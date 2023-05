Jen žena a rodiče věděli, co dělám. Pro ostatní jsem 25 let vystupoval pod legendou, říká šéf BIS Koudelka

Bývalý prezident Miloš Zeman sedmkrát odmítl vládní návrh povýšit ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku do generálské hodnosti. Poprvé v květnu 2018 a naposledy loni. Jaké je hodnost konečně obdržet? S Koudelkou se Radiožurnál sešel v jeho kanceláři pár hodin poté, co ho prezident republiky na brigádního generála povýšil. Celý rozhovor si můžete poslechnout v úterý ve speciálu pořadu Dvacet minut Radiožurnálu po 15. hodině. Dvacet minut radiožurnálu Praha 6:15 9. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf BIS Michal Koudelka při jmenování do funkce brigádního generála na Pražském hradě | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Stal jste se z plukovníka brigádním generálem. Jak vypadá vaše hodnostní označení? Máte frčky?

Ne. My nemáme žádné uniformy, takže hvězdičku nebudu mít nikde.

Po brigádním generálovi je hodnostně generálmajor a generálporučík. Takže si na Hrad půjdete ještě párkrát pro další povýšení?

Tak to opravdu nevím a není to vůbec na mně.

Prezident republiky při aktu povyšování generálů děkoval také manželkám. Vaše paní tam nebyla, ale co vám na to řekla, že už jste brigádní generál?

Moc mi blahopřála, samozřejmě, protože celou dobu, těch několik uplynulých let, když jsme tady zažívali neustálé odmítání povýšení, to prožívala stejně jako celá rodina se mnou.

Mrzelo vás hodně, že vás Miloš Zeman sedmkrát odmítl?

Mě to mrzelo jenom poprvé.

Pak už jste si zvykl?

Pak už jsem si zvykl a na moji práci to nemělo žádný vliv, žádný dopad.

Vy jste se s Petrem Pavlem viděli už na konci ledna, krátce poté, co byl zvolen prezidentem. Padli jste si do oka?

Můžu mluvit jenom za sebe a za mě jsme si rozuměli velmi dobře.

Jak jste vnímal jako šéf civilní kontrarozvědky to, že Petr Pavel otálel s využíváním kanceláří po týmu bývalého prezidenta a nechtěl se odstěhovat hned na Hrad, dokud se to tam nevyčistí a nedá do pořádku?

Nemůžu komentovat kroky pana prezidenta, ale z mého pohledu udělal dobře.

Máte tu výhodu, že můžete k čemukoliv říct, že to nemůžete komentovat?

Ano.

Bylo stěhování na Hrad téma vašeho rozhovoru?

S panem prezidentem jsme se bavili o tom, jak bude vypadat naše spolupráce. To bylo všechno.

‚Čtvrt století pod legendou ‘

Ještě bych se jednou otázkou vrátil k vaší manželce. Ona vždycky věděla o tom, co děláte?

Ano, moje žena to věděla od začátku.

A její nejbližší okolí a vaše nejbližší okolí?

Ne. Od první chvíle to věděli akorát moje žena a moje rodiče.

Jaký to je život, když nemůžete říct, co děláte?

No, je to hlavně zpočátku složité a musíte mít k sobě partnera, který to hraje s vámi. Já jsem vystupoval 25 let pod nějakou legendou, pod kterou mě znalo celé moje okolí, včetně mých kamarádů, známých, včetně kamarádů a známých mojí ženy a včetně jejích rodičům. Takže samozřejmě to nebylo úplně komfortní, ale jinak to prostě dělat nešlo.

Když potom zjistili vaši kamarádi nebo další lidé z vašeho okolí, co děláte, jaké to bylo?

Bylo to pro ně samozřejmě překvapení. Překvapení to bylo pro mé děti, pro mé dcery, které tomu nechtěly věřit. Překvapení to bylo i pro rodiče mojí ženy. Ty tomu také nechtěli moc věřit a vcelku vyčítali mojí manželce, že jim to neřekla. A pro všechny moje kamarády to bylo překvapení pochopitelně.

Celý rozhovor si můžete poslechnout v úterý 9. května ve speciálu pořadu Dvacet minut Radiožurnálu po 15. hodině.