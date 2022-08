Z historie Káčka a Mišáka. ‚Jsem rád, že se na tebe můžu spolehnout,‘ psal z vězení Krejčíř Redlovi

Podnikatel Michal Redl obviněný v kauze ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku hrál také jednu z klíčových rolí v tunelování společnosti Technology Leasing, které na počátku tisíciletí organizoval zločinec Radovan Krejčíř.



„Snaž se vytahovat ‚v klidu‘ peníze,“ psal mu Krejčíř z vězení.



Blízká spolupráce Redla s Krejčířem je popsaná v rozsudku pražského městského soudu z roku 2011, který Radiožurnál získal podle zákona o svobodném přístupu k informacím.



Redl z kauzy vyvázl nejprve kvůli duševní poruše, definitivně ho zprostila amnestie prezidenta Václava Klause. Na psychické problémy se odvolával i Krejčíř, jemu znalci neuvěřili. Soud ho poslal na osm let za mříže. Mezitím ale utekl do Jihoafrické republiky. Praha 5:00 5. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radovan Krejčíř po útěku z České republiky našel útočiště v Jihoafrické republice. Tam jej ale nakonec po čase místní policie zatkla a Krejčíř si teď odpykává 35 letý trest vězení za to, co spáchal v JAR – tedy třeba pokus o vraždu nebo mučení. | Zdroj: ČTK

Před dvaceti lety skupina pod vedením jednoho z nejznámějších českých zločinců Radovana Krejčíře (přezdíváného někdy Káčko) rozjela akci, při níž z firmy Technology Leasing během pár měsíců vyvedla desítky milionů korun. Pomocí fiktivních leasingových smluv s nastrčenými firmami nakonec podle rozsudku způsobil Krejčíř spolu se svými spolupracovníky firmě škodu téměř 108 milionů korun.

Mezi muži, kteří podle policie na podvodech spolupracovali, byl i Michal Redl, zlínský podnikatel a lobbista, jehož policie letos v červnu obvinila v kauze Dozimetr jako jednu z hlav organizované skupiny, která měla tunelovat pražský dopravní podnik.

V rámci skupiny se Redlovi říkalo Mišák. Kontakty s „Mišákem“ stály místo ministra školství Petra Gazdíka ze STAN a kvůli známosti s ním pozastavil členství v hnutí europoslanec Stanislav Polčák.

Jak ukazuje rozsudek v případu firmy Technology Leasing, který má Radiožurnál k dispozici na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, ani ve dvacet let staré kauze nebyla Redlova role zanedbatelná. Rozsudek Městského soudu v Praze čítá 132 stran a zmiňuje Redla opakovaně. Soudce Alexandr Sotolář mu dokonce přisoudil roli jednoho z hlavních hybatelů celého podvodu.

Jak šel čas s ‚Mišákem‘ Redlem: od Krejčířova bílého koně k nesvéprávné hlavě zločinecké skupiny Číst článek

„Radovan K. nejdříve spolu s Michalem R. zosnoval nákup akcií společnosti Technology Leasing,“ konstatoval soud. A následně z bankovních účtů této společnosti začali muži vyvádět peníze pomocí fiktivních leasingových smluv.

„…v součinnosti s Michalem R. svými pokyny a instrukcemi řídil vyvádění finančních prostředků z bankovních účtů společnosti Technology Leasing a.s.,“ píše soudce.

Podle jednoho v rozsudku citovaného svědka, Redl Krejčířovi doporučil Přemysla Synka, kterého později jmenovali do vedení firmy Technology Leasing a který nakonec dostal u soudu s Krejčířem pět let vězení.

Klíčová role

Synek už se k případu ani ke svým vztahům s Redlem nechce vracet. „Vůči státu jsem si své odpykal a splnil, žiju normální život a nerad bych k tomu cokoliv dál dodával. Jsem normální občan,“ řekl Radiožurnálu. Redlův advokát se k ničemu nechtěl vyjadřovat.

Redl přitom hrál jednu z klíčových rolí i po 22. červenci 2002, kdy Krejčíře zatkla policie a on putoval do vazby. Z Redla se brzy stala jakási Krejčířova prodloužená ruka na svobodě, která se měla starat o vyvádění peněz z firmy.

„Prostřednictvím obžalovaného Přemysla S. působícího na postu jediného člena představenstva společnosti Technology Leasing poté v součinnosti s Michalem R. svými instrukcemi (Krejčíř, pozn. red.) řídil z vazební věznice, kde byl v té době umístěn, vyvádění finančních prostředků z bankovních účtů této společnosti,“ stojí v rozsudku.

Dokládají to mimo jiné motáky, které Krejčíř z cely posílal. Soud pracuje celkem s deseti. Část z nich nejprve dostával podnikatel libanonského původu Tarek Bechara. Ten je později předal policii a proti Krejčířovi vypovídal. Další dopisy pak byly přímo pro Redla.

