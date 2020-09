‚Dokázal ustát obrovský tlak.‘ Maďar hodnotí Vojtěcha jako jednoho z nejlepších ministrů zdravotnictví

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) v pondělí rezignoval na svou funkci. Podle epidemiologa Rastislava Maďara, který byl až do začátku září členem jeho pracovní skupiny, byl jedním „z nejlepších a nejdéle sloužících porevolučních ministrů.“ „Vždy dal na radu odborníků, jen měl někdy problém prosadit to na vládě,“ odpověděl na dotaz serveru iROZHLAS.cz. Zatím není jasné, kdo Vojtěcha nahradí, podle Maďara by to měl být „krizový manažer“.

Praha 10:58 21. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít