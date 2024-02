Systém pro přihlášky na střední školy se začal stavět až v říjnu a toto je důsledek, říká ředitel Cermatu

Organizace Cermat odložila spuštění systému elektronických přihlášek na střední školy. Měl být spuštěn v noci na čtvrtek. Na poslední chvíli se v něm ale objevily technické chyby. Přestože se je údajně podařilo v noci opravit, chce celý systém pro jistotu Cermat znovu otestovat, vysvětlil Radiožurnálu ředitel Cermatu Miroslav Krejčí. Rozhovor Praha 10:12 1. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jde to na vrub celého vývojového týmu a asi tady v tuto chvíli vůbec nemá smysl mluvit o viníkovi, říká Krejčí. | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Spal jste?

Ne.

O situaci, která se v noci stala, teď jedná také ministerstvo školství. Máte už z toho nějaký závěr?

Vzhledem k tomu, že jsem byl v České televizi, jsem na cestách, tak jsme se jenom po telefonu shodli na tom, abychom měli jednotnou komunikaci, a víc se bude řešit, až se tam vrátím.



Tak pojďme k té jednotné komunikaci. Povězte, co přesně se stalo? Ještě v pondělí dopoledne jste říkal, že systém zátěžové testy zvládl dobře.

Zátěžové testy zvládl dobře. Ale včera večer jsme ještě dělali poslední funkční testy. Dělali jsme tam některé kombinace testů, které ještě do té doby neproběhly, a objevilo se tam v některých případech nestandardní chování systému.

A když jsme analyzovali příčinu, tak jsme přišli na to, že to je věc, která zasahuje do více částí systému. Oprava zasáhla takovým pavoukem skoro celý systém a kvůli tomu, že se to takhle rozlezlo do více částí systému, tak jsem řekl, že radši necháme udělat nové penetrační testy, což znamená, že necháme znovu prověřit bezpečnost systému, protože se do většiny jeho části zasáhlo.



Takže je to, řekněme, programátorský nedostatek nebo chyba? Útok hackerů můžete vyloučit?

Přesně tak. Je to věc programátorů. Žádný útok hackerů se nekonal.

Je nějaký konkrétní viník?

Jde to na vrub celého vývojového týmu a asi tady v tuto chvíli vůbec nemá smysl mluvit o viníkovi. Potřebujeme to spustit a potřebujeme, aby to do 20. února spolehlivě fungovalo.

A není chyba, když na to přijdete pár hodin před spuštěním? Dlouhodobě jste avizovali, že prvního února systém pojede.

Je to tak. Bohužel jsme v časovém presu, v jakém jsme. Celý systém se začal stavět až v říjnu a toto je bohužel důsledek. Byť jsme dělali všechno pro to, abychom to stihli dřív, tak se to bohužel nepodařilo a máme to takto na poslední chvíli.



A co teď bude dál? Programátorská oprava tedy už proběhla, teď už jen testujete?

Ano, vzhledem k tomu, že programátoři jeli se mnou do šesti do rána, respektive ještě teď taky nešli spát, tak protože jsou unavení a unavený programátor páchá chyby, tak jsem je poslal spát.

Až se vyspí, tak znovu zkontrolují práci, kterou udělali. Provedeme kompletní testy, necháme to znovu zkontrolovat bezpečností a doufám, že během pátečního večera to spustíme veřejnosti.

A co teď radíte rodičům? Aby čekali, až se ten systém rozběhne, nebo aby radši podali přihlášku na papíře? Nezpůsobí to potom třeba ještě nějaký chaos? Jak se mají teď rodiče zachovat?

Chaos to nezpůsobí a prosím všechny, ať prostě počkají do víkendu a o víkendu už to bude normálně fungovat a budou moci podat klasicky elektronickou i hybridní přihlášku.



Přesto můžou rodiče podávat přihlášky papírově už teď, nebo ještě ne?

Ano, tak jak je definováno v zákoně, tak od prvního února je možné podávat přihlášky, takže kdo podá papírovou přihlášku dnes, tak bude normálně platná.

Pojďme ještě raději polopaticky, pokud podám papírovou přihlášku, tak nemusím potom paralelně ještě případně dělat přihlášku přes systém DiPSy?

Prosíme všechny, aby neposílali přihlášku více kanály, více způsoby. Takže pokud podáte papírovou, už neposílejte elektronickou.

A ten systém od toho pátku můžete garantovat, nebo je to spíš odhad?

Je to odhad, protože penetrační testy si neděláme sami, dělá nám je externí subjekt a ten zatím ještě neví, respektive se to může dozvědět teď z médií, že bude potřeba, aby tomu věnoval kapacity lidské a zatím nemáme informaci o tom, kdy tyto kapacity bude mít k dispozici, ale předpokládáme, že do pátečního večera se to vyřeší.



Pojďme ještě připomenout, co všechno – tedy až se ten systém, doufejme, v pátek večer rozeběhne – je jinak? Jak mají rodiče postupovat v případě podávání přihlášky?

Jsou dvě možnosti elektronického podání. Jedna je s identitou občana, druhá je bez jakéhokoliv přihlášení do systému. Doporučujeme všem, aby se přihlásili tou identitou občana, takže třeba bankovní identitou.

Tím pádem se v systému objeví předvyplněné údaje i seznam jeho dětí, vybere dítě, následně pouze vybere školy, které si vybírá do přihlášky, srovná je ve správném pořadí, vyplní kontaktní údaje na sebe a odešle přihlášku. To je všechno.

V případě té hybridní varianty, na konci musí vytisknout papír, který podepíše a doručí ho na všechny tři nebo všechny vybrané školy.



Tak teď zatím ještě tedy ne. Systém DiPSy je zatím mimo provoz, probíhají další zátěžové testy a věřme tomu, že v pátek už to tak bude.

Doufám v to.