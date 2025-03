‚Řece jsme dali nové hřiště a ona si na něm velmi ochotně hraje.‘ Dyje zpátky v původním korytě.

Řeka Dyje byla pod Břeclaví na hranici s Rakouskem v 70. letech upravena. Došlo k průkopům meandrů a zkrácení toku o téměř čtyři kilometry. „Tak se tenkrát vodohospodářsky uvažovalo, čím řeka rychleji odteče, tím lépe. Ještě jsme neměli tu zkušenost, že nám voda v krajině bude chybět,“ vysvětluje vodohospodářskou minulost David Veselý a doplňuje, že mělo jít i o zpřehlednění střežené hranice. V současnosti se naopak tam, kde to jde, přistupuje k renaturacím – navracení řek do původních koryt, kudy tekly mnoho tisíc let.

„Řece jsme dali nové hřiště a ona si na něm velmi ochotně hraje. Říkáme tomu ekosystémové služby, v tomto případě to znamená zadržení vody v krajině. Vytváří drobné prvky písčitých a štěrkových lavic, břehů a dalších stanovišť. Další funkce je čištění vody – pestrý říční tok dokáže odbourávat živiny, zachytávat uhlík, dusík, fosfor a další. Po úpravách už nám zcela bezplatně poskytuje služby adaptace krajiny na změnu klimatu,“ vysvětluje vodohospodář, který s kolegy napojil několik odříznutých ramen Dyje zpátky do říčního systému.

David Veselý | Zdroj: archiv Povodí Moravy, s.p.

Zatímco voda v přímce o určitém sklonu rychle odteče, ve stejném sklonu se v zákrutech zpomalí, což vede k rozpuku života v okolí. „Zastavit vodu v krajině můžeme jediným způsobem, a to tak, že uděláme krajinu rozmanitější. Každá prohlubeň, rameno nebo strouha vodu zpomaluje. Nejhorší je hladká krajina,“ uvádí problémy současné odvodněné krajiny David Veselý.

„Důležitá je i edukativní část. Ukazovat lidem, jak vypadají přirozené řeky. Co se jim na nich může líbit, proč je mají chtít? Protože jsou prostě hezké. Je hezké se k nim jít vykoupat anebo se kolem nich projít.“

