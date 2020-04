Dětské tábory už v červenci. ‚Když se situace nezhorší, je to velmi pravděpodobné,‘ říká epidemiolog Maďar

Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že epidemie onemocnění covid-19 v Česku ztrácí na síle. To podle epidemiologa a vedoucího expertního týmu resortu Rastislava Maďara opravňuje k opatrnému optimismu. Ten má i ohledně konání dětských táborů. Podle něj je pravděpodobné, že by se mohly za určitých podmínek mohly konat už v červenci. Nesmí ale dojít ke zhoršení epidemiologické situace, uvedl ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. dvacet minut radiožurnálu Praha 20:06 30. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít (ilustrační foto) | Foto: Olga Štrejbarová

„Pokud se epidemiologická situace nezhorší a zůstala by podobná té dnešní, tak tábory se s velkou pravděpodobností budou moci konat už v červenci bez výrazného omezení nad rámec běžných opatření,“ ubezpečuje Maďar.

Pokud by se ale situace zhoršila, ať už regionálně nebo plošně, tak by se mohlo stát, že by se dva týdny před konání tábora vše zastavilo. Záleží například na tom, co přinese první vlna uvolňování 11. května. „Jistotu nemůžeme mít nikdy,“ upozorňuje.

Podle epidemiologa by se na táborech ani nemusela dodržovat všechna opatření přijatá v souvislosti s koronavirem. „Pokud to bude homogenní skupina, tak ta skupina dokonce bude moc překračovat dvoumetrovou vzdálenost, a tak dále, a tak dále. To se nadefinuje přesně podle toho, koho se ten tábor bude týkat, jestli to budou děti z celého České republiky nebo to bude homogenní skupina skautů, kteří se už budou potkávat večer na každý týden, ale nebude to nic, co by nešlo splnit, a myslím si, že to je poměrně dobrá zpráva,“ vysvětluje.

Nehrozí italský scénář

Podle epidemiologa jsme první bitvu s koronavirem vyhráli, ale musíme dodržovat prevenci. „Nehrozí italský scénář," říká.

Černé scénáře se podle epidemiologa nenaplnily především díky včasné reakci a míře vyhlášení karantény. „Jsme jedna z mála zemí, která vyhlásila plošnou karanténu dříve, než měla první případ úmrtí. Věřte mi, že to nebylo jednoduché rozhodování, chtělo to kus odvahy. Teď nesmíme dopustit, aby se nám to všechno zase rozjelo,“ varuje Maďar.

Strategie ministerstva zdravotnictví se nyní zaměří na boj s koronavirem v ohniscích nákazy. „Už potřebujeme společnosti ulevit,“ vysvětluje epidemiolog. „Všechna opatření vedou k tomu, abychom postupně uvolňovali sevření společnosti.“

Na podkladu dobré epidemiologické situace bude docházet k uvolňování, pokud by se ale mělo začít tzv. brzdit, tak především v místech, kde se situace zhoršuje. „Reagovat do budoucna nikoliv plošně, ale regionálně,“ vysvětluje.

Jakmile se bude společnost vracet do normálu, tak je podle Maďara důležité hlídat přenos směrem k rizikovým skupinám. Právě ty by neměly chodit například do obchodních center nebo do kostela. „Návrat do normálu bude v první řadě pro nerizikové části populace, které si ale musejí dát pozor, aby to nezavlekly na spolubydlící,“ konstatuje.

Dovolená v Chorvatsku?

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) řekl, že věří, že Češi budou moci od července navštívit Slovensko a Rakousko. V té souvislosti epidemiolog dodává, že panuje snaha, aby vzájemná výměna byla možná i pro Chorvatsko. „Je to podmíněno tím, že se to bude dobře vyvíjet,“ nastiňuje.

„Druhý aspekt je ten, který se řeší poměrně akutně, a ten je takový, že u nás studuje přes 20 000 slovenských studentů, a samozřejmě, teď, jak se uvolňují vysoké školy, na větší a větší skupiny, v rámci výuky praktických stáží, tak samozřejmě je fér snažit se tu situaci nějak vyřešit tím způsobem, aby studenti regulérně přijati na naše vysoké školy, mohli studovat i ze zahraničí, ale zatím teda z těch blízkých zemí, které mají příznivou epidemiologickou situaci,“ dodává.

'Doba poroušková'

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) připustil, že povinné roušky bychom mohli odložit v červnu. Nebo by to šlo ještě dříve?

„Dříve asi ne, už i kvůli tomu, že teď se snažíme rozvolňovat ta karanténní opatření, a potřebujeme, aby alespoň základní prevence stále trvala, aby vstup viru do populace nebyl masivní,“ říká Maďar.

„Červen vidím zatím na uvolnění ve venkovních prostorách. Následně se budeme v průběhu června bavit o tom, jestli povinnost nosit roušky neomezíme jen na masové akce,“ dodává epidemiolog.