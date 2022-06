Kyberútok na Ředitelství silnic a dálnic byla připravovaná akce s cílem zničit data, tvrdí experti

Kybernetický útok na sítě Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) byla podle IT expertů sofistikovaná a připravovaná akce, která měla za cíl zlikvidovat některá vybraná data či systémy. Obnova napadených systémů může být komplikovaná i velmi zdlouhavá. Uvedli to IT odborníci, které oslovila ČTK. Podle nich by veřejné instituce měly co nejrychleji posílit svou kybernetickou bezpečnost. Praha 15:34 1. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kyberútok na ŘSD byl podle expertů sofistikovanou a připravovanou událostí | Zdroj: Reuters

Kybernetickému útoku čelilo ŘSD 17. května. Od té doby jsou nefunkční stránky dopravniinfo.cz, které informují o aktuální situaci v provozu. Organizace se také potýká s problémy při fungování vnitřních systémů, například v účetnictví nebo zakázkách.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost v minulých dnech oznámil, že počítačové systém ŘSD napadl ransomware, čímž označuje vyděračský program, který zašifruje data a za jejich odblokování požaduje výkupné.

„Při útoku pomocí ransomwaru na organizaci obecně hrozí to, že ji může zasáhnout i více do hloubky. To znamená, že kromě dat a souborů může znepřístupnit i jejich zálohy nebo napadnout externí spolupracovníky, jako je například účetnictví nebo docházkový systém. To vše záleží na stavu infrastruktury dané organizace,“ řekl vedoucí pražského výzkumného oddělení společnosti ESET Robert Šuman.

Podle Adama Koudely ze společnosti XEVOS si hackeři zřejmě nejprve otestovali slabiny kybernetické ochrany organizace a útok provedli následně.

Obnova systémů může být velmi komplikovaná a zdlouhavá. Podle Koudely se může ŘSD snažit dešifrovat data svépomocí nebo data obnovuje ze záloh.

„To může podle mé zkušenosti trvat až měsíc od incidentu. Napadený subjekt musí navázat na poslední data, dostupná v záložním úložišti, přičemž obnova začíná nejprve u nejdůležitějších, kritických systémů,“ podotkl Koudela.

Prevence je základ

Jako ochrana proti ransomwaru je podle odborníků klíčová zejména prevence.

„Jde především o důkladnou bezpečnostní strategii a důslednou průběžnou kontrolu zahrnující podrobné a dlouhodobé monitorování datových toků v síti a dobře nastavené bezpečnostní nástroje,“ popsal Šuman.

Radek Mátl

ŘSD se nadále bohužel potýká s rozsáhlým kybernetickým útokem. Dnes jsme zprovoznili naší webovou stránku rsd.cz, ovšem ihned po zveřejnění se stala cílem dalšího útoku, který zapříčinil její nedostupnost. Nyní pracujeme na novém zveřejnění a prosíme o trpělivost

Zdůraznil nutnost průběžného školení zaměstnanců, úroveň zabezpečení a odborného personálu a také nastavení procesů pro případ útoku, aby se organizace mohla co nejrychleji vrátit ke své činnosti.

„Útok ransomwarem může být připravovaný dlouho dopředu a cestu mu usnadňují zranitelnosti systémů, které se nepodaří včas odstranit a opravit,“ dodal Šuman.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost v minulém týdnu uvedl, že útočníka zná, z taktických důvodů ho zatím nezveřejní. Záměry útočníků tak nyní známé nejsou.

Koudela připomněl jednu z možných vyšetřovacích verzí. Ta podle serveru Neovlivni.cz podezřívá samotné ŘSD z toho, že útok byl zinscenovaný, aby se zamezilo kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu.

„V minulosti jsem byl svědkem podobného útoku, který směřoval k výměně vedení nejmenované příspěvkové organizace,“ dodal Koudela.

Sofistikovaný útok

ŘSD už dříve označilo hackerský útok za sofistikovaný a hluboký. Podle organizace však neměl ohrozit přípravu dopravních staveb či řízení provozu. Bezpečně izolované a nenarušené zůstaly také například výběr mýta a řízení a dohled v tunelových systémech.

Silničáři postupně alespoň částečně oživili například asistenční linku pro řidiče, webové stránky ŘSD s kamerami na dálnicích, systémy pro komunikaci nebo elektronické nástroje pro administraci zakázek.

Mluvčí ŘSD Jan Rýdl v úterý řekl, že v drtivé většině jsou stále nefunkční hlavně interní systémy společnosti, prioritou je ale obnovení dopravních informací na dopravniinfo.cz.

Zároveň organizace v těchto dnech pracuje také na oživení nejdůležitějších ekonomických programů. Odhad, kdy se podaří jednotlivé systémy znovu nahodit, Rýdl neuvedl. Škody, které útok celkově organizaci způsobil, budou silničáři průběžně vyčíslovat.