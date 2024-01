Ředitel OKD Sikora: Pokud to Evropská unie dovolí, chceme po konci těžby podnikat v zelených energiích

Nedostatek personálu a klesající ceny uhlí. Tak vysvětluje generální ředitel státem vlastněné OKD Roman Sikora důvody, proč chce firma už v roce 2026 ukončit těžbu na svém posledním fungujícím dole. Po téměř dvou set letech tak skončí na Karvinsku těžba suroviny, která region definovala. Co bude se státní firmou dál? Sikora serveru iROZHLAS.cz prozradil, že OKD chce „zezelenit“ a na svých pozemcích třeba investovat do fotovoltaických elektráren. Rozhovor Karviná 6:20 11. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Generální ředitel OKD Roman Sikora | Zdroj: OKD

OKD má za sebou pár finančně dobrých let. Výsledky hospodaření za poslední rok ještě nejsou známé, ale rok 2022 uzavřela s čistým ziskem 5,1 miliardy korun. Je nějaká šance, že těžba uhlí bude pokračovat i po roce 2025?

V tuto chvíli konstatujeme, že jsme schopni v těžbě pokračovat s mírným přesahem do roku 2026, protože nejde ukončit činnost šachty tak, že řeknete: „A na silvestra už nechoď do práce a nazdar.“



V průběhu jara 2026 budeme dotěžovat poruby, které v tu chvíli budou činné. To je období, kdy jsme ještě schopni vidět strategické fungování firmy. Po roce 2026 se nám zatím ukazuje, že by to nebylo možné, a to zejména proto, že nám chybí lidé.

Sehnat kvalifikovaného horníka s prací je prakticky nemožné. Nežijí zde lidé, kteří by seděli doma s důlní praxí a čekali, až jim někdo zavolá, aby šli pracovat do dolu.



Takže konec těžby nesouvisí jen s tím, že by se to ekonomicky nevyplatilo?

Nejenom. Ekonomický předpoklad je, že ceny uhlí půjdou dolů. Ne nějak dramaticky, ale pořád směrem dolů. Ale souvisí to i s personální situací. V Česku není jednak učební obor, který by vyučoval horníky, a jednak nejsou lidi. Neumím si představit, že by mladí chtěli spojit svůj životní příběh s tím, že začnou pracovat pod zemí. Práce je to poměrně náročná a v myslích lidí i nebezpečná.

Myslím si, že jednoduše v roce 2026 už nebudeme mít dost kvalifikovaných horníků, kteří by byli schopní dostat uhlí na povrch.



Nejsou ani v Polsku?

V Polsku jsou, ale polské šachty deklarují, že budou pokračovat v hornické činnosti minimálně do roku 2049, a mají tam aktivních asi patnáct šachet. I oni už pociťují nedostatek pracovníků. Horníci jim odcházejí do předčasných, invalidních i klasických důchodů. A všichni vlastně saháme do stejné skupiny možných zaměstnanců.



Pokud se tedy budeme bavit o utlumování těžby, na co se musí podnik během následujících dvou let připravit?

Největší investice bude určitě vyžadovat technická likvidace dolu. Zasypávat čtyři šachty a vyrovnávat se se spoustou staveb nebude jednoduché. Předpokládáme, že jen tato část útlumu vyjde na tři miliardy korun.

A ten útlum budete dělat sami? Bylo přece běžnou praxí, že likvidaci dolů prováděl státní podnik Diamo.

Útlum budeme dělat přímo my. Nechceme natahovat ruce vůči státu a chceme si za funkční těžařské období našetřit tolik, abychom na konci těžby měli k dispozici dostatek finančních prostředků, abychom právě tu technickou likvidaci udělali ze svého.

Kolik počítáte, že vás bude technická likvidace stát?

Zhruba 2,5–3 miliardy korun. Dále musíme našetřit asi 1,5 miliardy na sociální program pro naše zaměstnance.



Ten spočívá v čem?

Jsou to případná odstupná, rekvalifikace a podpora programu Nová šichta. Snažíme se usnadnit našim lidem včlenění do procesu hledání práce. Jde i o to jim ukázat, jak si napsat životopis, co si kde zařídit a podobně.

Děláme to vlastně už teď. Měsíčně nám odejde tak šest sedm zaměstnanců a my se jim snažíme podat pomocnou ruku.

