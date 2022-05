Žalobce trvá na přísnějším trestu pro Ratha. Podle obhajoby se hejtman už napravil

Státní zástupce Jiří Pražák trvá na přísnějším potrestání bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha v takzvané druhé větvi jeho korupční kauzy. Osmiletý trest, který Rathovi uložil prvoinstanční soud, považuje za nedostatečný. Žalobce odkázal na svůj návrh u hlavního líčení, ve kterém žádal prodloužení pravomocného sedmiletého trestu z první části kauzy alespoň o 2,5 roku. Praha 17:14 5. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Rathových advokátů není třeba bývalého politika posílat znovu do vězení. Soudy již dospěly k závěru, že se napravil (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Podle Rathových advokátů není třeba bývalého politika posílat znovu do vězení. Soudy již dospěly k závěru, že se napravil. Rozsudek vynese Vrchní soud v Praze 21. června.

Prvoinstanční Krajský soud v Praze na konci ledna 2020 uznal bývalého politika vinným z přijímání úplatků a manipulace se zakázkami. Trest z první větve případu mu prodloužil o rok a peněžitý trest navýšil na 18 milionů korun.

V kauze odsoudil také největší českou stavební společnost Metrostav, které uložil zákaz účasti ve veřejných zakázkách na tři roky a peněžitý trest deset milionů korun.

Pražák nyní žádá, aby kromě Metrostavu uložil odvolací senát stejný trest zákazu účastnit se veřejných zakázek i jeho dceřiné společnosti Metrostav Infrastructure. Podle něj totiž veškeré zisky firmy zůstávají v koncernu Metrostav.

„Převod části majetku na Metrostav Infrastructure byl veden pouze snahou vyhnout se trestu,“ uvedl žalobce. S tím nově vzniklá firma nesouhlasí. Podle její právní zástupkyně šlo o běžnou transakci.

Sama společnost Metrostav vinu v rozsáhlé kauze údajných manipulací s veřejnými zakázkami ve Středočeském kraji odmítá. Právník firmy Ondřej Bláha žádá, aby odvolací senát zrušil odsuzující prvoinstanční rozsudek a případ mu vrátil k novému projednání, případně aby Metrostav osvobodil.

„Neprokázalo se, že by trestný čin spáchali bývalí zaměstnanci (Pavel) Pilát a (Jiří) Anděl,“ prohlásil. Za nevinné se považují i další obžalované z firmy. V případu jich figuruje sedm.

Metrostav už dříve uvedl, že zejména zákaz veřejných zakázek by měl na společnost obrovský dopad. Podle žalobce je ale tento trest na místě, protože trestný čin byl spáchán právě v souvislosti s veřejnou zakázkou.

„Pokud by nebyl uložen zde, tak není důvod, aby existoval,“ řekl novinářům. Trest naopak navrhuje zpřísnit.

Manželé Kottovi

Ústřední trojicí ve čtvrtek projednávané kauzy je stejně jako v první části případu někdejší hejtman Rath, bývalá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová a její manžel Petr Kott. Manželům uložil soud také osmileté tresty, což je o dva roky víc, než dostali v první části kauzy.

I jim krajský soud navýšil peněžité tresty, podle nepravomocného rozhodnutí mají zaplatit po 20 milionech korun. Podle Pražáka by měl celý majetek Kottových i Ratha propadnout. Také manželé by podle něj měli strávit ve vězení delší čas.

„Uložení dalšího trestu by již nemělo smysl,“ prohlásil Rathův advokát Roman Jelínek. Soudy podle něj při podmíněném propuštění bývalého hejtmana uvedly, že další pobyt ve vězení již nemůže přinést další nápravu. Odvolací senát by měl podle právníka také zohlednit délku trestního řízení, které již trvá téměř deset let.

Stejně argumentoval i advokát manželů Kottových Tomáš Sokol. Jeho klienti podle něj mají „úřední potvrzení na to, že se již napravili“. Právníci navrhují zrušit prvoinstanční rozsudek a obžalované osvobodit, případně vrátit kauzu k novému projednání. K odsuzujícímu verdiktu podle nich nebyly dostatečné důkazy.

Rath a Kottovi si podle lednového verdiktu krajského soudu na přelomu let 2011 a 2012 domlouvali úplatky za zmanipulování tendrů za stovky milionů korun na nákup sanitek pro středočeskou záchrannou službu, rekonstrukci pavilonu kolínské nemocnice, stavbu pavilonů v mladoboleslavské nemocnici a přestavbu části kladenské nemocnice.

Obžalovaní chtěli podle vyšetřovatelů přes 60 milionů korun. Obdrželi 3,34 milionu, protože je v květnu 2012 zadržela policie.

Trojice k odvolacímu jednání nepřišla. Stejně jako většina dalších obžalovaných včetně bývalého generálního ředitele Metrostavu Piláta souhlasili Rath a Kottovi s projednáním kauzy v jejich nepřítomnosti.

Obžalobě spolu s nimi čelí dalších pět lidí, kteří od prvoinstančního Krajského soudu v Praze odešli s nepodmíněnými i podmíněnými tresty.

Rath si už odpykával sedmiletý pravomocný trest, který mu byl uložen za ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. Letos v lednu byl bývalý politik z vězení podmíněně propuštěn. Na svobodě jsou i manželé Kottovi.