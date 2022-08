‚Doufám, že nás čeká normální školní rok.‘ Po pandemii řeší školy výzvu, jak zapojit děti z Ukrajiny

Začlenění desetitisíců ukrajinských dětí a možná podzimní vlna covidu. To jsou dvě zásadní témata, která budou ovlivňovat začátek nového školního roku, shodují se na tom pedagogové i odborná veřejnost. Znamená to, že po dvou pandemických letech, distanční výuce, rouškách a testování čeká školy další výzva, kterou přinesla ruská invaze na Ukrajině. Praha 14:11 30. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Školní penál | Foto: Klára Škodová | Zdroj: Český rozhlas

„Doufám, že nás čeká normální školní rok. Že děti budou moct jet na hory, na výměnné pobyty,“ říká šéfka Asociace ředitelů gymnázií a ředitelka pražského Gymnázia Nad Štolou Renata Schejbalová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co očekávají ředitelé škol od nového školního roku? Na to se ptala reportérka Eva Šelepová

Stejné přání mají i ostatní dotázaní ředitelé. Už teď je ale jasné, že starosti budou mít s uprchlickou krizí. Postarat se ukrajinské žáky bude úkol hlavně pro základní školy, kam je docházka povinná. Ministerstvo školství odhaduje, že jich bude 57 tisíc.

„U některých nevíme, jestli nastoupí zpátky k nám do české školy,“ popisuje Dalibor Neckář, ředitel pražské Základní a mateřské školy Radlická. Tam už v minulém školním roce přijali přes 50 ukrajinských dětí. Stejně jako mnoho dalších škol v metropoli mají už kapacitu naplněnou a další přijmout nemohou.

„Nechávali jsme je v trochu ve volnějším režimu, žáci se potřebovali adaptovat a měli spoustu negativních zážitků. Teď bude potřeba je zapojit a ten režim standardizovat. To znamená chtít i nějaké hodnocení a výstupy.“

Co se středoškoláky?

Pro ukrajinské žáky školy často potřebují taky nové učitele. Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) tvrdí, že chce do škol dostat co nejvíc ukrajinských učitelů z řad běženců.

České školy jsou na výuku ukrajinských žáků dobře připraveny, řekl Fiala. Kolik jich nastoupí, není jisté Číst článek

Resort školství zatím neví, jak zapojit do vzdělávacího systému ukrajinské středoškoláky. Někteří ředitelé plánují od září zřídit pro mladé Ukrajince adaptační skupiny, kde by se naučili česky, aby na jaře zvládli přijímací zkoušky. Ministerstvo školství na to vypsalo dotace 200 milionů korun.

„Situace s Cermatem, s jednotnou přijímací zkouškou a maturitními zkouškami. To je otázka, co se kolem toho bude dít,“ upozorňuje předseda Unie školských asociací ČR – CZESHA a ředitel Masarykovy střední školy chemické v Praze Jiří Zajíček.

„Samozřejmě bychom uvítali především digitalizaci přihlášky k přijímací i maturitní zkoušce, abychom to pořád nemuseli dělat na papíře,“ dodává.

Zvlášť u dospívajících se podle dotazovaných ředitelů projevují stále častěji psychické problémy. Potvrzují to psychologové. I to bude výzva, kterou budou muset letos ředitelé zvládnout.