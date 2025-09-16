Ředitel základní školy v Českých Budějovicích Hnilička rezignoval. Stěžovali si na něj rodiče i učitelé

Zastupitelé Českých Budějovic na pondělním jednání řešili bouřlivou situaci na Základní škole Dukelská. Stížnosti rodičů i části učitelů vyústily až v rezignaci ředitele školy Zdeňka Hniličky. Přímo na jednání jeho odchod oznámili radní města.

Školní chodba (ilustrační foto)

Stížnosti rodičů i části učitelů vyústily až v rezignaci ředitele školy Zdeňka Hniličky (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Téma na zasedání otevřeli zastupitelé opozičních Pirátů. Po koalici chtěli vysvětlení ohledně odvolání Adély Kolářové ze školské rady, ta dlouhodobě upozorňovala na napjatou situaci mezi vedením školy a částí pedagogického sboru, na kterou poukazovali i rodiče některých žáků.

Hned v úvodu primátorka města Dagmar Škodová Parmová z ODS informovala ostatní zastupitele o tom, že ředitel školy Zdeněk Hnilička podal rezignaci. Jak doplnil její stranický kolega a náměstek Petr Maroš, takový krok byl v dané situaci jediným rozumným řešením.

„To pnutí bylo personalizováno do osoby pana ředitele, ten to vyhodnotil rozumně a rezignoval. My jsme se s ním o tom několikrát v minulém týdnu bavili. Je tam statutární zástupkyně, která si převezme agendu. V tom nejkratším termínu bude vyhlášeno výběrové řízení na nového ředitele, někdy v průběhu listopadu nastoupí. Jeho úkol bude zpátky stmelit ten kolektiv, ať je na té škole klid,“ doplňuje Maroš.

Stížnosti učitelů i rodičů

Důvodem pro rezignaci bylo rozklížení pedagogického sboru, které dopadalo i na výuku dětí, část učitelů totiž nesouhlasila se způsobem vedení školy ze strany ředitele Zdeňka Hniličky.

Na to ostatně v minulosti reagovali někteří rodiče žáků sepsáním několika stížností nebo otevřeného dopisu radě města.

Bod týkající se situace na škole pirátští zastupitelé na jednání neprosadili. Obecně ale opozice s rozhodnutím ředitele školy souhlasila s tím, že by se v nejbližších týdnech mohla atmosféra ve škole zlepšit.

Současně ale upozorňovali na to, aby si vedení města dalo záležet na výběru nového ředitele.

Podle pirátských zastupitelů na současné situaci nese podíl i českobudějovická radnice, a to kvůli červnovému odvolání dnes už bývalé členky školské rady Adély Kolářové, která na pondělním jednání také vystoupila a jak sama zmínila, krok ředitele Zdeňka Hniličky za této situace vítá.

„Stále se na mě obraceli, tak jsem cítila povinnost jim pomoct a společně problémy dořešit a naštěstí to dopadlo asi správně. Situace ještě zdaleka není vyřešená, protože jak vidíme, musíme ještě čekat na nového ředitele nebo ředitelku,“ říká Kolářová.

Adéla Kolářová navíc připomněla, že se snažila vedení města na špatnou situaci ve škole soustavně upozorňovat. Důsledkem podle ní mělo být její odvolání ze školské rady.