Spekuluje se i to tom, jak významný problém konec těžby pro Karvinsko představuje právě s ohledem na počet českých zaměstnanců v poměru k těm polským. Dá se říct, kolik lidí na Karvinsku konec těžby v OKD zasáhne?

Teď máme 3300 zaměstnanců, z toho je 2500 kmenových a 800 z dodavatelských firem. Z těchto 3300 zaměstnanců máme asi 570 Poláků, zbytek jsou Češi. Máme už zkušenost a plány z minulosti. Už jednou jsme v takové situaci byli. Museli jsme se vyrovnat při restrukturalizaci během insolvence s propuštěním 2500 horníků.

Nicméně teď bude situace jiná. My budeme i nadále spoustu těch lidí potřebovat právě na tu technickou likvidaci dolu, na útlum. Máme plány, jak se bude počet zaměstnanců postupně snižovat, ale nebude to najednou. Pro zaměstnance, kteří u nás skončí, je připravený právě zmiňovaný sociální program.

Od těžby k fotovoltaice?

Co bude tedy s OKD po konci těžby? Připravuje se na nějaký jiný druh podnikání?

Záleží, jak se k tomu postaví Evropská unie, jestli nám dovolí dál podnikat. To nemáme jisté. Ale strategii máme samozřejmě připravenou. Pokud by nám to EU dovolila, chtěli bychom se etablovat v oblasti zelené energie.



Máme spoustu pozemků, kde by mohly vyrůst fotovoltaické elektrárny. Historicky také vlastníme řadu nemovitostí, takže i to je oblast, ve které bychom rádi podnikali.

Umíme si taky představit, že bychom dováželi uhlí a míchali energetické směsi. Ještě chvíli totiž bude trvat, než elektrárny přejdou na jiné zdroje. Uhlí v České republice končí až v roce 2030 a my na míchání směsí máme lidi, techniku i znalosti.

Co to vlastně jsou energetické směsi?

Je to uhelný prach určený ke spalování v kotlích – elektrárenských nebo teplárenských. Přimíchává se s kaly, kterých tady máme docela slušnou zásobu.

Nad řekou Stonávkou tady máme míchací linku a taky lidi, kteří to umějí namíchat. Pracovníci z obchodního úseku zase vědí, kde se dá takové uhlí koupit a kam se dá prodat. Výhodou je, že by to nevyžadovalo téměř žádné investice.

Firma OKD Společnost OKD sídlí v Karviné. Jedná se o poslední firmu v České republice, která se zabývá těžbou černého uhlí. OKD je od dubna 2018 vlastněná akciovou společností Prisko, jejíž jediným akcionářem je Ministerstvo financí ČR. Firma je jedním z důležitých zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji – aktuálně pro ni pracuje 3300 zaměstnanců, z toho 2500 jsou kmenoví, čeští zaměstnanci.

Mluvil jste o tom, že budete čekat na stanovisko Evropské unie. Proč by OKD neměla dovolit podnikat dál?

Základem je to, že by se jednalo o pokračování firmy, která se zabývala těžbou. Myslím si, že to by mohl být jejich hlavní argument. Tím ale neříkám, že to nevyjde a že nám pokračování firmy Evropská unie zamítne.

Zmínil jste také podnikání s pozemky a nemovitostmi. Jak konkrétně bude chtít OKD těchto majetků využít?

Máme asi 700 maličkých pozemků ve Starém Městě v Karviné. Ty určitě nebudeme rozprodávat po jednom. Jednak na to nemáme kapacitu a za druhé by nám v ruce určitě zůstaly ty neatraktivní a lidi by si koupili ty lepší. Plánujeme je prodat jako celek nějaké developerské firmě.

Na pozemcích, které jsou vhodné zejména rozlohou, chceme stavět energetické stavby.

A chcete si už nějak školit stávající zaměstnance na údržbu fotovoltaických elektráren?

Samozřejmě nejdříve nabídneme práci našim lidem. Rekvalifikační program nebo školení na fotovoltaiku ale zatím nemáme.

A chcete si už nějak školit stávající zaměstnance na údržbu fotovoltaických elektráren?

Samozřejmě nejdříve nabídneme práci našim lidem. Rekvalifikační program nebo školení na fotovoltaiku ale zatím nemáme.