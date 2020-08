Maďar je obětní beránek, na kterého padla šaškárna kolem povinných roušek, myslí si politický reportér

Zatímco sám epidemiolog Maďar tvrdí, že nechce čelit podpásovým útokům, ministr Adam Vojtěch (za ANO) zase říká, že k ničemu takovému nedošlo. Chybu je podle něj třeba hledat v komunikaci. Jenže členové poradního týmu s médii mluvit nesmí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor Jana Bumby

Odchod epidemiologa z pracovní skupiny, která měla na starosti uvolňování karanténních opatření, totiž způsobil kontroverze.

Maďar ohlásil, že v poradním orgánu končí, jen pár dní poté, co vláda oznámila pravidla povinného nošení roušek od září – a vzápětí je změnila.

„Zřejmě se cítí zhrzený proto, že tato nesrozumitelná ,šaškárna‘ padla na jeho hlavu. A politik, tedy ministr zdravotnictví, to na něm nechal. Lidově řečeno – udělal z něj pitomce, protože do té doby byl terčem útoků on,“ myslí si reportér Václav Dolejší.

Rastislav Maďar měl v ministerském poradním týmu už od začátku pandemie na starosti rozvolňování opatření v zemi. Podle Dolejšího patřil spíš ke konzervativním odborníkům, kteří navrhovali přísnější opatření.

Podle reportéra by měl komunikaci ministerstva navenek obstarávat „přirozeně a logicky politik“.

„Nese odpovědnost. Ministr je ten, který si vyslechne opatření od svých týmů a pak to oznámí veřejnosti. To se stalo – a když to vzbudilo nevoli, tak je od něj nefér, řekl bych nechlapácké, že to s odstupem několika dní hodil na jednoho člena týmu, na jednoho z odborníků,“ vysvětluje ve vysílání Českého rozhlas Plus Dolejší.

Centrální řídící tým

Ministr Vojtěch tvrdí, že po dění kolem rozhodování o rouškách „bouchnul do stolu, že není možné, aby fungovaly paralelní pracovní skupiny, které musí spadat pod centrální řídící tým.“

‚Nemám zapotřebí čelit zákeřným útokům.‘ Maďar skončil v pracovní skupině ministra zdravotnictví Číst článek

Reportér připomíná, že existovaly takové skupiny tři a podle Maďara byly propojené.

„Ale ten krok, že teď patří pod hlavní hygieničku, je spíše formální. Už to tak fungovalo. Je to přirozené, protože těch odborníků, kteří politikům radili, je celá řada. Ale nakonec museli rozhodnout politici,“ vysvětluje.

A dodává, že ani odborníci se ne vždy na všem shodli, a to už od začátku pandemie.

Celý rozhovor Jana Bumby s politickým reportérem Václavem Dolejším si poslechněte v audiozáznamu.

Václav Dolejší | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas