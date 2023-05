Recidivista dostal doživotí za ‚chladnokrevnou popravu‘. Už dříve za mřížemi strávil téměř 50 let

Olomoucký krajský soud ve čtvrtek uložil doživotní trest vězení třiasedmdesátiletému Adolfu Hlubikovi za vraždu pracovnice herny v Olomouci. Senior při loupežném přepadení loni v květnu střelil ženu do hlavy. V nemocnici bojovala deset měsíců o život, letos v březnu zraněním podlehla. Olomouc 9:57 25. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Znalci vyloučili možnost, že by se Hlubik mohl resocializovat. Jde o recidivistu, který za mřížemi v minulosti strávil dohromady téměř 50 let | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

Hlubik je recidivista, který strávil téměř 50 let života za mřížemi. Na kontě má loupeže, vyhrožování se zbraní i pobodání, v roce 1983 byl souzen také za vraždu spoluvězně v Leopoldově. Muže ubil kladivem a dostal za to 21 let.

‚Otrlí kriminalisté byli šokováni.‘ Policie navrhla obžalovat muže z trojnásobné vraždy v rodině Číst článek

Doživotní trest za vraždu pracovnice herny navrhoval žalobce, resocializaci muže znalci vyloučili.

Důchodce podle obžaloby vstoupil do herny na Masarykově třídě loni 20. května. Na pracovnici vytáhnul revolver, který odcizil svému vnukovi.

Chladnokrevná poprava

Se slovy „Vážená, navalte 20 000, nebo jste mrtvá, to vám říkám já,“ žádal po ženě peníze. Po slovní potyčce, kdy se žena snažila uchopit zbraň a následně usedla do židle, ji z bezprostřední blízkosti střelil do hlavy, uvedl soudce Petr Sušil v rozsudku.

Podle soudce šlo o chladnokrevnou popravu, muž projevil absolutní bezohlednost a neúctu k lidskému životu.

Muž poté z místa odešel, zbraň ukryl v blízkostí vysokoškolských kolejí. Hlubik čin nepopíral, tvrdil však, že do herny nepřišel vraždit, mířil prý do ramene. Minutí střely zhruba o čtvrt metru hájil tím, že špatně vidí, podle žalobce i soudce jde však o účelové tvrzení.