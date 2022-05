V Česku je pětina mostů ve špatném až havarijním stavu. Opravy vyjdou stát ročně na miliardy

V pondělí začne rekonstrukce Barrandovského mostu v Praze, Ředitelství silnic a dálnic ročně opraví zhruba 70 mostů na dálnicích a silnicích prvních tříd. Ve špatném stavu se nachází také několik desítek mostů na silnicích druhých a třetích tříd. V té nejhorší kategorii je podle dat Ředitelství silnic a dálnic 63 objektů. Většina z nich je ve správě krajů. Praha 16:05 15. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Silniční mosty v Česku jsou v havarijním stavu (ilustrační snímek) | Foto: Zdeněk Trnka | Zdroj: Český rozhlas

Třeba v Ústeckém kraji jsou v nejhorším stavu tři mosty, mimo jiné také most v Radouni na Litoměřicku.

„Jsem tady už šedesát let, co jsem se sem přiženil, a ten můstek už tady byl takhle,“ vzpomíná pan Josef na podobu mostu v Radouni na Litoměřicku. Most není nijak vysoko nad zaneseným korytem, které kraj eviduje jako náhon. Podle pana Josefa se ale jedná o odvodnění. „Tady byla strouha, která šla až k poli, k lesu, když byla velká průtrž,“ vysvětluje. Provoz na mostě je v současné době omezený. „Protože se to propadlo. Když jede těžké auto, tak je vidět, jak z toho odpadává prach,“ doplnil pan Josef.

Ústecký kraj eviduje v regionu na silnicích druhé a třetí třídy tři mosty v havarijním stavu, tedy podle klasifikace stavu mostů v sedmé kategorii. Dva mosty se nepoužívají a třetí v Radouni na Litoměřicku plánuje kraj opravit ještě v letošním roce.

„U mostu v Radouni je v havarijním stavu část ocelových nosníků a klenbové zdivo mezi nosníky,“ popsala mluvčí kraje Magdalena Fraňková. Během přípravy rekonstrukce se musel kraj potýká se zvyšováním ceny zakázky. „Proti předpokládaným nákladům dle projetu, které činily 7,4 milionu se vysoutěžily práce za téměř deset milionů,“ dodala Fraňková.

Ústecký kraj investoval od roku 2018 do oprav mostů více než 460 milionů korun. Zřejmě největší investice ho ale teprve čeká, za dva roky má začít kompletní oprava Benešova mostu přímo v Ústí nad Labem. Ten je v šesté kategorii stavu mostů, tedy ve velmi špatném stavu, náklady na opravu dosáhnou podle hejtmanství zhruba půl miliardy korun.

Mosty na Karlovarsku na spadnutí

Ve špatném stavu jsou také dva mosty nad silnicí první třídy z Karlových Varů do Prahy u obce Stružná, hrozí dokonce jejich zřícení. Není ale jasné, kdo by je měl opravit.

„Zjistili jsme, že mosty jsou viditelně v závadovém stavu, je tam v nepořádku zábradlí, povrch. V tu chvíli jsme chtěli vyzvat vlastníka, aby provedl udržovací práce, případně aby mosty odstranil, ale všichni, na koho jsme se obrátili, tak to odmítli s tím, že vlastníkem nejsou, že nemají mosty v evidenci,“ řekl mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.

Karlovy Vary proto pověřily obec Stružnou, aby most označila a zajistila jeho uzavření. „Díky tomu, že to je v našem katastrálním zemí, jsme povinni zajistit bezpečnost. Vsypali jsme tam za naše peníze hromady štěrku, aby tam nikdo nepřejížděl. Jsou tam i cedule, že je tam zákaz vstupu i vjezdu,“ uvedla starostka Stružné Zuzana Večerková. Obci však podle ní mosty nepatří.

V katastru nemovitostí je jako vlastník uvedené Ředitelství silnic a dálnic, jeho krajský ředitel Lukáš Hnízdil to ale popírá. „Ani k jednomu mostu se nehlásíme. Ani nám to nedovoluje zřizovací listina. Podle zřizovací listiny ministerstva dopravy se staráme o dálnice a silnice první třídy, nikoliv o účelové komunikace,“ vysvětlil Hnízdil.

Podobné stanovisko zastává i další z možných vlastníků, pozemkový fond, jak se domnívá karlovarský magistrát. „Most je součástí polní cesty, takže by měl sledovat majitele té polní cesty. Z toho odvozujeme, že majitelem by měl být pozemkový fond. Ale v případě takovýchto nejasností si pozemkový fond jako státní instituce nemůže dovolit investovat peníze do majetku, který není jeho. Proto podal žalobu k soudu o určení vlastnictví, čekáme na výsledek soudního řízení,“ sdělil Kopál.