Neviditelné stopy obviněného podnikatele Redla. Zlínský hotel, konspirační byt i výrobní haly Číst článek

V dopise ze dne 10. srpna 2002 třeba Krejčíř Redlovi píše, aby dál vytahoval peníze z firmy a předával je v hotovosti otci:

„…Jsem rád, že funguje vše na čem jsme se dohodli a můžu se na tebe spolehnout!!! Myslím, že nejlepší je komunikace prostřednictvím Tarka, ale pokud by jsi chtěl mi něco vzkázat napřímo, zavolej JUDr. N. a řekni mu bez obav o co jde! Věřím mu!!! Prosím tě, snaž se vytahovat „v klidu“ peníze z „TL“ a dávej je cash otci!...“

O dění v Technology Leasing se zajímal i v dalším motáku odeslaném Redlovi o pět dní později:

„…Potřebuji nutně, abychom spolu začali aktivně komunikovat zejména ve věcech týkajících se Technology Leasing! … Potřebuji vědět, jak probíhá výlev peněz a komunikace s mým otcem. Nezapomeň, že máme termín od spořky do 31. října 2002 a pokud nezaříkáš prodloužení úvěru, tak po tomto termínu už nevytáhneme ani korunu! … Potřebuji tvoje informace a tvůj názor na celou věc, abych se mohl rozhodnout i s ohledem na F., kterého musím co nejdříve vypsat z obchodního rejstříku a nahradit ho někým jiným. I třeba nějaký off shore! Musíme se spolu rozhodnout co bude teď nejlepší! Dej mi vědět jaký máš na to názor…“

Tlač na Redla, ať platí!

Krejčíř ale neponechal nic náhodě a žádal Becharu, aby Redlovy kroky hlídal.

Kauza Dozimetr Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili v takzvané kauze Dozimetr zatím deset lidí z účasti na organizované zločinecké skupině a další tři lidi z podplácení. Skupina v čele s lobbistou Michalem Redlem měla podle policejních zjištění manipulovat zakázky v pražském dopravním podniku.. Kromě Redla je v kauze obviněn například dnes již bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN). Redl se ke kauze nevyjadřuje, Hlubučkův advokát vzkázal, že jeho klient nesouhlasí s tím, co mu policie klade za vinu. Redlovy vazby na vrcholné představitele Starostů a nezávislých (STAN) výrazně zasáhly do personálií vládního hnutí. Kvůli prokázaným kontaktům s Redlem rezignoval ministr školství Petr Gazdík (STAN), jenž přišel i o místo ve vedení STAN. Europoslanec Stanislav Polčák pozastavil své členství v hnutí. Starostové také na mimořádném sněmu na konci července obměnili část svého vedení, v němž poprvé od roku 2009 chybí právě Petr Gazdík.

„Hlavně ať R. (Redl) vytahuje peníze z Technology Leasing! Je tam čas pouze do 31. října 2002!!! Pak bude problém se spořitelnou, ledaže by někdo uměl zařídit prodloužení úvěru o dalších 6 měsíců! … Hlavně R. kontrolujte a tlač na něho ať platí! Dluží mi 150 MIO!!!...“ napsal Krejčíř Becharovi s tím, že dohoda je jasná. Krejčíř má dostat 85 procent z vytažených peněz, ostatní si mezi sebou rozdělí zbytek.

„R. (Redl) ať nic nevymýšlí, dohoda byla jasná, každý týden 10-15 MIO cash… Kontroluj R. a tlač na něho, aby to bylo pravidelně každý týden! Já jsem ho taky musel hlídat! Nevím co s ním děláš, ale prosím tě nepodceňuje tu leasingovku! … Bylo jasně dohodnuto, že R. a ostatním zůstane 15 % z toho co vytáhnou z TL, můj je zbytek,“ napsal mimo jiné Krejčíř.

V jiném dopise Becharovi znovu připomíná, že musí na Redla víc tlačit. „Musíš na něho přitlačit, on určitě pracuje s těmi penězi a co už nepotřebuje to přinese! To tak dál nejde!!! On mi něco slíbil a musí to dodržet!“ psal Krejčíř.

Becharu pak Krejčíř upozorňuje i na to, že Redl by v případě problému nemusel ustát tlak policie. „R. je asi O.K., ale je ho potřeba kontrolovat a myslím, že není dost silný, co se týká policie! Myslím, že když na něho nastoupí, on nemá žádné zkušenosti a po.... se! Říkám to z toho důvodu, že nevím co s ním chceš udělat za business ať se nespálíš!“ varuje Krejčíř.

Papíry na hlavu

Krečíř nebyl daleko od pravdy. Jak pro Radiožurnál vzpomínal bývalý detektiv Karel Tichý, Redl byl ochoten v případě tunelování Technology Leasingu i vypovídat.

