékařů jednu nebo dvě noci. Někteří dokonce odcházejí třeba už odpoledne po zákroku. Od září má nově takové oddělení příbramská nemocnice.
Pavla Vopičková přišla po šesté ráno na jednodenní chirurgii kvůli tukové bouli. „Přišla jsem na příjem, tam si vyplnili nějaké papíry, odvedli mě na pokoj, pak jsem tady čekala na pana doktora, připravili si mě a pak jsem odjela na sál. Tam jsem šla ve tři čtvrtě na osm a v půl desáté jsem byla na pokoji. Na sále jsem byla asi hodinu. Zítra ráno jdu domů. Šla jsem na jednodenní chirurgii, abych byla brzo doma,“ popisuje pacientka.
Vopičková se na zákrok objednávala v květnu, termín dostala na září. Nově je v nemocnici 17 lůžek pro jednodenní chirurgii.
Od konce prázdnin funguje oddělení v ostrém provozu, věnují se tu také urologii a ortopedii, říká chirurg František Kalát. „Jsou to výkony, jako například operace tříselných kýl, žlučníky. Patří sem ale typicky třeba i operace křečových žil, je to poměrně široká škála operací, která sem spadá,“ vysvětluje pro Český rozhlas Střední Čechy.
Pacienti v nemocnici někdy zůstávají klidně o pár hodin déle. „Pacient se většinou nejvíce bojí, že po operaci odpoledne půjde domů. První noci se většinou lidé bojí, a proto tady pacienty i s oblibou přes noc podržíme, ohlídáme a druhý den už vědí, co je čeká, jak se cítí, že to zvládnou doma. Většina z nich potom druhý den domů jde,“ dodává Kalát.
Patro bylo ‚volné‘
Tyto zákroky dělala všechna tři zmíněná oddělení i dříve, ale lidé většinou strávili v nemocnici dva, nebo tři dny. Podle jejího ředitele Stanislava Holobrady umožnila vznik nového oddělení oprava nemocnice.
„Jedno patro bylo v uvozovkách ‚volné,‘ takže v době, kdy jsme rekonstruovali pavilon, se to plánovalo na tento jednodenní režim. Za týden bychom mohli odoperovat nižší desítky lidí,“ říká Holobrada. Nemocnice chce podle něj převést pod jednodenní chirurgii i další typy zákroků, například výměny kolenních a kyčelních kloubů.