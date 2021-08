Babiš podlehl tlaku a ztrácí kontrolu, říká Žáček o výběru šéfa BIS. ‚Hysterie od opozice,‘ míní Králíček

Bezpečnostní informační služba bude nejspíš po půlce srpna bez řádného vedení. Současnému řediteli Michalu Koudelkovi vyprší koncem týdne mandát a premiér Andrej Babiš (ANO) chce nechat výběr jeho nástupce příštímu kabinetu. „Je to nelogické a nepochopitelné,“ řekl Radiožurnálu místopředseda sněmovního bezpečnostního výboru Pavel Žáček (ODS). Další člen výboru Robert Králíček (ANO) ale situaci vnímá jako zbytečný předvolební boj. Praha 13:55 9. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) svolala kvůli situaci kolem šéfa BIS Michala Koudelky mimořádnou schůzi dolní komory | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Za panem ředitelem (Michalem Koudelkou) stojím dlouhodobě a byl bych rád, aby pokračoval. Nicméně respektuji rozhodnutí vlády a chápu ho,“ říká Králíček.

Současnou debatu kolem prodloužení mandátu současnému řediteli BIS vnímá jako politický boj a hysterii ze strany opozice.

„Schůze, která je svolaná opozicí, taky není dobře. Tyto věci by se neměly takto komunikovat. Ředitel tajné služby by neměl být předmětem politických sporů. Nakonec převážil pragmatismus a vláda chce, aby byl ředitel jmenován někým, kdo bude mít nový mandát,“ míní.

Žáček z vyhrocené situace viní premiéra, který podle něj nezvládá tlak ze strany prezidenta Miloš Zemana. „Pro celou opozici je to signál toho, že Babiš ztrácí kontrolu nad klíčovými institucemi – u zpravodajské služby dvojnásob tím, že podléhá neústavnímu tlaku prezidenta,“ je přesvědčen.

„Je to odpovědnost premiéra, který na rozdíl od svých předchůdců nechal vyhnít situaci na poslední chvíli, týden před ukončením mandátu, a tím to zpolitizoval,“ dodává místopředseda sněmovního bezpečnostního výboru.

‚Mysteriózní tlak‘

Prodleva ve jmenování nástupce ředitele BIS ale není podle Roberta Králíčka, který je zároveň místopředsedou poslanecké komise pro kontrolu BIS, ničím novým – argumentuje například tím, že jmenování bývalých šéfů civilní kontrarozvědky Stanislava Devátého (v čele BIS působil jako prozatímní ředitel v letech 1992 až 1996), Jiřího Růžka (ve funkci 1999 až 2003) nebo Jiřího Langa (ve funkci 2003 až 2016) také trval několik měsíců.

„Premiér ho (Michala Koudelku) dlouhodobě podporuje. Sociální demokracie vyjádřila svůj postoj minulý týden, kdy se Jan Birke z bezpečnostního výboru vyjádřil, že by měla pana Koudelku jmenovat příští vláda. Pokud tedy není koaliční shoda, tak je jasné, že se pan premiér rozhodne, aby ředitele jmenovala budoucí vláda. Nemyslím si, že by to bylo na základě mysteriózního tlaku pana prezidenta,“ zdůrazňuje Králíček. „Je to jen hysterie ze strany opozice, která věc zbytečně zpolitizovává.“

Podle Žáčka může současná nejistota okolo zpravodajské služby poškodit i vztahy se zahraničními spojenci. „V době, kdy jsme před volbami a krátce po odhalení Vrbětic, a hnutí ANO vyhovuje nemít ředitele BIS, tak mi to připadá úplně absurdní. Nejen že to působí špatně dovnitř zpravodajské komunity, ale i v zahraničí. Myslím si, že to spojenci nechápou a vnímají to jako vítězství Rusů,“ vysvětluje.

Co říká zákon? Nového ředitele Bezpečnostní informační služby podle zákona 153/1994 Sb. nejdříve projedná bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny. Na základě tohoto jednání ho poté jmenuje celá vláda. Té se také zvolený ředitel zodpovídá a kabinet ho taktéž může odvolat.

Králíček však zdůrazňuje, že práce BIS nestojí na práci jediného člověka. „Služba, při vší úctě, není postavena na panu Koudelkovi. Služba pracuje profesionálně a dobře i bez pana Koudelky a bude pracovat dobře i před volbami,“ říká.

Takto citlivé záležitosti by se podle něj navíc neměly probírat na na schůzi Poslanecké sněmovny, ale v daleko diskrétnějším prostředí. „Vždyť už jsme všechny předsedy tajných služeb na jednu schůzi vytáhli. Myslím si, že je to špatně,“ argumentuje Králíček.

Žáček naopak trvá na tom, že BIS nemůže být do voleb bez svého šéfa. „Zpravodajské instituce jsou tak složité a citlivé, že svou hlavu mít musí. Garantuji vám, že západní spojenci to nechápou. Nechápou, jakože tu není takto klíčový hráč. Je to nelogické a nepochopitelné.“