Senzory v lávce v Písku

V Jihočeském kraji není v havarijním stavu ani jeden z mostů. Nachází se zde ale jedna z nejstřeženějších lávek v Česku. Mostní konstrukce lávky v Písku mezi sídlištěm Portyč a Nábřežím 1. máje je totiž podobná jako u pražské Trojské lávky, která se před pěti lety zřítila. Lávku v Písku proto hlídají senzory a čidla, která monitorují jakékoli změny.

„Když se na lávce někdo pohybuje, tak se prohýbá, vlní. Je to dáno konstrukcí. Volně visí nad terénem. Konstrukce je uvnitř, je uzavřená,“ popisuje Petr Hladík, místostarosta Písku. „Do vnitřních částí konstrukce byly instalovány monitorovací body, které budou hlídat vlhkost, teplotu konstrukce, jakým způsobem se vyvíjí prohýbání, naklánění lávky a tak podobně,“ vysvětlil Hladík.

Stavem lávky u sídliště Portyč se začal intenzivně zabývat Kloknerův ústav při ČVUT ihned po pádu Trojské lávky v Praze. Podle lidoveckého místostarosty Petra Hladíka je konstrukce z 80. let minulého století zhruba v polovině své životnosti dané projektantem. Nový monitorovací systém z ní dělá jeden z nejsledovanějších mostů na jihu Čech.

Údržbám a opravám mostů se intenzivně věnuje i Jihočeský kraj. Ze svého letošního rozpočtu na to vyčlenil přes půl miliardy korun. To je podle náměstka hejtmana Tomáše Hajduška z ODS zhruba o 200 miliónů korun více, než v předchozích letech. „Je to dané tím, že v letošním roce se opravují tři velké mosty, Kozákův most u Římovské přehrady, most v Kaplici a most v Plané. Tyto tři akce jsou investičně velmi náročné,“ řekl náměstek hejtmana Jihočeského kraje Tomáš Hajdušek.

Z celkových 1074 mostů v majetku kraje není podle dat krajského úřadu v havarijním stavu ani jeden. Ředitelství silnic a dálnic pak na jihu Čech spravuje téměř 400 mostů. Špatný nebo velmi špatný stav silničáři evidují zhruba u třinácti.

Problémy na cestě k lékaři

Komplikace způsobuje obyvatelům Ptenského Dvorku na Prostějovsku oprava místního mostu, dělníci v tomto týdnu uzavřeli z jedné strany průjezd obcí. „Nemůžeme k doktorovi, musíme to objíždět až přes Konice,“ stěžuje si jedna z místních obyvatelek.

„K doktorovi a na nákupy jsou lidi na této straně úplně odřízlí,“ potvrdil starosta Ptení Jiří Porteš. Obec podle něj uzavírku ovlivnit nemohla, protože jí mosty nepatří.

Podle starosty se to týká zhruba 250 stálých obyvatel, v létě k nim přibydou chataři. Uzavírka obci komplikuje také svoz odpadu. Řada lidí tudy navíc jezdí do práce na nedalekou pilu. Teď svá auta parkují před značkami zákaz vjezdu. Uzavírka mostu potrvá podle informací Správy silnic Olomouckého kraje až do konce září.

Dvě miliardy na údržbu

Jediný most v havarijním stavu na silnici první třídy číslo 35 přes Oldřichovický potok nedaleko Hrádku nad Nisou Ředitelství silnic a dálnic teď opravilo. „Most už je opraven, nicméně čeká na hlavní mostní prohlídku, která potvrdí stav, který umožňuje provoz automobilů,“ vysvětlil mluvčí ŘSD Rýdl.

Naopak několik zavřených mostů je třeba ve středních Čechách - ve Svinařích na Berounsku, za obcí Veleliby na Nymbursku nebo v Dolních Břežanech v Praze západ. Celkem silničáři řeší opravu u 27 havarijních mostů.

„Všechny mosty pravidelně monitorujeme. Na základě závěrů kontrol pak provádíme opatření, jako například snížení zatížitelnosti a rychlosti, zúžení jízdního profilu a v nejkrajnějším případě pak úplnou uzavírku mostu,“ řekla mluvčí silničářů Petra Kučerová.

Stát vynaloží na údržbu a opravy mostů v republice nemalé finance. „Je to každý rok zhruba 1,8 až dvě miliardy korun bez daně. Ročně je opraveno kolem sedmdesáti mostů. Ovšem nad rámec bylo opraveno každý rok několik dalších mostů v rámci modernizace dálnice D1, která byla ukončena v loňském roce,“ uvedl pro Český rozhlas Rýdl.