Ředitelé veřejnoprávních médií a Evropské vysílací unie jednali s prezidentem Pavlem o financování

Generální ředitelé České televize Jan Souček a Českého rozhlasu René Zavoral společně se šéfem Evropské vysílací unie Noelem Curranem na Pražském hradě debatovali o novele zákonů o veřejnoprávních médií, kterou připravilo ministerstvo kultury. Legislativního procesu se ale dotkli jen okrajově, protože prezidentova ústavní role je až v samotném závěru, řekl Zavoral po jednání. Praha 13:13 18. června 2024

„Financování veřejnoprávních médií v Česku je hluboko pod evropským průměrem.“ Po setkání s prezidentem Petrem Pavlem to řekl ředitel Evropské vysílací unie Noel Curran. Na Pražském Hradě jednal společně s řediteli Českého rozhlasu a České televize mimo jiné o zvýšení televizního a rozhlasového poplatku.

„Pan prezident si uvědomuje důležitou roli silných médií veřejné služby v demokratické společnosti v kontextu duálního systému,“ řekl Zavoral. Duální systém je takový, v němž vedle sebe působí veřejnoprávní a komerční média.

Televizní poplatek má vzrůst o 15 korun na 150 korun měsíčně, rozhlasový o desetikorunu na 55 korun. Současný návrh je podle Currana minimum pro přežití veřejnoprávních médií v Česku.

Ve čtvrtek bude o novelách zákonů o Českém rozhlase a České televizi diskutovat Legislativní rada vlády. Potom předlohu projedná i kabinet.

Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral také řekl, že při hlasování o zákonech v Poslanecké sněmovně by už měla být připravená podoba memorand o naplňování veřejné služby. Ta by vždy na pět let generální ředitelé uzavírali s ministerstvem kultury.

Minulý týden zmínil, že Český rozhlas přijde kvůli nové definici firemních poplatníků v mediální novele zhruba o 90 milionů korun ročně. Naopak zvýšení počtu poplatníků z řad domácností bude znamenat dodatečných až 180 milionů korun. Spolu s navýšením poplatku bude čistý nárůst výnosu 331 milionů korun ročně.

Šéf Evropské vysílací unie Noel Curran spolu s generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem u prezidenta Petra Pavla | Foto: Tomáš Tongus | Zdroj: Kancelář prezidenta republiky

Souček minulý týden varoval, že pokud Parlament neschválí zvýšení koncesionářského poplatku na 150 korun, Česká televize v příštím roce propustí zhruba 350 lidí. Letos ji opustí, bez ohledu na vývoj schvalování mediálních novel, zhruba 90 z přibližně 3000 zaměstnanců.

Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, ředitel České televize Jan Souček a ředitel Evropské vysílací unie Noel Curran po jednání s prezidentem Petrem Pavlem | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz