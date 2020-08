Zmatky ohledně potvrzení při cestě do Řecka. ‚Budou potřeba dva dokumenty,‘ upřesnilo ministerstvo

Budou Češi potřebovat při cestě do Řecka od 17. srpna vedle negativního textu na koronavirus i bezinfekčnost podepsanou lékařem? Během úterka se odpověď na tuto otázku několikrát měnila, podle posledního vyjádření ministerstva zahraničí pro Radiožurnál by to tak být mělo a bude potřeba i za něj zaplatit. Definitivně by jasno mělo být až v pátek. Praha 21:42 11. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O potvrzení je třeba požádat před odběrem, musí se za něj navíc připlácet. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Řecko od pondělí 17. července požaduje negativní test na koronavirus ne starší než 72 hodin a lékařské potvrzení. Kromě České republiky platí tato povinnost i pro lety z Bulharska, Rumunska, Malty, Belgie, Nizozemska, Švédska a Španělska.

Co budou Řekové od pondělí přesně požadovat, české úřady nevědí. Atény mají podmínky upřesnit až v pátek. Což výrazně komplikuje situaci lidem, kteří chtějí do Řecka vyrazit na začátku příštího týdne, protože některé laboratoře o víkendu nepracují, stejně tak praktičtí lékaři, kteří také mohou vystavit potvrzení o bezinfekčnosti.

Praktický lékař?

Kolem řeckého nařízení panují v Česku velké zmatky. Hlavní hygienička Jarmila Rážová nejprve v úterý po poledni uvedla, že bude třeba před odjezdem do Řecka navštívit kromě laboratoře, kde provedou test na koronavirus, i praktického lékaře kvůli potvrzení o bezinfekčnosti. Později odpoledne ale své tvrzení upravila s tím, že stačí, když potvrzení podepíše laboratoř, která provádí test.

Rážová: Turistům mířícím do Řecka doporučíme odběrová místa, testováni budou prioritně Číst článek

„Dohromady budou potřeba dva dokumenty (i v angličtině - pozn. red.), to už víme nyní. S tím, že si řecká strana žádá i to, aby to bylo potvrzeno lékařsky. Z toho důvodu by občané, kteří plánují cestu do Řecka, měli počítat s tím, že kromě negativního testu na koronavirus mají odevzdat i takzvané osvědčení o negativitě a to lékařsky potvrzené,“ vysvětlila v úterý v podvečer pro Radiožurnál mluvčí ministerstva zahraničí Renata Povolná.

O potvrzení bude třeba požádat před odběrem, bude se za něj navíc připlácet. Doplatek by se měl pohybovat ve výši 200 až 250 Kč. Potvrzení musí podepsat lékař (buď praktický, nebo ten z místa, kde došlo k otestování), nikoliv laborant. Nejde tedy zaručit, že každá laboratoř bude moci potvrzení vystavit.

„V tuto chvíli to dělají především laboratoře, které jsou propojené s nemocnicemi, ale postupně se to bude zavádět ve všech laboratořích,“ upřesnila Povolná.

Na webu Českého velvyslanectví v Aténách je pak vzor lékařského potvrzení, které budou Řekové vyžadovat, volně ke stažení.

Lékařské potvrzení pro cesty do Řecka | Zdroj: Velvyslanectví České Republiky v Aténách

Oficiální vyhlášku s přesnými pravidly ale Řecko vydá až v pátek, detaily tedy česká ministerstva zatím jen odhadují.

Už před briefingem hlavní hygieničky se informace o vyhrazených odběrových místech pro cestovatele do Řecka objevila na twitteru Chytré karantény, společného projektu ministerstva zdravotnictví, armády, Národní agentury pro komunikační a informační technologie a dalších institucí.

Chytrá karanténa

@ChytraKarantena Řešíme s cestovkami opatření v Řecku. Nastavujeme systém řízených odběrů podle odletů. Občanům, kteří cestují do Řecka, doporučíme konkrétní odběrová místa u fakultních a krajských nemocnic. Případně i soukromé poskytovatele zdravotní péče. 1 18

V každém kraji bude jedno odběrové místo s posílenou testovací kapacitou pro cestovatele do Řecka, většinou při krajské nebo fakultní nemocnici. Podle Rážové mají cestovní kanceláře, které lety do Řecka organizují, ministerstvu na e-mail crtexterni@mzcr.cz hlásit počet klientů podle bydliště a času odletu, aby bylo možné testovací kapacity adekvátně navýšit.

Přednostní testování

Lidé si musí povinný test zaplatit sami, cenu pro samoplátce stanoví odběrová místa a laboratoře. Ve fakultních a krajských nemocnicích stojí test 1756 korun. Na soukromých odběrových místech může být cena vyšší, někde dosahuje s expresním příplatkem až 7000 korun, na pražském letišti až 7500 korun.

Zájem o letenky v Česku roste. Mezi nejžádanější destinace patří Španělsko, Řecko nebo Velká Británie Číst článek

Aktuální kapacita testování v celé zemi je asi 8000 testů denně, řekla v úterý Rážová. „Lidé se nemusí dopředu registrovat na odběrovém místě přes jeho rezervační systém. Bylo by dobré, kdyby měli potvrzení o zaplaceném zájezdu nebo ubytování v Řecku. Aby to nebylo zneužíváno,“ řekla Rážová.

Podle ní mají lidé využít testovací místo ve svém kraji, kde to zajišťuje fakultní nebo krajská nemocnice. Odběr i test v laboratoři mají být vyřízeny přednostně. Od převzetí vzorku v laboratoři to trvá nejméně šest hodin.

České úřady se snaží s řeckou stranou o tom, jak bude nařízení ve finále vypadat, debatovat. „S řeckými úřady jednáme, propojili jsme epidemiology a hygieniky na obou stranách, aby se mohli lépe informovat o situaci a vývoji v České republice. Věřím, že tato omezení nebudou trvat dlouho,“ řekl pro Českou Televizi ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Český premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že ho krok Řecka překvapil a označil situaci za nepříjemnou. Chce o ní dál jednat. Podle Rážové je šance, že Řecko zase Česko vrátí na seznam bezpečných zemí nejspíš za dva týdny.