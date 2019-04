Institut robotiky na ČVUT povede Ondřej Velek. Předchozí šéf Mařík zůstává jako vědecký ředitel

Novým ředitelem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze se stal Ondřej Velek. Na základě výběrového řízení ho k 1. dubnu do funkce jmenoval rektor ČVUT Vojtěch Petráček. Loni rektor odvolal z pozice ředitele Vladimíra Maříka, se kterým se dostal do sporu. Velek byl v uplynulých měsících pověřen řízením institutu jako jeho dočasný ředitel. Uvedla to mluvčí univerzity Andrea Vondráková.

