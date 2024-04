‚Ne znamená ne.‘ Sněmovna schválila redefinici znásilnění, půjde o nesouhlasný pohlavní styk

Vymezení znásilnění v trestním zákoníku se patrně změní ze silou vynuceného na nesouhlasný pohlavní styk. Předpokládá to vládní novela, kterou ve středu schválila Sněmovna. Předloha, na níž se shodla koalice s opozicí, upravuje také pohled na sexuální praktiky s dětmi do 12 let věku. Soudy by je měly vždy pokládat za znásilnění nebo sexuální útok, nikoliv za mírněji trestné pohlavní zneužití. Novelu teď čeká posouzení v Senátu.

Aktualizováno Praha 11:37 10. 4. 2024 (Aktualizováno: 11:41 10. 4. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít