Nemocnice často řídí političtí nominanti, chceme je všechny zkontrolovat, říká ministr Vojtěch

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO odvolal už šest ředitelů velkých nemocnic, dva z nich jsou bývalí ministři zdravotnictví. Podle veřejně dostupných informací souvisí jejich odvolání především s veřejnými zakázkami. „Máme jasný plán a chceme postupně zkontrolovat všechny naše přímo řízené nemocnice," uvedl v Interview Plus.

Exministr zdravotnictví Svatopluk Němeček po svém odvolání z čela ostravské nemocnice Adama Vojtěcha kritizoval: „Možná kdyby pan ministr poctivě řekl, že provedl politickou čistku, bylo by to férovější a slušnější,“ prohlásil.

Vojtěch ale odmítá, že by se nemocnice staly kořistí po vyhraných volbách. „Takhle to samozřejmě bylo v minulosti. Když se podíváme na šéfy nemocnic, tak to často jsou zástupci politických stran,“ dodává s tím, že v případě jím jmenovaných ředitelů už o politické nominanty nejde.

„Vždy vypíši výběrové řízení, v komisi jsou zástupci odborných společností, odborů, České lékařské komory a dalších organizací, které mi ne vždy jsou nakloněny a těžko je podezírat, že by pracovaly podle zadání. Komise vybere nejvhodnějšího kandidáta, kterého jmenuji,“ popisuje ministr.

Zkontrolujeme vše

Změny na postech ředitelů prý velmi dlouho zvažuje, a to na základě výsledků auditů a řady informací, včetně utajovaných. Jejich zdroj ale odmítá specifikovat.

Pochybení v oblasti veřejných zakázek prý jsou i za odvoláním dlouholeté ředitelky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Dany Juráskové.

Ona sama je ale odmítá, od ministerstva prý navíc nedostala žádné upozornění, že by něco dělala špatně.

Kontrola ale podle Vojtěcha zjistila porušení rozpočtové kázně. Potvrzuje také, že personální změny v pražských nemocnicích mimo jiné souvisí se společností První chráněná dílna lobbisty Tomáše Horáčka, který je nyní ve vazbě kvůli zakázce v nemocnici na Bulovce.

Vojtěch tvrdí, že kontroly ministerstva zdravotnictví v minulosti nebyly dostatečně systematické, což se nyní změnilo. „Máme jasný plán a chceme postupně zkontrolovat všechny naše přímo řízené nemocnice,“ slibuje.

Kontroly prý většinou trvají několik měsíců i půl roku a provádějí je dva týmy v Praze a Brně. Ministr zdůrazňuje, že kontroloři nesuplují orgány činné v trestním řízení. Veřejnosprávní kontrola slouží jako podklad pro manažerské rozhodnutí, jakým je i odvolání ředitele.