Politici oceňují zásluhy Albrightové o přijetí Česka do NATO. ‚Zaslouží si velký obdiv,‘ řekl Fiala

Čeští politici na někdejší americkou ministryni zahraničí Madeleine Albrightovou vzpomínají jako na noblesní dámu, připomínají její podíl na přijetí ČR do NATO. Rodačka z Prahy zemřela ve středu ve věku 84 let. „Má mimořádné zásluhy o ČR i to, že je Česko členem NATO,“ uvedl premiér Petr Fiala (ODS). „Zaslouží si velký obdiv a skláníme se před její památkou,“ dodal.

