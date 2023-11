Ředitele a jednatele farmy poslal soud do vězení za týrání krav. Během dvou let tam uhynulo 300 zvířat

Ústecký krajský soud poslal ve čtvrtek jednatele a ředitele farmy v Krušných horách, kde uhynuly stovky krav, na pět a sedm let do vězení. Firma má zaplatit pět milionů korun. Soud zároveň uložil oběma mužům zákaz chovu zvířat po dobu deseti let. Rozsudek není pravomocný. Obžalovaní i státní zástupce si ponechali lhůtu na rozmyšlenou. Ústí nad Labem 20:57 23. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na farmě v Měděnci na Chomutovsku chovali krávy v nevhodných podmínkách, zvířata trpěla podvýživou (ilustrační foto) | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

Na farmě Ekochov CMN v Měděnci na Chomutovsku uhynulo od ledna 2021 do jara 2022 nejméně 300 kusů dobytka. Soud muže potrestal za zvlášť závažný zločin chovu v nevhodných podmínkách ve spolupachatelství, hrozil jim až desetiletý trest.

Obžalovaného jednatele společnosti Františka Horna poslal soud na pět let do vězení, řediteli firmy Antonínu Hajzlerovi, který už ve společnosti nepracuje, uložil soud sedmiletý trest. „Je to nespravedlivé, protože to nebylo řádně prošetřeno,“ uvedl po vynesení rozsudku Horn.

Vina obžalovaných a farmy byla podle předsedy senátu Ondřeje Peřicha bez pochybností prokázána, o skutcích vypovídají především pitevní protokoly. V nich je popsáno, že zvířata trpěla, neměla dostatek krmiva, přístup k vodě, nebyla jim poskytnuta potřebná péče po porodu. Uhynuly i krávy s telaty v porodních cestách.

‚Vymazat z povrchu zemského‘

„Chovali zvířata v nevhodných podmínkách za účelem obchodu a tím ohrožovali jejich život, neboť jim způsobovali značné útrapy, tímto jednáním způsobili smrt většího počtu zvířat,“ uvedl Peřich. „Doba, po kterou se děla nepravost, je dlouhá,“ zdůraznil Peřich.

Státní zástupce Tomáš Skála navrhoval šest let pro Horna a pět a půl roku pro Hajzlera. V případě firmy uvedl, že není žádný případnější trest, než ji zrušit. „Vymazat z povrchu zemského,“ řekl Skála.

„Považuji rozsudek za správný a budiž tento výstrahou všem podobným rádoby chovatelům, kteří mají zvířata pouze jako zdroj obživy a neberou je jako živá zvířata, která mohou pociťovat bolest a trpět,“ uvedl žalobce po vynesení rozsudku.

Dobytek podle pitevních protokolů hynul v důsledku celkového vyčerpání organismu, zvířata byla vyhublá, po dlouhou dobu strádala, trpěla bolestí, nebyla jim poskytována odpovídající péče. Dobytek muži chovali na farmě ve velkých neuspořádaných skupinách, nezajistili péči o narozená zvířata, vystavovali je stresovým vlivům a nepřiměřenému utrpení, konstatoval soudce.

Horn u soudu řekl, že stádo svěřil Hajzlerovi a nevěděl, co se v chovu děje. O problémech se prý dozvěděl na podzim 2021 od jednoho z pracovníků. Hajzlera propustil a najal nového zootechnika. Předseda senátu uvedl, že nelze mít pochybnosti o vině Hajzlera, který měl chov na starosti, nelze ale ani vyvinit Horna, jak se to snažila učinit obhajoba.

„Nastal zde exces jeden a půl roku dlouhý, oběťmi byla živá zvířata,“ uvedl Peřich. Soud zvažoval, zda měl jednatel dostatek informací o tom, co se na Měděnci děje. „Nejméně tam byl úmysl nepřímý,“ uvedl. Hajzlerovi podle soudu přitížilo, že byl jeho nápad, dát stádo dohromady.

Býci a telata dohromady

Současný zootechnik ve firmě Ekochov ve čtvrtek u soudu řekl, že příčinu úhynu vidí v tom, že byli pohromadě telata, plemenní býci, krávy a jalovice, nikdo nevěděl, které kusy jsou březí, telilo se náhodně.

Vedle sebe byli tunoví býci i malá telata a krávy, ke krmení se tak dostali jen silní jedinci. Znalec Luděk Stádník ve čtvrtek u soudu řekl, že zvířata neměla dostatečný prostor, vystavena byla nadměrným bolestem a sociálnímu stresu.

Trestní oznámení podala kvůli chovu v nevhodných podmínkách, zanedbání veterinární péče, omezování výživy a napájení Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj. Provedla několik desítek pitev uhynulého dobytka, který skončil v kafilérii v Podbořanech na Lounsku.

O špatných podmínkách v chovu informovali lidé organizaci OBRAZ – obránci zvířat. V současné době je na farmě vše v pořádku, vyplývá z protokolu kontroly veterinární správy provedené na konci letošního října, který ve čtvrtek zazněl u soudu.