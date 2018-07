Omlouvám se řidičům za zdržení. Opravy dálnic nám ale komplikují ekologové, tvrdí ředitel ŘSD Kroupa

Cesta na dálnici mezi Brnem a Prahou se o letošních prázdninách stala zkouškou trpělivosti. Uzávěry, objížďky a dopravní omezení vedou k nekonečným zácpám a kolonám. Kdy budou opravy hotové? Hostem Interview Plus byl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Kroupa. Praha 17:33 19. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Ing. Jan Kroupa | Foto: ŘSD ČR

Podle Kroupy je více omezení na silnicích pouhé zdání. „Opravy pokračují dál v koncepci, kterou jsme nastavili s ministerstvem dopravy. Dá se říct, že opravujeme přesně podle našich harmonogramů,” říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus generální ředitel Kroupa.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Intervew Plus

„Ty silnice a dálnice se opravit musí a hlavně jsem rád, že to na nich je konečně vidět. Byť se omlouvám řidičům, že je v místech oprav zdržujeme.“

O žabky nejde

Termín dokončení modernizace D1 v roce 2021 je podle Kroupy sice konečný, ale může se prodloužit. „V každém projektu máte rizika. Vzhledem k rozpracovanosti prací s ním ale počítám jako s konečným,” potvrzuje.

Komplikace prý přinášejí především protesty nejrůznějších ekologických i jiných sdružení. „Je to něco, co nemůžete v časovém harmonogramu nikdy postihnout. Pokud někdo podá námitky, které jsou zamítnuty, a on se pak domáhá svých práv, je to legitimní. Co nás mrzí je, že i když projdeme několika soudy, které nám nakonec dají za pravdu, tak se ty samé námitky znovu objeví u nějakého dalšího úseku,” popisuje.

„To přece není věcná debata, jestli chráníme mloka nebo žabku. Ale někdo tady systémově zneužívá prostředků, které jsou prvotně určené k něčemu úplně jinému,” zlobí se.

Děkuji řidičům

Neprůjezdné silnice často komplikují bezohlední řidiči, kteří rádi nedodržují takzvaný zip. Důvodem ucpaných dálnic je podle Kroupy ale spíš stále větší provoz. „Je to vidět i na výběru mýtného, který se zvýšil na 5,4 miliardy korun, a to je meziroční nárůst skoro o pět procent.”

„Gró řidičů pravidla dodržuje a umí i zipovat. Jen proto je D1 vůbec v zúžených profilech vůbec průjezdná,“ myslí si Kroupa.

„Většina řidičů pravidla dodržuje, ale občas se objeví jedinec, který způsobí nehodu. Výsledkem je kolona a naštvaní řidiči,” dodává.