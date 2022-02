ONLINE: Senát podpořil až deset dnů ředitelského volna ve školách. Zákon míří k prezidentovi

Ředitelé škol zřejmě budou moct v případě velkého počtu učitelů v karanténě kvůli covidu-19 vyhlásit mimořádné ředitelské volno nebo distanční výuku v délce až deseti dnů. Návrh zákona ve čtvrtek schválil zrychleně a beze změn Senát. Normu, pro niž hlasovalo 60 ze 62 přítomných senátorů, nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. Praha 11:29 3. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová pravidla mají podle ministra školství Petra Gazdíka zabránit plošnému uzavírání škol kvůli epidemii nemoci covid-19 | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Předloha předpokládá, že při výuce na dálku i při mimořádném ředitelském volnu by měli rodiče žáků do deseti let věku nárok na ošetřovné, a to ve výši 80 procent základu výdělku.

Výše ošetřovného bude navázána na pandemický zákon a pandemickou situaci, řekl senátorům ministr školství Petr Gazdík (STAN). Reagoval tak na obavy některých senátorů, podle nichž by ošetřovné pro rodiče mohlo v některých případech představovat jen 60 procent základu výdělku.

Nová pravidla mají podle Gazdíka zabránit plošnému uzavírání škol kvůli epidemii nemoci covid-19.

Senátoři se s ministrem shodovali na tom, že podobná úprava měla být uzákoněna už loni. Ředitelé škol budou moci volno vyhlásit podle potřeby a nebudou muset využít všech deset dnů najednou.