Nepoctivost, nepravdivé informace. Většina lidí není spokojena se službami realitních kanceláří

Téměř 80 procent lidí hodnotí služby realitních kanceláří negativně. Přitom nákup nebo prodej nemovitosti řeší jejich prostřednictvím každý druhý. Vyplývá to z průzkumu společnosti Zdravá nemovitost. Za hlavní příčiny nespokojenosti lidé v průzkumu označovali nepoctivost makléřů a neuvádění pravdivých informací. A to včetně skutečného technického stavu nemovitosti. Jaké povinnosti mají makléři a jaká je odpovídající provize za jejich služby? Praha 10:46 17. července 2018

Pan Milan svěřil před časem prodej svého domu realitní kanceláři. Profesionálních služeb makléřky se ale nedočkal.

Téměř 80 procent lidí hodnotí služby realitních kanceláří negativně. Více si poslechněte v reportáži Barbory Kladivové.

„Setkal jsem se s naprosto neseriózními službami, kdy realitní makléřka neměla čas ani na prohlídky. Když konečně došlo k podpisu kupní smlouvy, objevily se v ní chyby - jak uvedené v katastru, tak gramatické chyby. Co bylo ale nejhorší, že při předání nemovitosti kupujícímu nebyla ani makléřka přítomná, takže si kupující musel vytisknout dokumenty k odkupu sám,“ popsal Radiožurnálu.

Podobné zkušenosti s realitními kancelářemi má i pan Miroslav z Prahy, který už rok hledá nový byt. Makléři podle něj často neznají ani poplatky za služby v domě nebo výši záloh za energie, neví, jestli k bytu náleží sklep a jak vypadá.

„Před měsícem se nám dokonce stalo to, že makléř vinou nějakých technických problémů s vozem vůbec nepřijel, což by nevadilo, provedl nás majitel, ale nakonec nás vzal do úplně jiného bytu. Navíc na internetu bylo uvedeno, že byt disponuje balkónem, nicméně panem majitelem nám bylo řečeno, že v životě tento dům neměl nikdy balkóny v žádném bytě,“ vysvětlil pan Miroslav.

Za služby spojené s prodejem si přitom realitní makléři účtují provizi, nejčastěji ve výši čtyř procent z ceny nemovitosti. Pokud jde tedy o byt za pět milionů korun, provize bude 200 tisíc.

Jen tři procenta spokojených

Špatné zkušenosti s realitními kancelářemi má skoro 80 procent Čechů, kteří v posledních čtyřech letech kupovali nemovitost. Naopak pozitivně jejich služby hodnotila tři procenta klientů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Zdravá nemovitost.

S jakými reklamacemi se na firmu, která nemovitosti pro klienty před prodejem prověřuje, lidé obracejí, vyjmenovává její jednatel Michal Flachs. „V poslední době se u nás neustále zvyšuje počet reklamací. Většina kupujících si začne stěžovat, až když se vady vizuálně projeví, což bývá většinou při teplotních výkyvech, tedy v zimě nebo na jaře. V takovém případě by měli vyhledat advokáta, který v první řadě posoudí, jestli je smlouva reklamovatelná a pak postupovat podle jeho rad,“ vysvětlil Flachs.

Podle Asociace realitních kanceláří může za situaci na realitním trhu to, že makléře může dnes dělat úplně každý. Změnit situaci by měl nový zákon o realitním zprostředkování z pera ministerstva pro místní rozvoj. Ten teď čeká na odeslání do legislativní rady vlády.

Odborná kvalifikace

Co by mohl změnit, vysvětluje generální sekretář asociace Jan Borůvka. „Jednou z povinností pro nastupující novou generaci realitních makléřů bude se odborně kvalifikovat - mít odbornou způsobilost. Aby jí mohl mít, musí absolvovat rekvalifikační kurz. O tom co je obsahem kurzů rozhoduje ministerstvo školství,“ řekl Borůvka.

Doplnit si znalosti na takových kurzech můžou makléři už dnes. Novinka by měla ale více chránit i spotřebitele. „Pro spotřebitele bude jednoznačné, co má obsahovat smlouva o realitním zprostředkování, všechny informace pro spotřebitele musí být srozumitelné a způsobem nevzbuzujícím žádné pochybnosti. Bude dále veřejně přístupný seznam, kde si všichni zákazníci budou moci ověřit, kdo má pro tuto práci odbornou způsobilost,“ vysvětlila před časem ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Asociace realitních kanceláří radí, aby si lidé před nákupem nebo prodejem nemovitosti řádně prověřili všechny smlouvy. Pokud jejich obsahu nerozumí, můžou využít služeb právníků. Důležité je dát i na hodnocení realitních kanceláří.