„Domluvilo se, že proběhne první výslech, kde Redl vše vypoví, že mu předložíme důkazy, které máme, a on se k tomu nějakým způsobem vyjádří. Měl reálnou šanci figurovat v kauze jako svědek. V den výslechu byl ale jeho advokát v jedné renomované pražské advokátní kanceláři. Když pak přišel, prohlásil, že Redl neřekne nic, nebude vypovídat,“ vyprávěl Tichý.

Jsem přesvědčen, že jsou Redlovy zdravotní posudky účelové, říká bývalý elitní detektiv Tichý Číst článek

Obžalobě a soudu se ale nakonec Redl i tak vyhnul. Těsně před podáním obžaloby státní zástupce zastavil jeho stíhání kvůli tomu, že údajně trpí depresí a není schopen chápat význam trestního řízení. Soudce Sotolář popsal, že Redl depresí podle znalců začal trpět, až když ho začala policie vyšetřovat. V době, kdy měl Krejčířovi pomáhat, nemocný nebyl.

„Ze znaleckých posudků vyplynulo, že svědek Michal R. v době spáchání trestné činnosti netrpěl žádnou duševní poruchou či duševní chorobou. V současné době však svědek trpí periodickou depresivní poruchou, v jejímž důsledku není schopen správně chápat smysl a význam trestního řízení,“ napsal soudce Alexander Sotolář do rozsudku v roce 2011.

Tečka díky amnestii

Omezenou svéprávnost má Redl dosud, i když definitivně z Krejčířovy kauzy vyvázl po amnestii prezidenta Klause v roce 2013.

Redl ale nebyl sám, kdo žádal o pomoc psychiatrů. Podnikatele Miroslava K., který figuroval ve statutárních orgánech Technology Leasing, znalci prohlásili za lehce mentálně retardovaného, a tudíž nakonec státní zástupce musel jeho stíhání přerušit. A z kauzy se snažil vyváznout i samotný Krejčíř. Tvrdil, že trpí úzkostmi a náladovostí, ale znalci nakonec vyhodnotili, že i přes tyto stavy je schopen chápat trestní řízení.

„Znalci současně zdůraznili, že úzkostně depresivní stavy nejsou ve vztahu k projednávané trestní věci nikterak relevantní,“ píše se v rozsudku. Krejčíř dostal osmiletý trest vězení. Do žaláře ale nakonec nenastoupil, protože mezitím utekl do zahraničí, nejprve se objevil na Seychelách, posléze zakotvil v Jihoafrické republice (JAR), kde je až dosud. Sedí v tamním vězení, kde si odpykává 35letý trest vězení za to, co spáchal v JAR – tedy třeba pokus o vraždu nebo mučení.

Vazby na politiky STAN

Radiožurnál už v roce 2017 informoval, že úzké vazby na Redla měl europoslanec Polčák a nedávno vyšlo najevo, že s ním byl v kontaktu i exministr Gazdík. Polčák tvrdí, že o Redlově blízkém spojení s Krejčířem nevěděl.

Europoslanec Polčák pozastavil členství v hnutí STAN, důvodem je kauza kolem Hlubučka Číst článek

„Já jsem nic o dřívější vazbě mezi Krejčířem a Michalem Redlem nevěděl. Nebyla nikde prezentována,“ napsal Polčák. Gazdík, který podle policie s Redlem dokonce komunikoval přes šifrovaný telefon, na dotazy Radiožurnálu nereagoval. Nezvedal telefon a ani neodpověděl na SMS.

Pro Novinky.cz Gazdík v půlce června tvrdil, že se o spojení Redla s Krejčířem dozvěděl v roce 2017 po medializaci Redlových vztahů s Polčákem. „On (Polčák, pozn. red.) se mi pak snažil některé věci vysvětlit. Vidím to tak, že když v 21 letech člověk udělá blbost, nemusí být zavrženíhodný navždy. O to víc mě zklamalo, co jsem se o něm dozvěděl tento týden (v polovině června, kdy probíhala policejní razie, poz.red),“ uvedl tehdy Gazdík.

Detektiv Tichý říká, že už kolem roku 2017 Gazdíka před Redlem varoval. „Starostové byli nová politická strana a vypadali sympaticky. Tak jsem se je na to snažil upozornit, přestože s jinými politiky jsem měl velice špatné zkušenosti. Šel jsem za Gazdíkem do sněmovny, kde jsem mu to říkal. A on na mě koukal tak, že skoro nevěděl, kdo Redl je. Já jsem mu to řekl,“ popsal Tichý.

„Pak jsem se tam zastavil ještě dvakrát, ale to už jsem byl jen s jeho asistentem. Dokladoval jsem nějaké věci o tom, co je Redl zač. Gazdík řekl, že „to všechno (nynější europoslanec Stanislav) Polčák“, a poděkoval mi s tím, že to vyřeší,“ vzpomínal Tichý.