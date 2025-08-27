Ředitelku krajské hygienické stanice ve Zlíně prošetří kvůli jejím kauzám speciální komise

Činnost ředitelky Krajské hygienické stanice ve Zlíně Evy Sedláčkové prověří speciální služební komise. Sedláčkovou policie prošetřuje kvůli účasti na nehodě s motorkářem z letošního jara a možnému zapojení v kauze poslankyně Margity Balaštíkové (pozastavené členství v ANO) a kontrol hygieniků na objednávku. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob Českému rozhlasu Zlín potvrdil, že resort už komisi případ předal.

Krajská hygienická stanice ve Zlíně

Krajská hygienická stanice ve Zlíně | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

„Ministerstvo zdravotnictví předalo podnět pro podezření ze zaviněného zvlášť závažného porušení povinností ředitelky krajské hygienické stanice služební komisi, která může rozhodnout o skončení služebního poměru. Činnost služební komise zajišťuje ministerstvo vnitra a její členové jsou jmenováni vládou České republiky,“ řekl Jakob.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09, ve sněmovních volbách kandiduje za koalici Spolu), nařídil v pátek komplexní kontrolu fungování Krajské hygienické stanice Zlínského kraje. Zaměří se také na postup hygieniků v kauze poslankyně zvolené za ANO Margity Balaštíkové.

Válek to napsal na sociální síti X. Ředitelka zlínských krajských hygieniků Eva Sedláčková podle Válka svými mediálními kauzami poškozuje dobré jméno hygienické služby. Ministr zopakoval, že konec Sedláčkové ve funkci je nezbytný.

Nahrávky a nehoda

Balaštíková se podle nahrávek zveřejněných serverem Seznam Zprávy údajně snažila využít svých kontaktů na zlínské hygieniky, aby poškodila firmu bývalého manžela. Sedláčková má podle ministra mnoho co vysvětlovat.

„Paní ředitelka Sedláčková dle mého názoru svými mediálními kauzami poškozuje dobré jméno hygienické služby. Její rezignace by tak byla více než namístě, k té jsem ji koneckonců vyzval již při předchozí kauze. Jestli v současné kauze šla na ruku poslankyni ANO Balaštíkové, je její konec ve funkci nezbytný,“ dodal. 

Sedláčková už letos na jaře odmítla Válkovu výzvu k rezignaci poté, co server Seznam Zprávy uvedl, že ujela od dopravní nehody. V polovině března měla služebním autem srazit motorkáře. V zaslaném prohlášení ale Sedláčková poukazuje na to, že vyšetřování případu zatím neskončilo, psal už dříve web iROZHLAS.cz. V obou případech jakákoliv pochybení odmítá.

