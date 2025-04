Ředitel a zároveň jednatel. Kadaň odvolala šéfa nemocnice, ten se chce soudit

Více než 50 milionů korun by měl podle současného vedení městské nemocnice v Kadani na Chomutovsku vrátit její bývalý jednatel a ředitel Petr Hossner. Do funkce ředitele se údajně jmenoval bez vědomí rady města, vyplacené odměny považují za nelegální. V současnosti probíhá audit, který zkoumá poslední tři roky hospodaření nemocnice. O kauze informoval Český Rozhlas Sever. Kadaň 21:04 23. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fonendoskop a peníze (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Podle starosty Kadaně Jana Losenického z ODS si měl Petr Hossner vyplácet odměny a pobírat mzdu jako jednatel nemocnice a zároveň jako její ředitel.

Podle Losenického valná hromada nemocnice, v tomto případě rada města, ani nevěděla o tom, že Hossner coby jednatel sám sebe jmenoval i ředitelem nemocnice a vyplácel si odměny. Náklady na mzdy a odměny měl údajně zahrnout do provozních nákladů nemocnice.

Rada města loni v září v podstatě z hodiny na hodinu Petra Hossnera odvolala.

Starosta Jan Losenický z ODS k tomu dodává: „Žádný starosta nebo žádná rada města nemá úplně přesně tušení, co se děje, dokud se něco nestane. Naše nemocnice v krizi nebyla, i jsme to deklarovali – to nebyl tedy indikátor toho, že by něco bylo v nepořádku. Byly to ale jiné věci, prostě jsme nebyli spokojeni s tím řízením systémově,“ shrnul.

Důvodem byla podle Jana Losenického mimo jiné absence některých důležitých dokumentů.

Hossner zažaloval nemocnici

Bývalý jednatel a ředitel nemocnice Petr Hossner nepovažuje skutečnost, že se sám jmenoval do funkce ředitele a že si vyplácel odměny za obě funkce, za nelegální. Na nemocnici Hossner podal žalobu kvůli tomu, že byl odvolán z funkce jednatele, nikoli z funkce ředitele. Funkci ředitele mu přitom ale nové vedení nemocnice neumožňuje vykonávat.

„Nový jednatel nemocnice se domnívá, že jsem jako jednatel měl nárok na odměnu ve výši 1000 korun měsíčně, což bylo v mé smlouvě s jednatelem, a neměl jsem pobírat mzdu jako ředitel nemocnice. Celou vzniklou situaci proto vnímám jako spor o právní výklad smluv. Jsem tedy přesvědčen, že jsme svým jednáním nemocnici ani její zaměstnance nijak nepoškozoval,“ uvedl Hossner.

Jak také dodává, odměny mu vždy odsouhlasila dozorčí rada nemocnice. Vrátit by měl podle výzvy nového vedení nemocnice 53 milionů korun, v částce je započteno i penále.

Podle nového jednatele nemocnice Martina Krušiny je také nařízen audit, který zkoumá poslední tři roky hospodaření nemocnice. Auditoři ještě svou práci neskončili. Martin Krušina proto v tuto chvíli nechce zveřejňovat žádné závěry. Připustil ale, že nemocnice zvažuje ve dvou případech žalobu o náhradu škody.