O místa ředitelů škol není v Česku zájem. Ministerstvo chce změnit podmínky výběrových řízení

V Česku je malý zájem o místa ředitelů škol. Do poloviny výběrových řízení na tuto pozici se v uplynulých měsících přihlásil nanejvýš jeden zájemce, upozorňuje Česká školní inspekce. To by se teď mohlo změnit. Ministerstvo školství připravuje novelu vyhlášky právě o konkurzech. Nakonec tam ale úřad nejspíš neprosadí všechny změny, které původně plánoval. Praha 15:44 19. ledna 2019 Podle České školní inspekce se v uplynulých letech do poloviny výběrových řízení přihlásil nejvýš jeden zájemce. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Řediteluji 18 let a odcházím z důvodu mého důchodového věku,“ vysvětluje pro Radiožurnál ředitelka 2. základní školy Bezručova v Říčanech u Prahy Marie Lejčková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ředitelé škol se mají hledat jinak. Ministerstvo připravuje změny ve výběrovém řízení. Téma pro Pavlu Lioliasovou

Do důchodu zamíří na konci června. Město už na její pozici vypsalo výběrové řízení, nová vyhláška se tak na něj ještě nebude vztahovat. V komisi, která nového šéfa školy vybere, bude sedět například školní inspektor nebo pedagog ze školy.

„V komisi by měli být dva členové za zřizovatele. Nominujeme pana starostu a místostarostu pro oblast školství, což jsem shodou okolností já. Dalšího člena komise určuje krajský úřad. Dále jsme požádali ředitele jedné velké školy,“ vyjmenovává místostarostka Říčan Hana Špačková z hnutí Klidné město.

Změna připravované vyhlášky se dotýká třeba právě výběrové komise. Podle návrhu novely by na výběr uchazeče měla mít příště větší vliv odbornost. V konkurzní komisi by proto nově měli být vedle školního inspektora navíc další dva odborníci určení Českou školní inspekcí.

„Dominantním tématem řízeného pohovoru s uchazeči mají být otázky týkající se pedagogických aspektů práce ředitele školy, pedagogické vize uchazeče, jeho představ o vedení pedagogického sboru a jeho osobnostních kvalit. Toto opatření má přivést ke konkurzům uchazeče, kteří mají obavy z toho být zkoušeni ze znalosti právních předpisů nebo administrativních postupů, tedy věcí, o kterých získávají noví ředitelé ucelený přehled až po nástupu do funkce a ve svém funkčním vzdělávání,“ přibližuje mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Vítěz konkurzu ředitelem?

Původně novela vyhlášky počítala i s tím, že výsledek konkurzu bude pro zřizovatele škol - tedy města nebo kraje - závazný. V případě, že by tedy nechtěl jmenovat vítěze konkurzu, musel by vyhlásit nové výběrové řízení.

To se ale nelíbí třeba Sdružení místních samospráv. Školy mají podle jeho předsedy Stanislava Polčáka z hnutí Starostové a nezávislí právo někdy vybrat i uchazeče, který skončil v konkurzu třeba druhý.

„Obec je zřizovatel, který na svá bedra nese i kvalitu školského zařízení. Nevidím jediný důvod, proč by obec měla mít zájem na tom, že její škola, když už do ní dává takové peníze, byla řízena neodborníkem nebo člověkem, který na to nemá. Prvořadným zájmem každého zřizovatele je, aby jeho škola fungovala a aby měla špičkové vedení,“ podotýká Polčák.

Pořadí kandidátů z konkurzu tak pro zřizovatele nejspíš dál zůstane jen doporučením - přesně, jak je tomu dnes.

„Ministerstvo dosud došlé připomínky vyhodnocuje. Připomínkám týkajícím se nesouhlasu s navrhovanou změnou zakotvení závaznosti výsledného pořadí uchazečů bude pravděpodobně vyhověno,“ doplňuje mluvčí ministerstva Lednová.

Nezájem o ředitelský post

Na konkurzy na ředitele se v minulém školním roce zaměřila i Česká školní inspekce. Z jejich dat například vyplynulo, že do poloviny výběrových řízení na pozice ředitelů škol se v uplynulých měsících přihlásil nejvýš jeden zájemce.

„Ukazuje to na velký problém, který máme ve vzdělávacím systému, a to je nezájem o funkci ředitele školy,“ upozorňuje náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Podle ministerstva školství má atraktivitu pozice ředitele zvýšit právě i připravovaná změna. Novela vyhlášky by mohla začít platit 15 dnů od zveřejnění ve sbírce zákonů.

„Legislativní proces probíhá. Materiál ještě musí projít posouzením Legislativní rady vlády. Konkrétní datum nelze v tuto chvíli stanovit, ale určitě se bude jednat o několik měsíců,“ dodává mluvčí Lednová.

V Česku je téměř 10 tisíc mateřských, základních, středních nebo vyšších odborných škol, které zřizuje obec nebo kraj.