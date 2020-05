Bylo to takové cvičení. Poučme se z něj, ať obstojíme v dalších pandemiích, radí epidemiolog Maďar

Epidemiologická situace se sice pomalu vrací do normálu, ale vypadá to, že lidé budou žít jinak než před příchodem onemocnění covid-19. „To, že se objevil nový typ koronaviru, nebylo žádným překvapením,“ řekl v pořadu Leonardo Plus epidemiolog Rastislav Maďar. Čechy nabádá, aby se poučili do dalších krizových situací. Praha 15:42 26. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Epidemiolog Rastislav Maďar věří, že epidemie změní hygienické návyky populace | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

Maďar už dříve varoval, že pozornost se soustředí hlavně na nové kmeny chřipkových virů, které historicky častěji způsobovaly pandemie. „Upozorňoval jsem, že pandemické ohrožení představuje i koronavirus a není vyloučeno, že nás v budoucnu čeká ještě horší situace,“ řekl epidemiolog.

„Pojďme se z toho, co teď máme, poučit. Bylo to takové cvičení, které u nás naštěstí proběhlo poměrně dobře. Pojďme si to všechno uchovat, zdokonalit to, vyhodnotit to, až tento požár bude za námi, protože ještě malinko doutná.“

Jen tak podle něj budeme co nejlépe připraveni na další virus. „Ten se dříve nebo později určitě vyskytne a může to být ještě horší například proto, že bude kombinovat ty nejhorší vlastnosti SARS, MERS a nového koronaviru, který způsobuje covid-19.“

„Pokud by se takový nový koronavirus objevil, tak by to byla velká katastrofa a mohlo by jít o život celé populaci, všem věkovým kategoriím. A to, čím jsme si prošli teď a co si zanalyzujeme a uchováme, může zachránit velkou část populace na naší planetě,“ upozornila hlavní tvář epidemiologického týmu ministerstva zdravotnictví.

Změna hygienických návyků

Poučit bychom se měli i v tom smyslu, že virus vyšel z Asie. „Takže tam se musí preventivně hlídat ta tzv. vlhká tržiště, kde se prodávají živá zvířata nebo čerstvé maso,“ připomněl Maďar.

Také při výpravách do panenských lokalit je třeba zvýšené opatrnosti. „Vše by mělo být pod dozorem epidemiologů, aby nám neunikl z pralesů nějaký virus a nevstoupil do lidské populace, kdy náhodnou mutací získá schopnost šířit se vzdušnou cestou z člověka na člověka.“

Maďar věří, že zkušenost s novým koronavirem promění populační hygienické návyky. „Asi to nenastane u všech lidí, ale velká část populace se začne chovat zodpovědněji.“

„Takže pokud má někdo počínající příznaky nákazy dýchacích cest, tak není dobré, aby cestoval hromadnou dopravou do práce, seděl v kanceláři s jinými lidmi a ještě ze sebe dělal hrdinu, ale představoval riziko nejen pro své kolegy, ale i pro jejich rodinné příslušníky.“

„Věřím tomu, že až začne sezona respiračních nákaz, tak si lidé budou zase velmi pečlivě dezinfikovat ruce, začnou znovu dodržovat odstupy od jiných lidí. Možná někteří lidé, i kdyby to nebylo povinné, vytáhnou sami roušky, aby jimi chránili sebe i své okolí.“

Když někdo v Česku dřív vytáhl roušku, tak se na něj okolí dívalo zvláštně a byl napomínán. „Teď už to bude bráno jako součást, možná i doplněk oblečení některých lidí, protože se to posunulo do úplně jiné roviny.“

„Když si dnes někdo v hromadné dopravě dá roušku, bude se to vnímat tak, že se dotyčný bojí o své zdraví. I když rouška chrání hlavně naše okolí, tak funguje i jako filtr opačným směrem. Takže kdo se o sebe bude bát, ať si dá roušku a udržuje odstupy,“ doporučil i nadále Rastislav Maďar.

