Česko vyšle do Řecka kvůli běžencům osm policistů, jsou připraveni odjet v pondělí, prohlásil Hamáček

Na jihovýchodní hranici Evropské unie trvá napětí kvůli tisícům běženců, kteří se snaží dostat z Turecka do Řecka. Ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD v pátek pro Radiožurnál uvedl, že Česko pošle na pomoc Řecku osm policistů. Odjet by podle něj měli v pondělí. Dodal také, že pokud Řecko požádá o další příslušníky bezpečnostních složek, je ochoten této prosbě vyhovět. Evropskou hranici teď všemi silami brání několik set řeckých policistů. Praha/Atény 9:56 6. března 2020

Vy jste společně s dalšími ministry vnitra v Bruselu vydali prohlášení, že nelegální přechody unijní hranice nebudete tolerovat. Jste si jist, že se to podaří dodržet nejen na pevninské hranici, ale i v případě cesty přes moře z Turecka na řecké ostrovy?

Jsem přesvědčen, že ano. Po jednání rady ministrů mám pocit, že ta nálada je úplně jiná než v roce 2015. Nikdo nechce opakovat migrační krizi, nikdo nechce, aby Evropu zaplavily desetitisíce migrantů, aby způsobili problémy v Evropské unii a na Balkáně. Rada jednomyslně podpořila Řecko ve snaze udržet vnější hranici Evropské unie uzavřenou.

Když tedy německá vláda odstartovala kampaň na sociálních sítích, kde se píše, že nejsou otevřené evropské hranice, ani ty německé, znamená to, že se zásadně změnil vztah k migrantům jak v Německu, tak v celé Evropě?

Ano, ukázalo se, že Evropa se poučila, že nechce tu chybu opakovat a je to dobře. Zaznamenal jsem tweety svého kolegy Horsta Seehofera, který i v arabštině na svém twitteru uváděl, že hranice jsou uzavřené. Z toho dovozuji, že Německo, ale vlastně všechny státy Evropské unie jsou rozhodnuty tu chybu neopakovat.

Jak vnímáte ten turecký obrat? Protože ještě ve čtvrtek nám zpravodajové potvrzovali, že Turecko pomáhá běžencům překonat řeckou hranici. Příslušníci turecké armády jim pomáhali dávat zbraně, vystřihovali ploty. Jak ale vnímáte to, že v tuto chvíli tam jede 1000 tureckých vojáků, aby naopak situaci uklidnili a běžencům řekli, že cesta není volná.

Ještě bych počkal, co tam ty speciální policejní jednotky budou dělat. Pokud by se naplnilo, že tam byly vyslány s tím, aby tu situaci uklidnily…

To je turecká verze.

Samozřejmě uvidíme. Zaznamenal jsem v turecké státní televizi mapy, kde turecká televize ukazovala migrantům, jaké jsou nejlepší trasy do Evropy. A turecký prezident se minimálně v posledních dnech snažil použít migranty jako prostředek politického nátlaku na Evropskou unii. Pokud změnil názor, tak je to jedině dobře.

Vím, že proběhlo jednání mezi vysokým představitelem Evropské unie Borrellem a tureckými orgány. I závěry rady ministrů byly jednoznačné v tom, že apelujeme na Turecko, aby plnilo dohodu, kterou uzavřelo. Takže pokud by se Turecko rozhodlo změnit názor a rozhodlo se naplňovat tu dohodu, ke které se zavázalo, tak to bude dobrá zpráva. Ale byl bych opatrný a počkal bych, jak se situace vyvine.

Peníze pro Turecko

Mohlo by to znamenat, že Evropská unie přislíbila Turecku nějaké finanční injekce?

Určitě, bez peněz se to neobejde. I ta dohoda byla postavena na tom, že Evropská unie bude pomáhat Turecku finančně tak, aby mohlo zvládat několik milionů migrantů, které má na svém území. A pokud má dohoda pokračovat, tak Turecko musí plnit své závazky a své závazky musí plnit i Evropská unie.

Myslím i nějaké vyšší finanční injekce než ty dojednané v dohodě, která by měla platit dál.

Nemám informace, že by tam byly slibovány nějaké peníze navíc. Ale součástí té dohody jsou kompenzace ze strany Evropské unie.

Čeští hasiči mají v pátek do Řecka odvézt humanitární pomoc za 2,5 milionu korun. O co konkrétně půjde?

Je to materiál, který si řecká strana vybrala. Nabídli jsme vše, co máme na skladě a řecká strana si z toho vybrala materiál asi za 2,5 milionu korun.

Co to je?

Jsou to čtyři kamiony - přikrývky, topení do stanů, elektrocentrály, čerpadla. Jsou to prostředky, které jsou určeny na zvládání humanitární krize.

Jsou to prostředky pro řecké pohraničníky nebo migranty, kteří jsou na hranicích?

Toto jsou prostředky spíše pro migranty, kteří jsou v těch řeckých táborech. Situace tam samozřejmě není dobrá, to víme všichni.

Vyšle vláda do Řecka policisty, kteří by pomáhali řešit situaci na hranicích? A kolik by jich případně bylo?

Ano, v první fázi nás požádali o osm policistů. Jsou připraveni odjet a odjedou pravděpodobně v pondělí. Pokud by Řecko požádalo o další policisty, jsme připraveni vyhovět, ale vždy to musí být na žádost řecké strany. Policisty tam nemůžeme posílat o své vůli. Řekové musí požádat, v této fázi požádali o osm policistů, kteří odjedou v pondělí.