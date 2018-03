Peníze z krabice od vína policie nejdříve ukradla a pak mi je podstrčila, nabídl Rath další verzi

David Rath přišel s další verzí, jak se v krabici od vína ocitlo sedm milionů, s nimiž ho chytila policie. Během závěrečné řeči před soudem popsal variantu, že je policista odcizil muži, jehož pomocí - jak přiznala - získávala stavařka Ivana Salačová hotovost na úplatky. Když pak policisté tehdejšího hejtmana zadrželi, krabici se penězi mu prý mohli nepozorovaně podstrčit. Rath také zopakoval, že finance mohly být určeny ČSSD. Praha 14:34 27. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Rath, který je obviněný za přijímání úplatků v souvislosti s manipulováním veřejných zakázek ve středních Čechách, u Krajského soudu v Praze 8. března 2018. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Klíčovou postavou Rathovy nové verze je podnikatel Vladimír Kančev. Ten před policií vypověděl, že pomáhal Salačové „generovat“ peníze na úplatky: nejprve si od ní nechal poslat miliony za fiktivní práce, aby jí poté peníze vrátil a ona tak měla hotovost na uplácení.

Jenže Kančev část peněz slánské podnikatelce nepřinesl zpět a ta něj pak kvůli tomu tlačila.

Podle Ratha mu je po výběru z Raiffeisenbank kdosi ukradl a lupič mohl být od policie. Kriminalisté, jak dodal exhejtman, posléze odcizenou hotovost vložili do krabice od vína a podstrčili mu ji při zadržení v květnu 2011.

Rathova závěrečná řeč: Sedm milionů z krabice nepatřilo mně, ale ČSSD. Klíčovou roli hrál Hamáček Číst článek

'Odcizili peníze a vyměnili krabice'

„Vzhledem k nejasnému původu peněz v krabici - především k existenci pásek od Raiffeisen banky, ale podle svědectví inženýrky Salačové jí Kančev tyto prostředky nikdy nedal a byly mu za podivných okolností odcizeny zakuklenými muži. Nelze vyloučit ani variantu, že tyto peníze, někým odcizené Kančevovi, byly odcizeny někým od policie a vloženy do krabice. Případně ty krabice byly takto zaměněny, to znamená nějaká krabice od vína s penězi, které byly Kančevovi odcizeny, byly někým vyměněny za krabici s vínem v okamžiku, kdy krabice nebyla pod dozorem kamer,“ popsal před soudem Rath.

I on sám však připustil, že pro takovou verzi svědčí pouze nepřímé důkazy. „Například pro to, jak se peníze odcizené Kančevovi mohly objevit v krabici před domem Kottovým, nemá obžaloba ani rozsudek žádné, podtrhuji žádné vysvětlení,“ řekl bývalý hejtman.

Je to už několikátá verze příběhu, jak se v jeho ruce ocitla krabice se sedmi miliony korun, které podle policie pocházejí z úplatku na opravu zámku v Buštěhradu.

David Rath tvrdí, že si myslel, že v krabici skutečně nese víno. Policii již dříve nařkl, že jinou krabici s penězi mu mimo záběr kamer při zadržení podstrčili policisté.

'Krabice byla pod kontrolou'

To však rozporuje státní zástupce Petr Jirát: krabice podle něj byla po celou dobu Rathova zadržení pod dohledem kamer. Kdyby navíc kriminalisté skutečně chtěli Rathovi krabici s penězi podstrčit, těžko by si mohli předem připravit přesně tu, jakou Rath nesl. Na jedné z pásek se navíc našel otisk Petra Kotta, který podle obžaloby pro úplatky jezdil a dělil je.

Ivana Salačová u soudu | Foto: ČTK

Exhejtman v závěrečné řeči zopakoval i další verzi: peníze v krabici měly skončit u ČSSD.

„Je vysoce pravděpodobné, že šlo o prostředky určené pro sociální demokracii na volby. Doktor Kott mi buď omylem dal jinou krabici, nebo mohl také chtít doktora Ratha překvapit tím, že sehnal tyto finanční prostředky pro sociální demokracii, čímž si chtěl nějak zajistit či upevnit místo na kandidátce,“ popsal.

Odmítl také, že Petr Kott a jeho tehdejší partnerka Kateřina Pancová (dnes Kottová) měli jakýkoliv vliv na rekonstrukci zámku v Buštěhradu. Právě s Pancovou Ivana Salačová, jak vypověděla, manipulovala se zadávací dokumentací, aby vznikl prostor pro úplatky.

'Chtěla peníze na volby'

„Jedna věc bylo chtění a snaha Salačové, která se nejspíš podle důkazů snažila do zadávací dokumentace propašovat nějaké své nápady, dokonce o nich hovořila s doktorkou Pancovou, protože měla pocit, že to umí nějak zařídit,“ tvrdil Rath.

Pancová podle něj stavarče naslouchala, protože jako členka ČSSD chtěla pro partaj peníze na volby. Nic pro ni ale prý nezařídila. „Je to prostě princip 'dostanu vás na vysokou školu'. Vrátný se tvářil, že tam má konexe a dostane tam vaše děti. Řekl, že udělá, co je v jeho silách, neudělal nic, děti se nedostaly a pak z toho byl průšvih. Doktorka Pancová byla jakousi vrbou, která to prostě nepředává dál. Já jsem o žádných tužbách inženýrky Salačové upravovat dokumentaci netušil,“ konstatoval Rath v závěrečné řeči.

Petr Kott a Kateřina Pancová | Foto: ČTK

'Chtěli 24 milionů'

Podle obžaloby a výpovědi Salačové, která spolupracuje s policií, si trio Rath-Kott-Pancová řeklo za výhru v tendru na opravu zámku o 24 milionů, z nichž přebralo 14. Poté je zadržela policie.

Salačová společně se šéfem společnosti Konstruktiva Branko 14 milionů podle policie přivezla v krabici od vína do kanceláře Pancové, odtud putovaly do jejího domu v Rudné u Prahy, kam si pro ně přijel Rath. Právě před vilkou v Rudné ho policisté zadrželi, když si údajný úplatek odnášel.

Závěrečnou řeč Rath přednáší již druhý den, sám avizoval, že v úterý domluví. Soud pak vynese již druhý verdikt korupční kauzy. Státní zástupce Rathovi i Kottovým navrhl osm až devět let a propadnutí veškerého majetku. Obhajoba naopak žádá zproštění.

Senát soudce Roberta Pacovského v červenci 2015 Rathovi uložil 8,5 roku vězení za přijímání úplatků v souvislosti s manipulováním veřejných zakázek v regionu. Verdikt následně loni v neveřejném zasedání zrušil odvolací vrchní soud kvůli použitým odposlechům a věc vrátil k novému projednání.