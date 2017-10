Rathův druhý rozsudek se přiblížil. Soud odmítl opakovat celé hlavní líčení, příliš by ho to zdrželo

Nový rozsudek v korupční kauze Davida Ratha Krajský soud v Praze vynese bez opakování celého hlavního líčení. Senát soudce Roberta Pacovského zamítl návrh na celé dokazování, soudní jednání by to podle něj neúměrně zdrželo. Původní hlavní líčení trvalo dva roky. Soud vyslechne znalce kvůli zakázce na opravu gymnázia v Hostivici a posléze obžalované, kteří o to požádali.

