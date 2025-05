Ředitel NUDZ: Kritika současného vedení ústavu je neopodstatněná. Jde o cílené vyvolání nejistoty

Přes sto kmenových pracovníků Národního ústavu pro duševní zdraví podepsalo otevřený dopis resortu zdravotnictví, ve kterém kritizují současné vedení institutu. Podle signatářů se ústav odklání od medicínského zaměření a bylo poškozeno jeho dobré jméno. „Většina lidí ale vůbec nemá vhled do situace ohledně hospodaření,“ tvrdí v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu Petr Winkler, ředitel ústavu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 27. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Řekl byste, že ve vámi vedené instituci panuje zdravá atmosféra?

Atmosféra je v poslední době poněkud vypjatá, rozpolcená na tři tábory lidí. Jeden tábor, který dlouhodobě bojuje proti mé osobě z důvodů hájení osobních zájmů. Druhý, který mě bezvýhradně podporuje, a třetí, který se snaží odvádět dobrou práci a úplně se o to dění nezajímá.

Proč se ale 130 kmenových zaměstnanců podle vás rozhodlo obrátit už podruhé otevřeným dopisem s výhradami vůči vám na vedení resortu?

Jak říkám, je to výsledek systematické činnosti velmi úzké skupiny zaměstnanců. 130 signatářů toho dopisu nemá vůbec šanci vidět do informací, které se tam píšou. Mezi nimi jsou lidé, kteří byli v ústavu měsíc.

Většina lidí vůbec nemá vhled do situace ohledně hospodaření, ohledně různých kauz, do toho, jak řešíme to, co je největší příčinou tohoto protestu; to, že jsme začali velmi rozhodně, přitom ve vší opatrnosti, prověřovat existenci podezřelých penězovodů, které vedou k úzké skupině lidí.



Podepsáni jsou prý vesměs vedoucí pracovníci a těch 130 signatářů údajně tvoří páteř vědecko-klinického působiště v NUDZ. Nebagatelizujete?

Ne, nebagatelizuji, a není to pravda. Páteř tvoří výzkumné programy, které jsou tři, preklinický, klinický a Veřejné duševní zdraví. A z těch například to podepsal jenom jeden člověk.

„Za doby mého působení jsme přišli s transparentním mechanismem rozdělování financí.“

Ústav se podle signatářů prý odklání od medicínského zaměření. Kvůli vnitřním sporům mělo být poškozeno jeho dobré jméno u grantových agentur. To by bylo vážné, ne?

Ano, ale opět to není pravda. Nedochází k tomu, že by byl nějaký výzkumný směr preferován. Naopak, za doby mého působení v ústavu jsme přišli s jednoznačným transparentním mechanismem rozdělování finančních prostředků na vědu na základě výkonnosti, která je definovaná publikací, a schopnosti pokrýt se z externích grantů.



Nespokojení zaměstnanci přinesli v pořadí už druhý otevřený dopis ministru Vlastimilu Válkovi. Proč se tedy situace nijak nevyvíjí?

Myslím, že se vyvíjí poměrně dynamicky, pan ministr vypsal de facto výběrové řízení na moji pozici.

Co z vašich vizí se vám dosud podařilo uskutečnit?

Zaprvé to jsou excelentní výsledky ve vědě, publikace v těch nejlepších časopisech, nebo ustanovení spolupracujícího centra Světové zdravotnické organizace, což je prestižní záležitost. V České republice jsou pouze čtyři. Je to naprosto unikátní v této oblasti, v celém prostoru, který se nachází na východ od bývalé železné opony.

Pak je to reálný dopad do života běžných lidí, kdy přinášíme programy, které jsou důležité, zlepšují duševní zdraví populace. Ať to jsou programy pro učitele nebo programy pro poporodní deprese.

Můžete říct nějaký konkrétní příklad takových programů?

Například program Všech pět pohromadě, který učí žáky základní duševní gramotnosti, je velmi oblíbený a realizuje se nejenom po celé ČR, ale také v zahraničí.

Proč na půdě ústavu panuje nejistota ohledně financování výzkumných skupin? Proč institut skončil za minulý rok se ztrátou téměř 40 milionů korun? Poslechněte si celý rozhovor.