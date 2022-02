ONLINE: Respirátory bychom mohli začít odkládat od poloviny března, říká epidemiolog Maďar

Respirátory by se mohly podle epiemiologa Rastislava Maďara postupně začít odkládat od poloviny března. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekl, že na různých místech to bude postupně podle připraveného plánu pro ministerstvo zdravotnictví. Očkovaní, kteří se nakazili variantou omikron, podle odborníků nemusí spěchat s posilující dávkou. Lepší je mít vyšší ochranu před podzimní vlnou. Sledujeme online Praha 14:48 13. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Respirátory bychom někde mohli začít opouštět, postupně ne všude najednou, někdy v polovině března,“ uvedl epidemiolog Rastislav Maďar | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pokud se bude naplňovat predikce, která existuje a nedojde na ten nejhorší scénář, jehož pravděpodobnost je možná deset procent, bychom někde mohli začít opouštět respirátory, postupně ne všude najednou, někdy v polovině března,“ uvedl děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity, který je šéfem epidemiologické skupiny poradního orgánu ministerstva, Národního institutu pro zvládání pandemie.

Premiér Petr Fiala (ODS) tento týden avizoval, že pokud se bude epidemie vyvíjet dobře, zůstanou z opatření od 1. března zřejmě už jenom respirátory. V současné době jsou povinné ve veřejných vnitřních prostorech včetně pracovišť a v hromadné dopravě.

Podle Maďara dostupnost očkování a účinné léčby covidu-19 umožní návrat téměř do normálu. Bude podle něj odpovědnost spíš individuální. „Už nás to staví do pozice, kdy budeme zvládat s respirátory a s určitými opatřeními na hromadných akcích,“ uvedl.

Návrat delty

Viroložka Ruth Tachezy varovala před tím, že by se po odeznění vlny omikronu z neproočkovaných komunit mohla začít znovu šířit nebezpečnější předchozí varianta koronaviru delta.

Lidé se dvěma dávkami očkování, kteří v poslední vlně prodělali omikron, podle ní s posilující dávkou spěchat nemusí. „Rozhodně bych to velmi zvážila před podzimem. S velkou pravděpodobností uvidíme nárůst případů zase na podzim,“ dodala. Maďar by posilující dávku na konci léta doporučil zejména rizikovým osobám, ale bude dostupná i pro ostatní zájemce.

Podle Tachezy ale není jasné, jaká varianta se bude šířit. Připomněla také, že lidé očkovaní posilující dávkou, mají také jen padesátiprocentní pravděpodobnost nákazy a ještě více jsou chránění před vážným průběhem. Připomněla, že od loňského července do letošního února, kdy už byly všem dostupné vakcíny proti covidu-19, zemřely tisíce nakažených koronavirem.

„Nevím, jestli pro všechny je přijatelné, že na vakcínou preventabilní infekční onemocnění u nás zemřelo téměř 7000 lidí. Představte si to ve statistikách každý rok. Chci říct, že je to zbytečné,“ dodala.