Maďara jako děkana Lékařské fakulty v Ostravě volilo 10 z 18 členů senátu. Měl by ho jmenovat rektor

A kdyby takovouto podporu vyjádřil nějaký politik den před tajnou volbou apolitického Akademického senátu Tvému protikandidátovi, Romane, když jsi před let kandidoval na rektora, co by sis o tom myslel? Taky že je to účelovka a kampaň? V akademickém prostředí se to fakt nehodí. https://t.co/88qzF2AbGr