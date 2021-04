Nový spor bratří Rathů: soudí se o nájemné, David chce po starším Michalovi přes 700 tisíc korun

Nejdřív si do domu ve Zbuzanech změnil trvalé bydliště, aby tam „nalákal“ exekutora. Teď se expolitik David Rath snaží od svého bratra zpětně vysoudit nájemné za uplynulé tři roky. Požaduje 20 tisíc měsíčně. „Najednou mě začal bombardovat,“ říká o sporu Michal Rath. Případem se ve středu začal zabývat Okresní soud Praha-západ, před dalším jednáním si soudkyně vyžádá znalecký posudek. Původní zpráva Praha 12:04 22. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bratři David (vlevo) a Michal Rathovi | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

David Rath prodal veškeré své podíly v nemovitostech partnerce Renatě Hoffmanové (dříve Horké) a synům Filipovi s Danielem. Bývalý hejtman přitom nadále dluží pět milionů, tedy polovinu finančního trestu, který mu v první větvi jeho kauzy uložil Krajský soud v Praze. Jeho jediným nemovitým majetkem zůstává polovina domku ve Zbuzanech, který vlastní společně s bratrem Michalem.

Do nemovitosti si v loňském roce přesunul trvalé bydliště, hned poté se o dům začal zajímat soudní exekutor Ivo Luhan. David Rath jde ale ještě dál. Bratra, který ho označil za lháře a podvodníka, zažaloval o nájemné za svou polovinu nemovitosti.

„Dostal se do ekonomických a jiných potíží a po třiceti letech mě najednou začal bombardovat nároky na nájemné,“ řekl Michal Rath serveru iROZHLAS.cz.

Dům podle něj bratři získali od rodičů, kteří za něj zaplatili zhruba 180 tisíc korun. Michal ho pak na své náklady během 30 let přestavěl.

„Mám k tomu všechny doklady. Bratr navíc v minulosti prohlásil, že dům pořídili rodiče, neinvestoval do něj a je to moje záležitost. Navíc mám i souhlas spoluvlastníka, kde je jediná podmínka: že na dům nedá ani korunu. To jsem dal soudnímu znalci,“ tvrdí Rathův bratr Michal.

Kolik si David Rath za nájemné účtuje? Podle jeho bratra chtěl nejdříve 20 tisíc měsíčně za 10 let, tedy 2,4 milionu korun. „U soudu pak požadavek lehce zmírnil. Stejně se to ale vyšplhalo k astronomické ceně,“ sdělil Michal Rath, který má obavy, že kvůli sporům s bratrem „nakonec skončí s rodinou na ulici“.

Jak upřesnil advokát Davida Ratha Adam Černý, aktuálně požadují dvacet tisíc měsíčně za uplynulé tři roky. V soudní síni předtím prohlásil, že Michal Rath svými zásahy dům pouze znehodnotil a jeho klient by rád při příštím slyšení vypovídal přes Skype. „Věznice to umí,“ upozornil soudkyni.

Čeká se na vrchní soud

Exekutor Ivo Luhan zatím nijak nepokročil. Stále tak není jasné, z čeho se zaplatí druhá polovina desetimilionového finančního trestu, který David Rath dostal v první větvi své kauzy.

„Situace je stále stejná v tom, že je pohledávka vymáhána. Soud vyzval exekutora a další kroky jsou plně v jeho intencích,“ přiblížil Jiří Wažik, mluvčí Krajského soudu v Praze.

Soudce Robert Pacovský podle něj stále čeká, jak rozhodne odvolací Vrchní soud v Praze ve druhé větvi. Tam totiž Davidu Rathovi vyměřila soudkyně pražského městského soudu Iva Říhová ještě vyšší – osmnáctimilionový – finanční trest.

„Do této částky se případně započte pět milionů, které už David Rath zaplatil. Od exekutora zatím nejsou žádné zprávy o tom, co již bylo vymoženo. Zatím to ale není tak dlouhá doba, aby to soud nějak znepokojovalo,“ vysvětlil Wažik. Exekutor Luhan nechtěl situaci komentovat.

Zbuzanský dům má podle druhého Rathova advokáta Romana Jelínka hodnotu zhruba 18 milionů korun. To ovšem podle Michala Ratha není pravda. „Dle znaleckého posudku, který jsem si nechal vyhotovit, je hodnota nemovitosti asi čtvrtinová,“ okomentoval hodnotu už dříve Michal Rath.

Dědictví i urážky

Spor o nájemné je další z několika soudních pří, které spolu bratři vedou. Soudí se například o dědictví po zesnulém otci Ratmírovi. Michal Rath v roce 2014 označil otcovu závěť, která ho měla připravit o většinu dědictví, za „nevěrohodný cár papíru“. Dokument sepsal Ratmír Rath v nemocnici dva měsíce před smrtí.

V soudní síni se ale potkali například i v případě, kdy chtěl David po starším bratrovi omluvu. Ten o něm totiž veřejně řekl, že „lže, krade a podvádí“. Žalobu ale loni Krajský soud v Praze shodil ze stolu, jak zjistil server iROZHLAS.cz.

„Výroky nepřekročily meze přípustné kritiky a nebyly způsobilé poškodit pověst a čest Davida Ratha,“ argumentovala soudkyně Hana Lojkásková. Ani v dalších podobných sporech se Davidu Rathovi nedařilo. Omlouvat se mu nemusí třeba pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová nebo zmíněný soudce Pacovský.